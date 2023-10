Un corazón de Buenos Aires - Lily Dahab mit Orchester und World Jazz Quintett in der Philharmonie Berlin 09.10.2023, 05:00 | Kunst & Kultur

(press1) - 9. Oktober 2023 - Lily Dahab, die charismatische Musikerin aus Buenos Aires, präsentiert am 28. Oktober 2023 zusammen mit dem Sinfonie Orchester Berlin ihr zweites Konzert im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie.



Musikalisch begleitet wird sie zusätzlich von ihrem World Jazz Quintett unter der Leitung des Pianisten Bene Aperdannier, das an diesem besonderen Abend durch den Bandoneonisten Christian Gerber ergänzt wird.



Die leidenschaftliche Sängerin präsentiert ein farbenfrohes und tiefgründiges Repertoire, arrangiert von dem Argentinier Juan Esteban Cuacci. Dirigent ist Raphael Haeger, Mitglied der Berliner Philharmoniker.



Lily Dahab feiert die Stimmen lateinamerikanischer Frauen, die eine große kulturelle und soziale Rolle gespielt haben. Inspiriert von der Argentinierin Mercedes Sosa, die diese Meisterwerke weltweit populär machte, huldigt die Sängerin aus Buenos Aires der Musik ihrer Wurzeln. Sie verbindet auch die Leidenschaft für den Tango Astor Piazzollas, Bearbeitungen bekannter Klassiker und ihre wundervoll emotionalen Eigenkompositionen. Ein leuchtendes Programm mit verspielten Elementen des Jazz und der Prägnanz europäischer Klassik.



Ihr aktuelles Album Bajo un mismo cielo gibt dem kreativen Miteinander eine musikalische Stimme. Durch ihre beiden Alben nomade und Huellas und in über 300 Konzerten haben sich Lily Dahab und ihre Musiker eine große Fangemeinde erspielt.



Veranstaltet wird das Konzert von der Konzertdirektion Prof. Victor Hohenfels in Zusammenarbeit mit dem Jazz Club A-Trane und Unterstützung der Botschaft Argentiniens.



https://www.eventim.de/en/event/populaere-konzerte-philharmonie-berlin-philharmonie-berlin-17475795/



Video: Lily Dahab epk 2019



Lily Dahab, "die mit der Stimme küsst" (Badische Neueste Nachrichten) wächst in Buenos Aires auf und studiert dort Musik. Nachdem sie mit ihrer ersten Hauptrolle in "Cats" ihre erfolgreiche Musical-Karriere startet, zieht es Dahab nach Spanien, wo sie in Madrid die "Belle" in der Original Broadway-Version von "Die Schöne und das Biest" spielt. In Barcelona ist sie unter anderem als Esmeralda in der zeitgenössischen Version von Victor Hugos "Glöckner von Notre Dame" zu sehen. Der Liebe wegen kommt sie schließlich nach Berlin und setzt zusammen mit ihrem Partner und Pianisten Bene Aperdannier ihre künstlerischen Visionen um. Über 250 Konzerte später ist die argentinische Sängerin aus der World Jazz Musikszene nicht mehr wegzudenken. Ihr Debütalbum "nómade" wird für den "Preis der Deutschen Schallplattenkritik" und den "Echo Jazz" nominiert. Sie gewinnt die "Initiative Musik", eine Künstlerförderung im Auftrag der deutschen Bundesregierung. "Huellas", ihr 2. Album wird von der Kritik bejubelt. Mittlerweile ist sie längst auf den prestigeträchtigen europäischen Festivals wie z.B. St. Moritz Jazzfestival (CH), Ystad Jazzfestival (SWE), Rheingau Musikfestival, Viersen Jazzfestival, Aalener Jazztage, Vilnius Jazzfestival (LIT), Nida Jazz Maratonas (LIT), Dresdner Jazztage, Jazz-Tage Langenthal (CH), Internationale St. Wendeler Jazztage und "Women in Jazz" in Halle angekommen und teilte sich dort die Bühne mit internationalen Größen wie Toots Thielemans, Till Brönner oder Al di Meola, Eliane Elias, Tania Maria, McCoy Tyner, Joshua Redman, Omar Hakim, John Scofield und vielen mehr.

Lily Dahab ist überall auf der Welt zuhause und das hört man ihrer Musik an.

