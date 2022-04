Die Revolution im Kondom-Regal

(press1) - 26. April 2022 - Singen/Hohentwiel - Würde irgendjemand auf die Idee kommen, zu kleine Schuhe oder viel zu weite Hosen zu kaufen? Sicher nicht: Das Outfit muss sitzen. Doch ausgerechnet das beste Stück des Mannes wird oft mit der falschen Konfektionsgröße versehen. Aus dem einfachen Grund, dass es Kondome in Drogeriemärkten bislang meist nur in zwei unterschiedlichen Größen zu kaufen gibt. Dabei beeinträchtigen nicht richtig sitzende Gummis nicht nur ihre Funktion, sondern verderben auch den Spaß.



Das erkannte Jan Vinzenz Krause, Pionier im Größenkondom-Markt, schon als Jugendlicher (siehe Infotext) und entwickelte einige Jahre später mit der Marke Mister Size Kondome in 7 unterschiedlichen Größen. "Schließlich soll nichts kneifen oder schlabbern", sagt der 44-Jährige. Während seine Größenkondome schon länger in Apotheken erhältlich sind, halten sie ab Ende März 2022 erstmals flächendeckend in den Regalen Einzug: Die Drogeriekette Müller nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und führt Mister Size nun in allen 650 deutschen Filialen. "Es kommt eben nicht auf Farben, Noppen oder Erdbeergeschmack an, sondern auf die richtige Passform", sagt Jan Vinzenz Krause.



Damit Mann (oder auch Frau) aus 7 Größen wirklich das passende Präservativ wählt, zeigen dunkelblaue Streifen auf der Verpackung die Penisbreite an. Wer sich dennoch nicht ganz sicher ist, kann eines der über 30.000 kostenlosen Maßbänder mitnehmen, die an den Kondomregalen der Müller-Märkte hängen, und zu Hause nachmessen. Viele Kund:innen kennen das Prinzip der praktischen Mitnehm-Maßbänder aus Papier bereits von einer großen schwedischen Möbelhauskette. Alternativ sind in den Müller-Filialen Test-Sets von Mister Size mit drei unterschiedlichen Kondomgrößen erhältlich, die zu Hause dem Praxistest unterzogen werden können.



Jan Vinzenz Krause freut sich, dass Mister Size es in den Drogeriemarkt geschafft hat. "Viele Paare werden ein Aha-Erlebnis haben", verspricht der Unternehmer. Das sprichwörtliche "Sitzt, passt, wackelt und hat Luft" gehört im Kondom-Markt somit der Vergangenheit an.



Jan Vinzenz Krause, 44 Jahre, wurde in Bonn geboren und studierte Betriebswirtschaftslehre in Tübingen, Greifswald und Helsinki. Sein ursprünglicher Berufswunsch, Bundeskanzler, erfüllte sich zwar nicht - aber Unternehmer stand auch weit oben auf der Liste. Zum Thema Kondom kam Krause im Alter von 17 Jahren, als er in Bonn Wahlkampf für die SPD und ihren damaligen Kanzlerkandidaten Rudolf Scharping machte. "Wir Jusos verteilten damals Kondome an die Wähler", erzählt der 44-Jährige. Er testete selbst einige Gratis-Exemplare und fällte ein vernichtendes Urteil. Nach einem Praktikum bei einem großen Kondomhersteller wollte Jan Vinzenz Krause es besser machen und programmierte mit seinem Bruder einen Online-Kondomberater. Als der sehr erfolgreich lief, gründeten die Brüder vom Bonner Kinderzimmer aus einen Onlineshop. Inzwischen leitet der Jan Vinzenz Krause mit seiner Frau Eva ein Unternehmen mit 10 Mitarbeiter:innen. Die Unternehmensgruppe Vinergy mit Hauptsitz in Singen am Hohentwiel besteht aus den Marken Mister Size sowie dem Kondomshop Vinico.

