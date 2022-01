Nick Lexington veröffentlicht seine neue Rockballade "LOVE"

(press1) - 10. Januar 2021 - Nick Lexington veröffentlicht seine neue Single "Love" mit Musikvideo am 07. Januar 2022.



In dieser geheimnisvollen Rockballade verbinden sich mystische Elektrogitarren mit cineastischem Orchester, um eine einzigartige Stimmung zu erzeugen. Die Vocals wechseln zwischen gesprochener Lyrik und Gesang.



Zusätzlich bewegt sich das Lied von Anfang bis zum Ende auch in Bezug auf die Dynamik, denn zum Ende hin wird der anfangs ruhige Song mehr und mehr temperamentvoller und rockiger:



Diese breite Spanne spiegelt die Gefühlswelten und Sinnlichkeit wider, die in Liebesbeziehungen entstehen können.



Nick Lexington wurde an der Gitarre unterstützt von Ziv Shalev, Orchester und Drums vervollständigte Oliver Lodge.



Das Musikvideo entstand zum Teil in Bad Kreuznach und in Wiesbaden's beeindruckenden Parkanlagen.



Nick Lexington begann im Jahr 1991 Songs zu schreiben und diese aufgrund fehlenden Musik-Equipments zunächst zu Hause unter einfachsten Bedingungen aufzunehmen. So nutzte er anfangs anstatt eines dynamischen Mikrofons zur Aufnahme auf einem analogen 4-Spur-Musikkassettenrekorder schlichte Walkman-Kopfhörer als Eingabegerät. Es entstanden damit zunächst Lo-Fi Aufnahmen.



Ende 2016 begann er - von Fans angespornt - seine Musikstücke in einem professionelleren Setting mit Band-Arrangements zu produzieren.



In den Folk-Rock Songs seiner daraus resultierenden EP "Wellbeing" (2017) gab er unterschiedlichen Gefühlswelten Raum, die verschiedene Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung widerspiegeln und sich bewusst nicht nur auf das Evergreen-Thema Liebe beziehen



Der Musikstil der darauffolgenden Single "Give Me A Kiss" (2019) lässt sich am besten als möglicher Soundtrack eines Roadmovies im Stil von Quentin Tarantino beschreiben. Der im Retro-Americana-Genre angesiedelte Titel kommt cool und gelassen daher.



In der Single "In The Flow" (2020) wählte Nick überwiegend elektronische Klänge und Beats, um einen Song zu erschaffen, der zum Bewegen einlädt.



"Sad Beautiful Girl" (2020) ist eine Rockballade mit melodischer Melodie, die im Gedächtnis nachklingt.



Der modern produzierte Rock Song "Hey You" (2021) bleibt mit seinem eingängigen Hook schnell in Erinnerung. Abgerundet wird dies durch Nick's charismatische Stimme, druckvolle Drums, und kernigen Elektrogitarren. Der Track überrascht durch das Zusammenspiel von anheizenden und gelasseneren Abschnitten.



Video: Love von Nick Lexington (Rockballade)



Presseanfragen und Interviews:

fox ahead (LC 91548)

Dörrgasse 4, 65199 Wiesbaden, Germany

email: pr@nicklexington.com

phone: +49 (0)611 7244112



Der Musikstil von Singer-Songwriter Nick Lexington variiert zwischen Alternative-Rock, Folk-Rock und Pop Rock.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: