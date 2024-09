Neuerscheinung: "Narzisst in the City" - Ein humorvoller Roman über das schwierige Thema Narzissmus

(press1) - 16. September 2024 - Der Tatsachenroman "Narzisst in the City", veröffentlicht am 11.09.2024, wird die Welt verändern. Die Autorinnen Michaela Leipnitz und Lilly Fröhlich haben in diesem Roman auf humorvolle Weise das Thema Narzissmus aufgegriffen und verpackt.



In dem Buch treffen sich fünf Freunde nach langer Zeit wieder und stellen fest, dass sie alle ähnliche Erfahrungen mit narzisstischen Partnern gemacht haben oder gerade machen. Einer der Freunde hat sich aufgrund seiner eigenen Erfahrungen sogar als Coach auf diesem Thema spezialisiert.



"Narzisst in the City" informiert ausgiebig über narzisstische Verhaltensweisen, jedoch wird das schwierige Thema mit dem nötigen Humor behandelt. Die Autorinnen haben es geschafft, eine Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Unterhaltung zu finden, was den Lesern einen interessanten Einblick in die Thematik bietet.



Alle im Buch abgehandelten Themen basieren auf wahren Erlebnissen, so dass sich unzählige Männer und Frauen in diesem Buch wiederfinden werden. Es ist eine Geschichte, die mitten aus dem Leben gegriffen ist und die Leserinnen und Leser zum Nachdenken anregt.



Die Autorinnen plaudern aus dem Nähkästchen und bieten im Buch mögliche Befreiungsansätze aus einer toxischen Beziehung an. Es werden Wege aufgezeigt, wie man sich aus einer solchen Situation befreien kann und wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten.



Der Schreibstil von Leipnitz und Fröhlich ist fröhlich und leicht zu lesen, was es den Lesern ermöglicht, sich in die Geschichte hineinzuversetzen und mit den Charakteren mitzufühlen. "Narzisst in the City" ist ein Buch, das für gute Unterhaltung sorgt und gleichzeitig wichtige Themen anspricht.



Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich und richtet sich an alle Leserinnen und Leser, die sich für das Thema Narzissmus interessieren oder einfach nur einen unterhaltsamen Roman lesen möchten



Pressekontakt:



Michaela Leipnitz

Tel: +49 (0) 151 29 09 90 45

Email: kontakt@michaelaleipnitz.com



Lilly Fröhlich alias Nicole Schwalbe

Mobil: +49 (0) 152 54 27 61 29

Mail: autorin@lilly-froehlich.de



Wir freuen uns auf Ihr Interesse und stehen Ihnen gerne für weitere Informationen und Rezensionsexemplare zur Verfügung.



Autorin Michaela Leipnitz c/o COCENTER

Koppoldstr. 1

86551 Aichach

Deutschland

+49 15129099045

kontakt@michaelaleipnitz.com

www.michaelaleipnitz.com



Über die Autorin Lilly Fröhlich:



Die in Hamburg geborene und aufgewachsene Juristin, Autorin, Journalistin, Podcasterin und Ghostwriterin "Lilly Fröhlich" lebt mit ihrer Familie in Sachsen. Sie hat sich auf die Verbindung von juristischen Themen mit einer Prise Humor spezialisiert und ist bekannt für ihre Reihe der "doofen Bücher", die lebendige Aufklärung bieten. Neben ihren Ratgebern hat sie auch Arbeitsbücher veröffentlicht, die als praktische Begleiter dienen und den Lesern helfen, das Gelernte direkt umzusetzen. Ihre Ratgeber sind bildhaft und mit vielen Beispielen aus dem Leben verknüpft, sie sind problemlösend und lösungsorientiert. Die "doofen Bücher" gelten als Problemlöser für ein glücklicheres Leben und haben bereits Tausende Leserinnen und Leser begeistert. Lilly Fröhlich ist auch in den Medien präsent, unter anderem in ARD Live nach Neun, rbb schön + gut, MDR um 2, MDR um 4 und MDR um 11, wo sie ihre Expertise zu verschiedenen Themen wie Pflege und finanzielle Hilfen für pflegende Angehörige teilt.

Mehr erfährst du auf https://www.lilly-froehlich.de/



Über die Autorin Michaela Leipnitz:



Michaela Leipnitz, geboren und aufgewachsen in Dachau, Mutter von zwei Kindern, hat ihren lang gehegten Traum verwirklicht: Ein Buch zu schreiben. Mit Hilfe ihrer Co-Autorin Lilly Fröhlich hat sie ihren ersten Tatsachenroman verfasst. Durch ihre eigenen Lebenserfahrungen ist sie zu einer Expertin auf diesem Gebiet geworden und möchte andere Menschen mit ihrem Debütroman unterstützen. Sie ist ein lebendiges Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verfolgen und aus toxischen Beziehungen auszusteigen. Zuvor hat sie u.a. eine Musikband gemanagt und erfolgreiche Radiopromotion gemacht. Ihr Kapital war ihre Begeisterung. Sie freut sich darauf, noch viele weitere Projekte umzusetzen und Menschen mit ihren Büchern zu inspirieren.

Mehr erfährst du auf https://www.michaelaleipnitz.com/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: