Schönste Truckerin der Welt beschenkt mit Weihnachtstruck hilfsbedürftige Kinder

(press1) - 2. Oktober 2024 - Janina Martig, Gesellschafterin der Janina Martig Logistics GmbH mit Sitz in Basel und Bern, leidenschaftliche Truckerin und Model, engagiert sich stark für Kinder und Jugendliche in Not. Seitdem sie die JML Christmas Truck Tour im Jahre 2018 ins Leben gerufen hat, tourt sie jeweils in der Adventszeit während rund 2 Wochen mit ihrem 40-Tonnen Sattelzug durch die Schweiz und durch Deutschland, um Weihnachtsgeschenke an hilfsbedürftige Kinder zu überreichen.



Dabei werden unterschiedliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Tafeln, Hospize, etc. besucht. Janina Martig verzichtet als geschäftsführende Gesellschafterin der eigenen Spedition jährlich auf Urlaub und fährt die Tour im Advent jeweils selbst. Dabei legt sie jährlich rund 3.000km mit ihrem Weihnachts-Truck zurück.



Janina Martig und ihr Team haben den 13,60m Trailer, welcher von einem Sponsor zur Verfügung gestellt wird, zu einem echten Eyecatcher umgebaut. Mit Freunden und Bekannten, hat sie während 3 Wochen rund 11.000 LED in die Plane eingearbeitet, welche über eine Videosoftware gesteuert werden. Der gesamte Trailer kann individuell mit Videobotschaften bespielt werden.



Die JML Christmas Truck Tour wird durch Spenden finanziert. Sponsoren unterstützen die Tour finanziell oder mit Sachspenden. Somit gelingt es Janina Martig, jährlich über 10.000 Geschenke zu überreichen und somit zahlreichen Kindern ein Lachen ins Gesicht zu zaubern.



Der JML Christmas Truck mach nicht nur Halt an auserwählten Stationen, sondern ist auch an präsenten Standorten in Grossstädten stationiert, an welchen sich Kinder unterschiedlicher Einrichtungen versammeln, um Weihnachtsgeschenke entgegenzunehmen.



JML Christmas Truck Tourplan 2024



Basel

Mannheim

Frankfurt/ Main

Köln

Bielefeld

Bückeburg

Hamburg

Schwerin

Falkensee

Berlin

Schkeuditz

Heilbronn

Karlsruhe



Am 02.11.2024, 15.11.2024 und 16.11.2024 finden "FILL THE TRUCK" CHARITY EVENTS in Bern, Basel und Aargau statt. Im Rahmen dieser Events werden zusätzliche Sachspenden empfangen.



Janina Martig Logistics GmbH

Gewerbestrasse 35

4123 Allschwil

Schweiz



Franziska Turin

Administration

0041612721123

info@martig-logistics.com

instagram.janinamartig



Dass ein Model, welches 2013 durch eine internationale Trucker-Community zur schönsten Truckerin der Welt gewählt wurde, eine Spedition gründet, kommt nicht alle Tage vor. Janina Martig hat den Sprung 2014 gewagt. Seitdem realisiert das Basler Unternehmen Janina Martig Logistics internationale Transportdienstleistungen im Namen seiner Kunden.



Bodenständigkeit prägte das Berufsleben von Janina Martig von Anfang an. Nachdem sie als Siegerin eines amerikanischen Modelwettbewerbs eine internationale Karriere startete, machte sie parallel ihren LKW Führerschein, um fortan regelmässig on Tour sein zu können. So war es für sie nur folgerichtig, sich zu gegebenem Zeitpunkt, parallel zu ihrer Modeltätigkeit, als Transportunternehmerin ein zweites Standbein aufzubauen. Heute firmiert Janina Martig als zugelassene Strassentransportunternehmerin. Da ist es kein Nachteil, dass sie vier Sprachen fliessend spricht, Transporte disponiert, Lehrlinge ausbildet und Transporte zeitweise auch selber ausführt.



JANINA MARTIG SETZT AUF FRAUEN-POWER

Das Firmenmotto "DRIVE YOUR DREAM" verrät es schon: für Janina Martig und ihr Team ist das Truckerleben mehr als eine Erwerbstätigkeit. Es ist Leidenschaft pur. Dass es noch immer als etwas Besonderes wahrgenommen wird, wenn Frauen dieser Passion nachgehen, zeigt das vielfältige mediale Echo, das auf Janina Martigs Firmengründung folgte und das bis heute anhält. "Einzige Flotte, die nur mit Frauen fährt" titelte u.a. das Magazin aboutfleet.ch.

