Die begehrten Ballermann Awards 2025

(press1) - 20. März 2025 - Die Ballermann Awards, gefeiert als größter Party-Oscar der Szene, werden am 30. März zum 17. Mal verliehen. Die Veranstaltung findet im Willinger Brauhaus statt und zieht Newcomer sowie etablierte Stars der deutschen Party- und Eventszene an.



Das Glücksspiel der Sterne



Die kommende Verleihung der Ballermann Awards, ein essentieller Bestandteil der deutschen Party- und Musiklandschaft, versammelt im Willinger Brauhaus Stars und Sternchen. Zu den Anwesenden gehören bekannte Namen wie Olaf Henning, Malle Anja und die Dorfrocker. Diese Veranstaltung bietet aufstrebenden Talenten der Newcomer-Wettbewerb eine Plattform, um sich zu präsentieren und möglicherweise einen Platz neben beliebten Künstlern zu sichern.



Moderatorenteam und weitere Überraschungen



Sabrina Berger und Frank Neuenfels führen als Moderatoren durch den prestigeträchtigen Abend. Der Newcomer-Contest wird von Jan Kunath begleitet. Die Veranstaltung verspricht einige Überraschungen, die im Vorfeld nicht enthüllt werden dürfen, und wird zudem von Ballermann Radio bundesweit übertragen. Dabei sind sowohl Prominente als auch frische Talente Teil des Spektakels.



Legendäre Party mit Herz



Ein fester Bestandteil des Ballermann Awards ist die legendäre Party-Gala, bei der Preise verliehen und gleichzeitig karitative Zwecke unterstützt werden. Unter dem Motto 'Mit jedem Bier retten wir ein Tier' unterstützt Ballermann die Tierretter von Gut Aiderbichl. Einen Großteil der Lizenzgebühren aus Partylizenzen fließen direkt in Wohltätigkeitsprojekte, die Tieren in Not helfen sollen.



Die Anziehungskraft der Preise



Der Ballermann Award gilt als Karrieresprungbrett und wird von vielen als prestigeträchtige Anerkennung in der Party-Branche betrachtet. Preisträger aus früheren Jahren sind unter anderem Jürgen Drews und Mia Julia. Für die Künstler ist es eine Gelegenheit, sich in der Szene zu etablieren und durch internationale Übertragungen und Berichterstattungen ihren Bekanntheitsgrad zu steigern.



Ballermann ist eine bekannte Marke, die für ihre legendären Partys und engagierten Unterstützung sozialer Anliegen berühmt ist. Mit Veranstaltungen wie dem Ballermann Award bietet die Marke nicht nur ein Sprungbrett für Künstler, sondern begeistert auch durch ihren Beitrag zu wohltätigen Zwecken, insbesondere im Bereich des Tierschutzes.



"Ballermann®" ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und der BALLERMANN®. Der Ballermann®Award ist ein gemeinsames Projekt von Annette u. Andre Engelhardt, Dieter Gross und Alexander Frömelt in Kooperation mit dem Willinger Brauhaus.



A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.



