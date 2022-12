Was das aktuelle Erfolgs-Album von Taylor Swift mit dem Osnabrücker Deutsch-Pop Duo GLÜXKINDER zu tun hat!

(press1) - 30. November 2022 - Eine Frage, die durchaus berechtigt ist, denn dass zwischen beiden Künstlern eine Beziehung, wenn auch indirekt, besteht, ist auf den ersten Blick nur schwerlich zu erkennen.

Die Antwort darauf heisst Dom Rivinius . Er produziert seit ihrer letzten Single "KÄMPFERHERZ" das Osnabrücker Deutsch-Pop Duo GLÜXKINDER und wirkte international erfolgreich an Songs des aktuellen Erfolgs-Albums "Midnights" von Taylor Swift mit. Darüber hinaus zeichnete er sich schon durch Arbeiten an aktuellen Songs von Eminem, Alicia Keys, BTS und Mark Ronson aus.



Nun folgte seine zweite Produktion mit dem Pop Duo GLÜXKINDER , die Single "ZWISCHEN JETZT UND HIER" , mit denen er auch auf dem deutschen Popmusikmarkt ein Zeichen setzen möchte.



[v]Produziert und gemixt in Los Angeles[/b] wurde die Single wieder beim Berliner Kult-Label "Motor Entertainment" veröffentlicht.



Verpackt in ein kraftvoll-poppiges uptempo-Arrangement mit "70er Lo-Disco" Einflüssen sowie sehr eingängiger Melodielinie thematisieren die GLÜXKINDER in ihrem Song "Social Media Distancing" und "Digital Detox" - Themen, die in der heutigen Zeit den Menschen, vor allem denen der Pre-Internet-Generation, immer wichtiger werden. Ein Leben ohne Social Media ist zwar heutzutage fast nicht mehr vorstellbar, aber die sozialen Medien und somit "ständig online sein" fördern "Social Distancing", was dazu führt, dass der Bezug zur "realen" Welt oftmals verloren geht.



Dieser Song motiviert dazu, das digitale Leben auch mal zu verlassen und dem echten Leben wieder mehr Beachtung zu schenken.



Am neuen, kraftvollen und sehr ausgeklügelten Pop-Sound der GLÜXKINDER mit "ZWISCHEN JETZT UND HIER" erkennt man die Handschrift von Dom Rivinius , der seine internationale Erfahrung in die deutschsprachigen Produktionen einbringt.



Gefördert wird das Projekt durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.



Erhältlich ist der Song auf allen Streaming- und Downloadportalen!



www.gluexkinder-musik.de



