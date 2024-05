14. Juni 2024 20:00 Lustspielhaus München

(press1) - 16. Mai 2024 - Premiere: "Das gibt's nur einmal" - Fernanda von Sachsen @ Band



Brillante Arrangements der Musik von und Anekdoten über Werner Richard Heymann



"Sie kennen mich nicht, aber Sie haben viel von mir gehört," pflegte Werner Richard Heymann zu sagen. Tatsächlich ist der vor über 60 Jahren gestorbene Musiker kaum mehr präsent - ganz im Gegensatz zu seinen Songs wie "Ein Freund, ein guter Freund" oder "Irgendwo auf der Welt". Zwei herausragende Talente der Münchner Musikszene, Fernanda von Sachsen und Marina Schlagintweit haben sich zusammengetan, um das Erbe Werner Richard Heymanns, eines der prägendsten Komponisten der Weimarer Republik, neu zu interpretieren. Ihr Projekt? Eine faszinierende Neuarrangierung seiner Lieder, die nicht nur die Kenner der Originale begeistern, sondern gerade junge Zuhörer in ihren Bann ziehen wird.



Werner Richard Heymann, bekannt für seine unvergesslichen Beiträge zum deutschen Film und Liedgut der 1920er und 1930er Jahre und spätere internationale Welterfolge in Paris und Hollywood, schrieb Melodien, die das Herz berühren und die Seele zum Schwingen bringen. Seine Lieder, die einst die goldenen Leinwände erfüllten, finden nun durch das innovative Duo einen Weg zurück auf die Bühne - und das in einem völlig neuen Licht.



Das Besondere an diesem Projekt ist die Art und Weise, wie von Sachsen und Schlagintweit die historischen Stücke für das moderne Publikum aufbereiten. In jedem der 12 Arrangements der Songs von Heymann, wie "Ein Freund, ein guter Freund…" oder "Irgendwo auf der Welt…" steckt die Frage: Was bedeutet dieses Thema für uns heute?

Mit Fernandas ausdrucksstarkem Gesang und Marinas virtuosem Klavierspiel, unterstützt von einer groovenden Bassbegleitung (Andreas Kurz) und Schlagzeug (Tilman Albrecht), verwandeln sie Heymanns Kompositionen in ein musikalisches Erlebnis, das sowohl nostalgisch als auch erfrischend neu klingt.



"Wir wollen zeigen, dass diese Musik nicht altbacken ist, sondern voller Energie, Emotion und zeitloser Themen, die auch heute noch relevant sind", erklärt Fernanda, deren Stimme im Jazzgesang und klassischem Gesang ausgebildet ist. Marina, die neben Klavier ein Studium in Komposition absolviert hat, fügt hinzu: "Es geht uns auch darum eine Erinnerung an die vielen Künstler zu schaffen, die wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer geschlechtlichen Orientierung während des sogenannten dritten Reiches aus Deutschland fliehen mussten."



Die Konzerte, die von Fernanda von Sachsen und Marina Schlagintweit mit amüsanten Anekdoten aus dem Leben des jüdischen Komponisten Heymann moderiert werden, bieten daher nicht nur eine musikalische Reise durch die Zeit, sondern werfen auch ein Schlaglicht auf das ereignisreiche Leben Heymanns.



Dieses Projekt ist mehr als nur ein Konzertzyklus; es ist ein Appell, die Schönheit und Relevanz vergangener Musik zu erkennen und sie als Teil unseres kulturellen Erbes zu bewahren. Das Projekt ist auch eine Mahnung, die Schicksale der Menschen, die von dem Naziregime des letzten Jahrhunderts vertrieben wurden, nicht zu vergessen und bei gegenwärtigen Entwicklungen wachsam zu sein.



Fernanda und Marina laden ältere, wie junge Menschen ein, sich von vorgefertigten musikalischen Geschmäckern zu lösen und die Vielfalt der Musikgeschichte zu erkunden. "Es ist eine Entdeckungsreise", sagt Fernanda, "und wir sind hier, um zu zeigen, dass die Musik von Werner Richard Heymann auch nach fast einem Jahrhundert nichts von ihrer Kraft verloren hat."



Für alle, die eine Leidenschaft für Musik haben, die Brücken baut, ist dies eine Einladung, Teil eines besonderen Erlebnisses zu sein. Fernanda von Sachsen und Marina Schlagintweit entführen in eine Welt, in der die Vergangenheit auf die Gegenwart trifft und die beweist, dass wahre Kunst keine Halbwertszeit kennt.



Fernanda von Sachsen * 04.06.1999

"Through her singing I could hear not a German voice, but those wonderful American voices of many, many great, skilled and experienced Jazz singers from decades ago. Undoubtedly Fernanda has those in her" - Mauricio Einhorn

Fernanda von Sachsen ist eine junge Münchner Jazz Sängerin und Komponistin. Umgeben von Musik aufgewachsen, als Tochter einer Opernsängerin, begann sie mit fünf Jahren Klavier zu spielen und im Chor zu singen.

Ihr Gesangsstil ist von den Traditionen des Vocal Jazz, sowie ihrer klassischen Ausbildung geprägt. Lyrische Melodien, expressive Harmonik und kantige Rhythmen charakterisieren ihren Arrangement- und Kompositionsstil.

Fernandas Vielseitigkeit zeigt sich in den Produktionen, in welchen sie mitgewirkt hat - ob im Musiktheater, als Solistin mit Orchester oder Bigband, wie dem Landesjugendjazz-orchester Bayern. Sie war bereits in mehreren Ländern in Europa, sowie in Brasilien zu hören, z.B.:

Internationale Jazzwoche Burghausen,

Jazzclub Unterfahrt,

Jazzweekend Regensburg,

Nürnberger Serenadenhof

Jazzfestival Craiova, Rumänien

als Solistin im Tourneestück Glikl Oratorye - A Musical Herstory

als Solistin in der Mass in Blue mit Bigband und Chor

Ihre aktuellen Projekte betreffen ihr Duo mit dem Pianisten Pablo Struff, sowie ihr Quartett.

Cross Genre Produktionen umfassen Fernandas für Streichquartett, Rhythm Section und Gesang komponierte Suite, welche 2024 uraufgeführt wird und "Das gibts nur einmal" Neuarrangements der Werke des Komponisten W.R. Heymann für Jazz Quartett (Arr.: Fernanda von Sachsen und Marina Schlagintweit).

Sie ist Stipendiatin bei Yehudi Menuhin Live Music Now und erhielt ebenfalls Stipendien zur Teilnahme an Workshops, wie dem New York Voices International Vocal Camp.

Am 30. April 2024 wurde ihr beim Wettbewerb um den "Kulturkreis Gasteig Musikpreis" der Sonderpreis für ihre herausragende Komposition "»Would you say the same if I were a man?" verliehen.

Zur Zeit beendet sie ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater München.



Hörbeispiele: https://soundcloud.com/fernandavonsachsen

Website: https://www.fernandavonsachsen.com

