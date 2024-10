79 Millionen Euro: Gebührenwahn frisst Kultur - damit ist jetzt Schluss!

(press1) - 4. Oktober 2024 - 79 Millionen Euro an Ticketgebühren bedrohen die Existenzgrundlage von Österreichs Kulturschaffenden und machen Events sowie Kultur zum Luxusgut.



Damit ist jetzt Schluss: Eventfrog bringt mit 100 % gebührenfreiem Ticketverkauf Freiheit und Fairness zurück in die Eventbranche.

--



Österreichs kulturelle Vielfalt gerät zunehmend ins Wanken - die Krisen der letzten Jahre und ihre wirtschaftlichen Folgen haben vor allem die unabhängigen Kulturschaffenden hart getroffen. Unterdessen verzeichnen die marktbeherrschenden Ticketkonzerne Rekordgewinne und blockieren mit zweifelhaften Geschäftspraktiken wie langjährigen Exklusivitätsvereinbarungen den freien Wettbewerb. Sie schaffen so eine Veranstaltungslandschaft, in der ihre Angebote für Veranstalter:innen de facto unverzichtbar werden.



In einem solchen Umfeld stehen insbesondere kleinere und mittelgroße Veranstalter:innen unter erheblichem Druck, angesichts der hohen Gebühren überhaupt noch kostendeckend arbeiten zu können. Allenfalls die großen Stars werden von den Ticketkonzernen hofiert, denn mit ihnen lässt sich viel Geld verdienen.



Der Gebührenwahn der Ticketkonzerne kennt keine Grenzen: Buchungsgebühren, Vorverkaufsgebühren, Systemgebühren, Ticketgebühren, Zahlungskostengebühren… der Gebührendschungel wird immer dichter - sowohl für Ticketkäufer:innen als auch für Veranstalter:innen. Ursprünglich wurden Ticketgebühren eingeführt, um die Kosten für den Verkauf physischer Eintrittskarten an Vorverkaufsstellen zu decken. Diese lagen zunächst bei rund 5 Prozent und stiegen später auf 10 Prozent. Obwohl heute 99 Prozent der Tickets online verkauft werden und die Vertriebskosten dadurch gesunken sind, bleiben die Gebühren unverändert hoch - in vielen Fällen wurden sie sogar noch durch weitere Gebühren erhöht. Viele Ticketplattformen behaupten zwar, kostenloses Ticketing anzubieten, doch bei genauerem Hinsehen fallen eben oft versteckte Gebühren an.



Egal, ob am Ende Veranstalter:innen oder Ticketkäufer:innen die Rechnung der Ticketkonzerne zahlen, eins ist klar: Die Ticketpreise steigen weiter und Kulturevents, Konzerte, Partys, Sport- und andere Veranstaltungen werden unerschwinglich und somit zum Luxusgut.



Der Wendepunkt im Kampf gegen die Ausbeutung der österreichischen Kultur- und Eventlandschaft ist gekommen:



Eventfrog bringt Freiheit und Fairness zurück in die Eventbranche



Am Anfang von Eventfrog stand die Frage, wie man den Missstand in der Eventszene mit einem innovativen Ansatz lösen kann. In der Schweiz entwickelt, entstand daraus ein wegweisendes Geschäftsmodell und die Gründung von Eventfrog - einer revolutionären und einzigartigen Plattform, auf der Tickets zu 100% gebührenfrei gekauft und verkauft werden können.



Mit diesem innovativen Modell hat sich Eventfrog in den letzten Jahren zur führenden Eventplattform in der Schweiz entwickelt und bereits über 60.000 Veranstaltende überzeugt. Dazu zählen vor allem Vereine sowie unabhängige große und kleine Veranstalter:innen von Konzerten, Partys, Festivals, Theaterstücken, Musicals, Shows und Sportevents. "Eventfrog will die Eventbranche von Grund auf revolutionieren und den Veranstalter:innen ihre Unabhängigkeit zurückgeben", so Mike Müller, Geschäftsführer der Plattform.



Mit Ticketgebühren ist jetzt auch in Österreich endlich Schluss - Eventfrog ist ab sofort auch in Österreich verfügbar:



Veranstalter:innen können sich auf Eventfrog.at anmelden, ihre Veranstaltungen selbstständig eintragen und binnen weniger Minuten mit dem Ticketverkauf starten.

