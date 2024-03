Vom Klassiker zur neuen Hymne: The Sound of Silence - Sarah Barelly & Bella Robin.

(press1) - 1. März 2024 - Die neue Single ist ab dem 1. März 2024 in allen bekannten Streaming Portalen erhältlich.



Es ist die 12. Staffel im Jahr 2022, als sich die Travestiekünstlerin Sarah Barelly und Bella Robin bei The Voice of Germany kennenlernen.



Sarah begeisterte damals die Jury in den Blind Auditions mit einer Piano Version von Sportfreunde Stillers Klassiker «Ein Kompliment». Peter Maffay sowie Mark Foster hörten das gewisse Etwas heraus und drehten sich für Sarah um - kämpften um das zukünftige Teammitglied. Nach reichlicher Überzeugungsarbeit der beiden möglichen Coaches entschied sich Sarah, nach einem spontanen Duett mit Peter Maffays «Ich wollte nie erwachsen sein», für das Team des Rock Musikers.



Nach den Blinds ist vor den Battles. Hendrikje Balsmeyer (Ehefrau von Peter Maffay) wählte einen der größten Klassiker von 1964 für Sarah und ihre Battlepartnerin aus - «The Sound of Silence». Es sollte kein "herkömmliches" Battle werden. Es sollte eines der "Highlight Momente" der Staffel werden - so Stefanie Kloß, von der Band Silbermond.



Der Battle Song (im Original von Simon & Garfunkel), inspirierte Sarah so sehr, dass sie diesen Song unbedingt ungekürzt & in voller Länge in ihr Repertoire aufnehmen wollte. Für dieses Duett hat sich Sarah an eines der zahlreichen Talente der Staffel gewandt - Bella Robin.



Bella ging in die Blinds mit «I Surrender» von Celine Dion, was ihr am Ende einen Vierer-Buzzer bei den Coaches bescheren sollte. Mit Team Rea marschierte sie durch die Battles und schaffte es mit ihrer wirklich einzigartigen Stimme bis in die Sing Offs.



Bella sagte Sarah zu und sie trafen sich im Studio von Alexander Precht in Hamburg, um dem Sound gemeinsam ihre Stimme zu verleihen. So kam es, dass die beiden so unterschiedlichen Stimmenfarben, aus dunkler, warmer Stimmlage von Sarah, mit der glockenklaren von Bella, zu einem Duett der Harmonie & Harmonien wurden. «The Sound of Silence» von Sarah Barelly (feat. Bella Robin) verspricht 4 Minuten & 8 Sekunden Emotionen mit sämtlichen Höhen & Tiefen.



Die Single ist der Vorbote für Sarah Barellys neues Album «UNIKAT», welches noch 2024 erscheinen soll.



Spotify:



https://open.spotify.com/album/5jMmv0LEzs77UOvJlywgGL?si=6UmArZCMSMyaqCHmOokQJQ



Apple Music:



https://music.apple.com/ch/album/the-sound-of-silence-feat-bella-robin/1731818958?i=1731818963



www.instagram.com/sarahbarelly



Sarah Barelly - ist ein erfahrene Travestiekünstlerin aus Hamburg.



Sarah verfügt über eine 18-jährige Bühnenkarriere im Bereich Travestie Entertainment. Als typischer Schütze ist ihr der direkte Kontakt mit ihrem Publikum sehr wichtig und begeistert mit einem Mix aus "Live" Gesang, Cabaret und Comedy. Sie liebt den kurzen Witz. Großzügig und schwungvoll zielt sie ihre Pointen direkt in die Magengegend. Lacher auf Lacher möchte das Publikum haben und bekommt ihn auch. Ohne Hemmungen würzt sie ihre wilden Plaudereien mit frivoler Schlagfertigkeit, gewagt und auch frech. Durch ihre gesanglichen Fähigkeiten zieht sie die Zuschauer, mit Deutschem Schlager, deutsch-englischen Rock/ Pop, aber auch mit ruhigen Klängen, in den Bann. Eine außergewöhnliche Liedauswahl und ihr breit gefächertes Repertoire machen Sarah zu einer unverwechselbaren Travestiekünstlerin Deutschlands.

