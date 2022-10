Inspirierende Geschenkidee: Cocktailwandkalender für 2023 mit Fotos und Rezepten

(press1) - 28.10.2022 - Espresso Martini, Batida de Maracuja oder Southside Fizz - hinter diesen vielversprechenden Namen verbergen sich geschmackvolle Cocktails, von bitter-süß bis fruchtig-süffig. Zu finden sind Fotos und Rezepte dieser Cocktails in zwei verschiedenen Cocktailkalendern, die in diesem Jahr bei www.trinkfluencer.de erstmals auf den Markt gekommen sind und eine Marktlücke bei den Wandkalendern 2023 schließen. Die beiden Fotokalender sind bestens als Geschenk für ambitionierte Hausbarkeeper geeignet: Ein Cocktailkalender präsentiert gemischte Rezepte mit Whiskey, Gin, Pisco; Vermouth, Rum oder Likören und ein Gin-Cocktailkalender ausschließlich Rezepte mit Gin. Beide sind im Format A4 auf hochwertigem Papier gedruckt, präsentieren pro Monat einen saisonal passenden Cocktail und auf der Rückseite Wissenswertes zur verwendeten Spirituose, natürlich das Rezept mit Anleitung und ein paar Informationen zur Geschichte des Cocktails. Die Kalender sind so konzipiert, dass sie auch über das Jahr 2023 hinaus als Rezeptsammlung aufbewahrt werden können. Als Geschenk für Familie, Freunde oder Geschäftspartner passen auch ein Barset, ein paar schöne Gläser oder eine gute Spirituose zum Kalender, wenn es etwas mehr sein soll.



Auf jedem Kalenderblatt ist ein stilvoll in Szene gesetzter Cocktail abgebildet. Diese stammen aus dem Instagramkanal trinkfluencer_official, der über 14.000 Follower regelmäßig mit neuen Spirituosenvorstellungen und passenden Cocktailrezepten in einer schönen und ästhetischen Bildsprache unterhält. Die ebenfalls bedruckte Rückseite stellt die Hauptspirituose des Cocktails mit seiner Herkunftsgeschichte vor, wobei es sich ausschließlich um hochwertige Produkte handelt. Viele davon stammen aus deutschen Destillerien. Auch der Gin-Cocktailkalender stellt über das Jahr zwölf verschiedene Ginsorten vor und präsentiert dabei sehr unterschiedliche Produkte. Diese hochwertigen Spirituosen sind zwar etwas teurer als günstige Supermarktprodukte, bieten aber ein deutlich besseres Geschmackserlebnis. Für Cocktails gilt: Lieber einen Cocktail weniger genießen und dafür auf die Qualität der Zutaten achten.



Beide Kalender enthalten einige klassische Cocktailrezepte, aber auch exotische Drinks und Neuentdeckungen mit einer langen Geschichte. Die Zubereitung wird genau beschrieben und ist auch für Anfänger geeignet. Die Basis vieler Cocktails ist ähnlich, sodass nicht zu viele Zutaten benötigt werden, um sich genussvoll durch das Jahr zu mixen.



Bunte Fruchtsaftcocktails, die in jeder Strandbar in schlechter Qualität zusammengemixt werden, sind in diesen Kalendern nicht enthalten. Dafür Anregungen für wirklich interessante Geschmackserlebnisse mit Aha-Effekt und hohem Genussfaktor.



Die Cocktail-Fotokalender mit Mehrwert sind für 19,99 ¤ bei www.trinkfluencer.de erhältlich.



Seit ca. zwei Jahren gibt es den Instagram-Kanal trinkfluencer_official, der inzwischen um die 14.000 Follower hat. Er richtet sich an interessierte Hausbarkeeper, die mehr über qualitative Spirituosen und verschiedene Mixtechniken lernen möchten. Zu jeder vorgestellten Spirituose werden zwei Cocktailrezept präsentiert, alles schön und ästhetisch in Szene gesetzt. Verschiedene Tutorials vermitteln Wissenswertes rund um das perfekte Mixerlebnis und Mixergebnis.

