Göttinger Autorin mit Roman gegen Mobbing. VÖ am 27.07.22 mit prominenter Unterstützung.

(press1) - Am 27. Juli erscheint das Erstlingswerk "Niemandsschmerz" der Göttinger Autorin Ella Friedrichs, mit welchem sie sich des Themas Mobbing annimmt. In Ihrer fiktionalen Erzählung passieren schlimme Dinge infolge achtloser Mobbingattacken Jugendlicher, die in ihrer Härte jedoch durchaus realen Geschehnissen entsprechen können. Mit diesem Werk, welches durch ein Vorwort von Carsten Stahl eingeleitet wird, möchte sie nicht nur eine gesellschaftskritische Geschichte erzählen, sondern auch potenzielle Täter erreichen. Das Buch wird im gängigen Buchhandel als Taschenbuch und als eBook erhältlich sein.



Göttingen, 21. Juli 2022: Es sind oft Worte mit denen schlimme Dinge beginnen können. Meistens sind es Worte, die im Rahmen von Mobbingattacken furchtbare Ereignisketten im Schicksal von Menschen auslösen können. Es ist nicht nur eine Redewendung, dass Worte schärfer als ein Schwert sein können. Und so nutzt die Göttingerin Ella Friedrichs ebenfalls Worte, um sich gegen Mobbing einzusetzen.



"FREI! Diese blutroten Buchstaben springen Kommissar Milan Bukovic entgegen, als er die Ermittlungen zum Tod der 17-jährigen Hanne Weidner aufnimmt. Suizid? Oder soll das Wort über eine Straftat hinwegtäuschen? Bukovic hofft, die Antworten in dem hinterlassenen Tagebuch zu finden, in dem das Martyrium des Mädchens durch tägliche Mobbingattacken einer Mädchenclique schmerzvoll aufgezeichnet ist. Als einen Tag später eine Schülerin dieser Clique tot aufgefunden wird, wird Bukovic mit dem Fall beauftragt und stößt nicht nur auf mehrere Verdächtige, sondern gerät selbst in ein Netz aus Mobbing, Hass und Manipulation. Und die alles entscheidende Frage: Warum musste Hanne sterben?"



Der Klappentext lässt schon erahnen, wohin diese Reise führen wird, welche mit einem Vorwort von Carsten Stahl, Deutschlands wohl bekanntestem Anti-Mobbing Coach eingeleitet wird. Die Geschichte spielt in einem realen Ort im Landkreis Rostock, wo die Autorin sofort eine breite Unterstützung gefunden hat. Auch Führungskräfte der regionalen Polizei haben bei der korrekten Darstellung von Ermittlungsarbeiten in vergleichbaren Fällen unterstützt. Sogar der wohl populärste deutsche Forensiker, Dr. Mark Benecke hat einen Beitrag zu einem Ereignis im Buch geleistet. Schauspieler und Maler Axel Schreiber (u.a. "Türkisch für Anfänger") ist mit seinem handgemalten Coverdesign für die optische Gestaltung, und somit für den "Eyecatcher" im Bücherregal verantwortlich.



"Es gibt mehrere Themen, die mir ein Herzensanliegen sind und wo ich aktiv etwas unternehmen möchte", so Friedrichs zu ihrer Motivation. "Das Buch stellt den ersten Teil einer Trilogie dar, welche durch zwei weitere, ebenfalls mir wichtige, gesellschaftskritische Themen, komplettiert werden.", sagt die Mutter von drei Söhnen, die in ihren Kindern den stärksten Antrieb für diese Reihe gefunden hat.



Herausgegeben wird das Werk durch das ebenfalls in Göttingen ansässige Unternehmen You & MeDia, welches vom Ehemann der Autorin geleitet wird. Dort wird bereits die Produktion des Hörbuchs im hauseigenen Studio geplant und vorbereitet. Welche Stimme hier zu hören sein wird, bleibt aber noch ein Geheimnis.



Pressefotos unter: https://youand.media/pressefotos/Pressefotos_ELLA-FRIEDRICHS.zip



You & MeDia UG (haftungsbeschränkt)

Herr Andreas Friedrichs

Birkenweg 21

37079 Göttingen

Mail: presse@youand.media

URL: https://youand.media



25 JAHRE QUALITÄT AUS LEIDENSCHAFT

Dafür steht unser Gründer Andreas Friedrichs, der unser Unternehmen als Nachfolger seiner 1997 gegründeten Einzelunternehmung im Jahr 2017 ins Leben gerufen hat. Erst durch Liebe und Leidenschaft zu dem was man tut, rücken scheinbar unerreichbare Ziele in greifbare Nähe. Viele große und kleinere Projekte aus den Bereichen Musik, Film und Literatur haben wir bereits erfolgreich umgesetzt. Für uns ist es eben mehr als nur ein Job, weil es in unserem Geschäft um Emotionen in Wort, Bild und Ton geht, mit welchen wir Menschen berühren möchten.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: