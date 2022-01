MiaBoss.de - Neues Businessmagazin für Female Entrepreneurs & Unternehmerinnen

(press1) - 20. Januar 2021 - MiaBoss Magazin "Frauen sind die besseren Unternehmer"



Das 2020 gegründete Businessmagazin MiaBoss, feiert einjähriges Jubiläum und gleichzeitig die Veröffentlichung von über 150 wegweisenden Beiträgen.



MiaBoss richtet sich mit seinen Inhalten vor allem an Unternehmerinnen, Gründerinnen und Karrierefrauen. Das junge Magazin behandelt Themengebiete von, Lifestyle, Beauty und Fashion bis hin zur erfolgreichen Unternehmensgründung und Marketing. Damit spiegelt es erfrischend authentisch die unterschiedlichen Interessen und den Zeitgeist der modernen Frau wieder.



Gegründet wurde das aufstrebende Magazin von Dejan Novakovic, der langjährige Erfahrungen im Bereich Online-Marketing aufweist und bereits Gründungserfahrungen mit Projekten wie Lead-Motor oder Coachy gesammelt hat. "Mir ist wichtig, dass unsere Beiträge bei MiaBoss einen Mehrwert für unsere Leserinnen liefern und konkrete Probleme lösen", so Novakovic. "Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen, vor allem Einzelunternehmerinnen und KMU durch spannende Praxisartikel zu bestärken."



Zu diesem Zweck werden bei MiaBoss regelmäßig erfolgreiche Businessfrauen und Rolemodels vorgestellt, die Leserinnen mit ihren Erfolgsgeschichten inspirierenden Input liefern. "Bei uns haben Unternehmerinnen die Chance, ihre Botschaft mittels Gastbeiträgen und Interviews zu publizieren, um so ihre Sichtbarkeit und ihr Personal Branding zu steigern.", sagt der Österreicher stolz.



Aber wieso ausgerechnet ein Businessmagazin für Frauen? Novakovic erläutert: "Uns ist aufgefallen, dass es zwar weitaus mehr Frauenzeitschriften am Markt gibt, aber das Thema Business, Marketing und Erfolg dabei häufig im Hintergrund steht. Magazine mit diesen Themen sind dagegen hauptsächlich an Männer gerichtet. Dabei sind Frauen ausgezeichnete Unternehmer, wenn nicht sogar die besseren. Während männliche Kollegen ihren Fokus eher auf monetäre Ziele richten, konzentrieren sich Frauen nämlich vermehrt auf Strategien zur Problemlösung." Dass Aussagen wie diese provozieren können, ist Novakovic bewusst. Mit einem Augenzwinkern erzählt er von seinen Absichten: "Wir wollen bewusst aus der Masse herausstechen, um noch mehr starke Frauen mit unseren Inhalten zu motivieren und dazu zu inspirieren, ihre Erfolge mit der Öffentlichkeit zu teilen."



Danijela Veselinovic, die den MiaBoss-Gründer seit der Geburtsstunde seines Magazins als Marketingassistentin und Redakteurin tatkräftig unterstützt. "Die Kooperation mit so vielen bemerkenswerten Frauen erfüllt mich. Ich bin stolz darauf, mit ihnen in Kontakt zu stehen und ihre Erfolgsgeschichten veröffentlichen zu dürfen.", freut sie sich. Gemeinsam haben Veselinovic und Novakovic erfolgreich einen Ort geschaffen, an dem Frauenpower, Weiblichkeit und Unternehmergeist großgeschrieben und gefeiert wird.



Auch in Zukunft dürfen wir uns von MiaBoss begeistern lassen: Novakovic schmiedet bereits ambitionierte Pläne wie virtuelle Events und Get-Together, einen Podcast und sogar einen eigenen Youtube-Channel, um erfolgreiche Gründerinnen endlich dort zu präsentieren, wo sie hingehören, nämlich in die Öffentlichkeit!



Interessierte Erfolgsfrauen können sich direkt bei MiaBoss melden, wenn sie eine spannende Geschichte, Dienstleistung oder Produkte anbieten, die für die Leserinnen interessant sein könnten.



MiaBoss Testimonials: https://www.youtube.com/watch?v=ZChZWUz_hcc



Dejan Novakovicen

+43 650 35 37 397

dn@miaboss.de



