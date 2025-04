Dominic Roith: Deutsch-Rap trifft internationale Klasse

(press1) - Mit "Giftige Erinnerung" & Lil Wayne-Kollabo auf Erfolgskurs



Frankfurt, 1. April 2025 - Dominic Roith, besser bekannt unter seinem Künstlernamen dominic_roith, etabliert sich als eine der spannendsten Stimmen im Deutsch-Rap. Mit seiner einzigartigen Mischung aus deutschem Rap und englischen Hooks, emotionaler Tiefe und kraftvollen Beats hat der Frankfurter Produzent und Unternehmer die Musikszene aufgemischt. Seine neuesten Projekte, darunter die düstere EP "Giftige Erinnerung" und die Kollaboration mit Rap-Ikone Lil Wayne, unterstreichen seinen wachsenden Einfluss - sowohl lokal als auch international.



Ein Künstler mit Vision



Dominic Roith begann seine musikalische Reise bereits im Alter von 13 Jahren, als er Gitarre, Saxophon und Klavier lernte. Mit 19 Jahren nahm er seine ersten Songs auf und legte damit den Grundstein für eine beeindruckende Karriere. Heute ist Roith nicht nur ein talentierter Produzent, sondern auch ein innovativer Unternehmer.



Mit seinem unabhängigen Musiklabel Roith Records bietet er Künstlern eine Plattform für professionelle Musikproduktion, Mixing, Mastering und Künstlerförderung. Gleichzeitig führt er mit Roith Digital eine Firma, die digitale Dienstleistungen in der Musik- und Medienbranche anbietet. Sein Studio in Frankfurt setzt neue Maßstäbe in der modernen Musikproduktion.



Neben Roith Records und Roith Digital hat er zudem die Roith University gegründet, um aufstrebenden Künstlern Wissen und Werkzeuge für eine erfolgreiche Karriere in der Musikbranche zu vermitteln. Roith verbindet Unternehmertum mit kreativer Leidenschaft und schafft so eine Plattform für neue Talente.



Musikalische Meilensteine



Dominic Roith hat sich mit einer Reihe von Veröffentlichungen einen Namen gemacht, die seine Vielseitigkeit und emotionale Tiefe zeigen.



2022 veröffentlichte er die Single In The Air, ein Liebeslied, das von PA Sports "Heaven" inspiriert ist und ein Cover von Phil Collins "In the Air Tonight" im Refrain enthält, gesungen von Alexa Marie Brinkley.



Im selben Jahr erschien Hamburg City mit Featuregast Vento22 - ein Song, der in nur einem Tag in den Jägermeister Studios in Hamburg entstand und als Meisterwerk des Deutsch-Raps gefeiert wurde. Die Single erreichte über eine halbe Million Streams auf Spotify und unterstreicht Roiths Gespür für eingängige Melodien und authentische Texte.



2025 markierte einen Wendepunkt in Roiths Karriere: Seine EP "Giftige Erinnerung" taucht tief in die Dynamik von Liebesbeziehungen ein und kombiniert düstere Beats mit emotionalen Texten. Ein Auszug aus der EP lautet:



"Zwischen Schatten und Licht findest du den Schmerz, der uns lehrt, was Liebe wirklich ist."



Die EP ist auf Plattformen wie Spotify und Apple Music verfügbar und hat Roith als Künstler mit Tiefgang etabliert.



Ein weiterer Meilenstein war die Kollaboration mit der US-Rap-Legende Lil Wayne. Der gemeinsame Track "Gentlemen"s Club" wurde 2025 veröffentlicht und ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Roith beschreibt die Zusammenarbeit als "eine große Ehre" und betont Lil Waynes Einfluss auf die Hip-Hop-Szene. Dieser Song unterstreicht Roiths Fähigkeit, auf internationalem Niveau zu agieren, und festigt seinen Ruf als Brückenbauer zwischen deutschem und englischsprachigem Rap.



Ein Blick in die Zukunft



Dominic Roith steht für Innovation und Authentizität. Mit Roith Records, Roith Digital und seinen musikalischen Projekten schafft er eine Plattform, die Künstler unterstützt und neue Standards setzt. Seine Fähigkeit, deutsche und englische Elemente zu vereinen, macht ihn zu einem einzigartigen Akteur in der Musikszene.



Fans und Kritiker sind gespannt, was der Frankfurter als Nächstes vorhat - eines ist sicher: Roith ist unzerbrechlich in seinem Streben nach kreativer Exzellenz.



Roith Digital ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf digitale Dienstleistungen, Musikproduktion und technologische Lösungen spezialisiert hat. Gegründet von Dominic Roith, bietet Roith Digital ein umfangreiches Portfolio, das von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle über Musikproduktion bis hin zu Schulungsangeboten der Roith University reicht.



Mit einem eigenen Musikstudio in Frankfurt setzt Roith Digital neue Maßstäbe in der modernen Musikproduktion. Künstler können hier nicht nur Tracks aufnehmen, sondern profitieren auch von professionellem Producing.



Weitere Informationen unter: www.roith.digital



