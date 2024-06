Glastonbury Festival 2024: BBC streamt Auftritte von Dua Lipa und Coldplay erstmals weltweit auf BBC.com live

(press1) - 25. Juni 2024 - Zum ersten Mal wird die BBC ausgewählte Glastonbury-Auftritte für ein weltweites Publikum per Livestream übertragen. Die Auftritte von Dua Lipa und Coldplay auf der Pyramid Stage 2024 sind auf der kürzlich neu gestalteten BBC.com Website mitzuverfolgen.



Musikfans auf der ganzen Welt können den von den BBC Studios produzierten Stream einschalten, um den Auftritt von Dua Lipa am Freitag, den 28. Juni, von 23.00 -0.45 Uhr deutsche Zeit, sowie Coldplay am Samstag, den 29. Juni, von 22.45-0.45 Uhr deutsche Zeit live zu verfolgen, beide unter BBC.com/pages/Glastonbury-live .



Tara Maitra, Chief Commercial Officer bei BBC Studios, erläutert: "Das Glastonbury Festival ist eine Ikone der britischen Kultur, der Livestream wird den Fans rund um den Globus einen Sitz in der ersten Reihe bei den Top-Auftritten bieten, wie es ihn noch nie gegeben hat. Dies ist nur das jüngste Beispiel dafür, dass wir den Fans auf unseren Plattformen außerhalb Großbritanniens mehr kulturelle Höhepunkte wie Glastonbury bieten wollen, damit die Nutzer das Beste der britischen Kultur erleben können, wo immer sie auch sein mögen."



Lorna Clarke, BBC-Direktorin für Musik, ergänzt: "Wir von der BBC bringen Glastonbury zu Ihnen und sind unglaublich stolz darauf. Millionen von Menschen erleben jedes Jahr den Zauber des Festivals von Emily und Michael Eavis. Die globalen Streams der Auftritte von Dua Lipa und Coldplay sind eine weitere aufregende Ergänzung unseres Angebots, die es uns ermöglicht, nicht nur Musikfans im ganzen Land, sondern auf der ganzen Welt zu vereinen und diese Weltklasse-Auftritte live zu erleben."



Die siebenfache BRIT- und dreifache GRAMMY-Award-Gewinnerin Dua Lipa tritt zum ersten Mal auf der berühmten Pyramid Stage auf, während Coldplay, siebenfacher GRAMMY-Award-Gewinner zum fünften Mal und zum ersten Mal seit 2016 als Headliner nach Glastonbury zurückkehrt.



Die BBC bringt dem britischen Publikum das Glastonbury Festival seit 1997 näher und wird 2024 mit einer umfangreichen Berichterstattung über das Festival - einschließlich der Pyramid Stage und der Headline-Auftritte von Dua Lipa, Coldplay und SZA - auf ihren Plattformen zurückkehren. Es wird über 90 Stunden Live-Auftritte von den fünf Hauptbühnen auf BBC iPlayer geben, 90 Stunden Radioprogramme, die live von der Worthy Farm übertragen werden, eine umfangreiche TV-Berichterstattung und vieles mehr auf BBC Sounds zu entdecken. Weitere Informationen über die BBC-Übertragung 2024 UK - eine sechswöchige Feier von Glastonbury - finden Sie hier .



Über das Glastonbury Festival



Das Glastonbury Festival ist das weltweit größte Festival für Musik und darstellende Kunst auf der grünen Wiese. Die ausverkaufte Veranstaltung findet vom 26. bis 30. Juni auf der Worthy Farm in Pilton, Somerset, England, statt.



Über BBC.com



BBC.com ist das internationale Äquivalent von BBC.co.uk und die globale digitale Nachrichtenplattform der BBC Studios, die aktuelle internationale Nachrichten, ausführliche Analysen und Features bietet. Anfang dieses Jahres hat die BBC im Rahmen ihrer Bestrebungen, das Publikum außerhalb Großbritanniens besser zu bedienen, BBC.com und die BBC-App weltweit relauncht. Die neue Website und die App bieten mehr Zugang und verändern die Art und Weise, wie das Publikum außerhalb Großbritanniens den renommierten Journalismus und die Geschichten der BBC liest, sieht und findet. BBC.com wird von BBC Studios betrieben, dem kommerziellen Zweig der BBC Group, der die Reichweite der BBC nutzt, um ein weltweites Publikum zu erreichen und zu begeistern.



