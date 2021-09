Die VIEL GOOD Macherin holt den Excellence Award nach Bayern

(press1) - 21. September 2021 - Mit Power und starker Performance zum Weltrekord - Isabelle Viel brilliert beim int. Speaker Slam in nur 240 min.



Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker Slam, der am 17.September 2021 in Mastershausen stattfand, hat Isabelle Viel einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der 7. internationale Speaker Slam nun inMastershausen statt. Mit 80 Teilnehmern wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.



Mit dabei war die Bergerin Isabelle Viel, Health Coach, Speakerin und Praxisinhaberin in Icking . Den vorangegangenen Silent Speaker Wettbewerb entschied sie für sich, sodass sie sich für das Event qualifizieren konnte.



Ihre Kernbotschaft:



Je vitaler und resilienter der Mensch ist, desto mehr Ressourcen stehen einem zur Verfügung für "Glücklichsein", für die eigenen Performance beruflich, wie privat und somit auch für Erfolg.



Mit ihrem Beitrag fesselte sie vor einer hochkarätig besetzten Fachjury und anerkannten Speakergrößen das Publikum, via Lifestream. Hunderte von Menschen zu Hause und im Radio waren dabei. "Wir haben alle geschwitzt vor Angst, ob aufgrund der aktuellen Situation ein Weltrekord zustande kommt, da viele erwartetete Teilnehmer nicht gekommen sind." Doch es hat in letzter Minute geklappt und ging für Isabelle Viel erfolgreich aus. Sie bringt den Excellence Speaker Award an den Starnberger See.



Performancesteigerung ist auch ihr Thema mit dem Isabelle Viel in die Unternehmen geht:



Isabelle Viel ist Health Expertin für gesunde Performance-Steigerung und gleichzeitig Therapeutin in eigener Praxis für Stressresilienz, Erschöpfungszuständen und Burnout. Ihr persönliches Erfolgsrezept ist ihre eigens entwickelte VIEL GOOD Formel, die kurz und knapp für Folgendes steht:



VIEL ENERGIE = VIEL GOOD = VIEL PERFORMANCE



Isabelle Viel

Mittenwalder Str.4

82057 Icking

Tel. 08178-9978025

Mobil: 0173-2315456

praxis@isabelle-viel.de

www.vielgood-coaching.de



Als Health Expertin erfüllt sie einerseits die Aufgabe einer kompetenten Mentorin im persönlich individuellen Coaching und andererseits einer motivierenden und impulsgebenden Speakerin im Firmenumfeld für Gruppen. Dabei hilft sie dem*der Klienten*in persönliche Ziele gesund, vital und ausbalanciert zu erreichen. Mit ihrem VIEL GOOD Konzept bietet sie wissenschaftlich fundiert, ein ganzheitliches Gesundheitscoaching auf körperlich, mental und emotionaler Ebene an.

Innovative studienbelegte Methoden, die umfassend Aufschluss über den körperlichen wie auch mentalen Gesundheitszustand geben, verschaffen ihr eine genaue Ausgangsbasis. Auf dieser aufbauend entwickelt sie einen individuell ausgearbeiteten und lösungsorientierten Step-by-step Plan, der eine genaue Struktur ermöglicht. Entscheider*innen und Führungskräfte in Unternehmen berät sie anhand des ganzheitlichen VIEL GOOD Konzepts und einem langjährigen Erfahrungsschatz in der Naturheilkunde. Sie gibt Impulse zu akutem Stressmanagement und der Bearbeitung von langanhaltenden Stress-Symptomen. Ihr Credo "Vitale Leichtigkeit ist das neue Gesund!" zeigt ihre Herangehensweise, die Menschen zu motivieren, Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auf diese zu achten, im Team ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln und sich gemeinsam auf eine gesunde Arbeitsweise zu einigen.

Ihre unerbittliche Empathie spiegelt Ihre Liebe zu Menschen wider und ihr Commitment zu deren erfolgreich und erfülltem Leben voller Vitalität und "Gut-fühlen".

