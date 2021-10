Goldener Oktober für HolleGreat - Erwin Kopold mit "Musik-AWARD 2021" ausgezeichnet

(press1) - Geisenfeld den 20.10.2021 / Mehrfache Auszeichnungen und Gewinner des VDM-Award 2021 für die Country-Ballade "Hey Baby", etablieren HolleGreat mit "Bavarian Country & Lifestyle" in der Musikbranche.



Der Verband Deutscher Musikschaffender (VDM) vergab zum siebten Mal die VDMplus-AWARDS für Urheber, Künstler, Produzenten, Label, Verleger, Manager und Musiker. Von über 273 Einsendungen konnte sich der Titel "Hey Baby", komponiert und vertreten durch HolleGreat, in der Sparte "Country-Ballade" platzieren. Die Jury bestand nicht aus sogenannten Experten, sondern aus potenziellen Musikkäufern verschiedener Altersklassen und Berufen. Aus allen eingesandten Werken wurden für alle teilnehmenden Kategorien die Awardgewinner von dieser Konsumenten-Jury gewählt. So erhalten die Mitglieder des VDMplus eine sehr gute Einschätzung ihrer Musik-Produktionen und eine Auszeichnung, die sich sehen lassen kann, erklärte Klaus Quirini, Vorsitzender und Leiter der Rechtsabteilung des VDMplus, bei einem Interview.



HolleGreat hat sich bereits mehrfach und in Folge mit seinen eigenen Songs durchgesetzt und nach dem Motto "HolleGreat - Bavarian Country & Lifestyle" eine eigene Nische geschaffen. So wurde Kopold bereits mit wiederholten Nummer-Eins-Platzierungen in den CHARTA99 ausgezeichnet und erhielt 2019 den Musik-Award, die goldene CD für seinen Country-Fox "Lisa".



HolleGreat möchte aber weiter und so meinte Kopold, die Zeit darf nicht stehen bleiben. In Zeiten wie diesen ist es auch für Künstler notwendig, über eine strukturelle Umplanung nachzudenken. So dachte sich auch Erwin Kopold und entwickelte schon seit geraumer Zeit ein Projekt zur "digitalen Bemusterung der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten" und so konnten sich bereits die beiden Country-Songs "Lisa und Hey Baby" bei vielen Medien platzieren. Unter anderem wurden die beiden Songs bei RTL-TV, RTL-Radio Berlin, Radio Airplay Charts, Bayern 2, zahlreichen Web- und lokalen Radiosendern mit aufgenommen.



Weiter geht es auch in der Planung zur künftigen Bandbesetzung, denn hier werden zur Vervollständigung seiner Begleit-Band noch ein E-Gitarrist und ein Klavierspieler gesucht.



Aktuell läuft von HolleGreat die Crowdfunding-Kampagne "Neue Website für Bayerischen Country". Hier geht es darum, eine professionelle Website zu erstellen - das Schaufenster als Präsentation und Bekanntgabe seiner Musik-Projekte. Bis 07. November kannst DU das Projekt "HolleGreat - NEUE WEBSITE für bayerischen Country" über die Plattform bei "Startnext.com" unterstützen. Alle Infos dazu auch auf HolleGreat.de.



Ein großes Dankeschön von Erwin Kopold zu dieser Aktion, geht an die Print- und Online-Medien für die Veröffentlichung der Pressemeldung, an alle Fans, Interessenten, Freunde und Bekannte, die bereits tatkräftig teilgenommen haben.



HolleGreat sieht einer aufgabenreichen und sinnvoll ausgefüllten Zukunft entgegen. Es bereitet ihm viel Freude seine eigens geschriebene und komponierte Musik "Marke - Bavarian Country & Lifestyle", zu veröffentlichen und an seine Fans und Interessenten zu vermitteln.



Video "Hey Baby" - eine Country-Ballade von HolleGreat: https://www.youtube.com/watch?v=nSByRJGcX5s



DAS UNTERNEHMEN "HOLLEGREAT"

"HolleGreat" schreibt, interpretiert und produziert seine eigenen Lieder. Meist werden die Stücke in bayerischer Sprache gesungen und können guten Gewissens als "Bavarian Country" bezeichnet werden. Gegründet wurde die Plattenfirma-Musikverlag am 16.09.2005 von Erwin Kopold und Franz Hagl als "HolleGreat GbR". Im Zuge der Fortentwicklung rief Kopold am 18.11.2011 schließlich sein eigenes kleines Unternehmen "HolleGreat - Bavarian Country & Lifestyle" ins Leben, um hier noch gezielter aktiv werden zu können.



DER MENSCH HINTER "HOLLEGREAT"

"HolleGreat" ist Musiker und Unternehmer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Marke in der Musikbranche zu etablieren. Dabei agiert er als Künstler, Songwriter, Musikverlag, Plattenfirma und Manager. Kooperationen mit Branchenpartnern und anderen Künstlern runden die Aktivitäten ab.



DER NAME "HOLLEGREAT"

Erwin Kopold stammt aus der Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt inmitten Bayerns. Da der leidenschaftliche Interpret überwiegend in bayerischer Sprache singt, war ein Künstlername gefragt, der etwas "Heimisches" zum Ausdruck bringt. Schnell entstand der Bezug zur Hallertau. Zudem will Kopold etwas Besonderes, Großartiges schaffen, so dass sich der englische Begriff "great" in seinen Gedanken festsetzte. Aus der Kombination von Hallertau (ausgesprochen "Holledau") und eben jenem "great" entstand schließlich die Wortschöpfung "HolleGreat".