Ticketkäufer:innen können die Tickets direkt bei Eventfrog.at kaufen und mit ihrer bevorzugten Zahlungsart online bezahlen.

Veranstalter:innen können ihre Eventfrog-Ticketshops mühelos in ihre eigene Website integrieren und so Tickets direkt über ihre Seite verkaufen.

Schnelle und einfache Einlass-Kontrolle mit der Eventfrog Entry-App.

Für den Ticketverkauf vor Ort, an der Tages- oder Abendkasse bietet Eventfrog ebenfalls eine praktische Lösung.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Für all diese Leistungen erhebt Eventfrog bis zu einem Ticketpreis von 50 ¤ keinerlei Gebühren - damit entstehen für die vollumfängliche Nutzung von Eventfrog für Veranstaltende keinerlei Kosten und auch die Käufer:innen ihrer Tickets zahlen nur den Ticketpreis - ohne Aufschläge. Damit geht jeder Cent des Ticketpreises direkt an die Veranstaltenden und Künstler:innen - genau dorthin, wo das Geld hingehört.Die vergleichsweisen geringen Kosten deckt Eventfrog durch Einnahmen aus zahlreichen zusätzlichen Dienstleistungen, wie einem vielfältigen Werbeangebot für Veranstaltende, das ihnen hilft, Events noch innerhalb und außerhalb der Plattform sichtbarer zu machen und den Verkaufserfolg ihrer Events zu steigern.Eventfrog revolutioniert die Eventbranche mit 100% gebührenfreiem Ticketverkauf und bringt Freiheit und Fairness zurück in die Welt der Events. Der Erfolg von Eventfrog geht nicht auf Kosten des Erfolges der Veranstalter:innen, sondern ist untrennbar mit diesem verbunden. Damit sagt Eventfrog dem Gebührenwahn der großen Ticketkonzerne den Kampf an und bringt frischen Wind in die Eventszene. Fairness und Transparenz rücken in den Mittelpunkt. Dieser Wandel der Veranstaltungslandschaft ist in der Schweiz bereits im vollen Gang und auch Österreich steht vor einem Umbruch. Die Frage ist nicht mehr, ob sich der Markt verändert, sondern wie schnell sich dieser Wandel vollzieht.Quellen:CTS Eventim.. Zugriff am 25. September 2024. Verfügbar unter: https://irpages2.equitystory.com/download/companies/cts-eventim/Quarterly%20Reports/DE0005470306-Q2-2024-EQ-E-00.pdf , Verbraucherrecht.at, 4. April 2024. Verfügbar unter: https://verbraucherrecht.at/oeticket042024 , Der Standard, 24. Mai 2024. Verfügbar unter: https://www.derstandard.at/story/3000000221433/der-us-veranstaltungsriese-live-nation-soll-zerschlagen-werden Eventfrog AGNeuhardstrasse 384600 OltenSchweizNina WeirichPR & Kommunikationnina.weirich@eventfrog.netEventfrog, ein Schweizer Unternehmen, das mit innovativen Lösungen die Eventbranche revolutioniert, bietet eine 100% gebührenfreie Plattform für den Ticketverkauf. Mit der Eventfrog Online-Plattform und den Eventfrog Apps können Tickets ohne zusätzliche Kosten verkauft und gekauft werden. Die Plattform richtet sich an Veranstalter:innen jeder Größe und bietet eine einfache Do-it-yourself-Lösung, mit der Tickets nicht nur über Eventfrog selbst, sondern auch über die eigene Website, das Eventfrog-Vorverkaufsnetzwerk, eigene Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse verkauft werden können.Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich Eventfrog rasant entwickelt und Millionen von Tickets für Veranstaltungen von A wie Ausstellung bis Z wie Zirkus abgewickelt. Die Plattform bietet somit nicht nur Veranstalter:innen eine umfassende Lösung für den Ticketverkauf, sondern durch den bunt gemischten Veranstaltungskalender auch eine Inspirationsquelle für Eventbesucher. Die Mission ist klar: Eventfrog will die Eventbranche revolutionieren und faire, transparente Bedingungen für Veranstalter:innen und Ticketkäufer:innen schaffen - angetrieben von der Leidenschaft für Events und Kultur.