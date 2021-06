Promi-Hellseher Daniel Kreibich berät nicht nur Promis zu intimsten Fragen zu Liebesbeziehungen

(press1) - 1. Juni 2021 - Zu Daniel Kreibichs Klienten gehören Schauspieler, Künstler, Ärzte, Sportler und Manager. Seine Person ist bei der Prominenz als Ratgeber heiß begehrt, bei neuen Angeboten und Filmrollen wird Daniel Kreibich um Rat gefragt, aber auch die intimsten Fragen zu Liebesbeziehungen der Stars sind in seiner Beratungspraxis an der Tagesordnung.



Aber auch immer mehr Menschen - wie Du und ich - suchen den Rat von Star-Hellseher Daniel Kreibich auf - denn dieser ist bekannt für seine eintreffenden Prognosen und Analysen, die schon vielen Menschen eine neue Chance und Lebensqualität gegeben haben.



Herr Kreibich steht seinen Klienten aber nicht nur mit seiner einmaligen Hellsicht und seiner Verbindung zu dem hohen Rat zur geistigen Welt zur Verfügung, sondern coacht diese als moderner Lifecoach auch mit Beratungen bei Lebenskrisen, Ehekonflikten, Untreue und Trennungen. "Mir ist es wichtig, dass ich meine Klienten eine hochqualitative und außergewöhnliche Beratung geben kann und dazu zählt nicht nur das natürliche Eintreffen der Prognosen, sondern insbesondere auch den Tempel des Klienten - seinen Körper - mit seinem Geist - seiner Seele - wieder in Einklang zu bekommen, gerade bei dem heutigen Stress unserer modernen Zeit." erklärt er.



Genau aus diesem Grund zählt Daniel Kreibich zu einen der besten und bekanntesten Hellsehern Europas mit weltweiten Klienten.



Wer gerne die Hilfe von Daniel Kreibich in Anspruch nehmen möchte dem steht die telefonische Terminvereinbarung und weitere Informationen über seine Rezeption +49 9403 96 76 79 oder über seine Website http://www.Daniel-Kreibich.de zur Verfügung, 24h - Rund um die Uhr. "Ich möchte für meine Klienten immer da sein, für jeden, der meine Hilfe benötigt und in Anspruch nehmen möchte, sei es mit Hellsehen oder Coaching." erklärt Herr Kreibich.



Über Daniel Kreibich:



Zu den Klienten von dem aus dem TV bekannten Star-Hellseher Daniel Kreibich gehören namhafte Showbiz-Größen wie Schauspieler, Top-Models und Künstler. Aber auch Ärzte, Sportler und Manager suchen den Promi-Hellseher regelmässig auf. Seit 2000 steht seine Person Klienten erfolgreich beratend zur Seite

