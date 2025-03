Der Ballermann-Oscar

(press1) - 11. März 2025 - Die begehrteste Trophäe der Party- und Eventszene, der Ballermann Award, wird am 30. März zum 17. Mal verliehen.



Für viele Malle-Stars ist er der Sehnsuchtspreis, der eine große Karriere verheißt. Für die Preisträger einfach liebevoll der "Party-Oscar": Der Ballermann Award . Am 30. März ist es wieder so weit. Dann treffen die Stars und Sternchen, die Macher und die Newcomer der deutschen Event- und Partyszene im sauerländischen Willingen erneut aufeinander. Der Ballermann feiert wieder einmal sich selbst.



Der Ballermann Award goes on...



Wer wird sich in diesem Jahr einreihen in die Liste der Preisträger, zu denen große Namen wie Jürgen Drews, Mickey Krause, Anna-Maria-Zimmermann, Stereoact oder Mia Julia zählen?



Neben einigen Überraschungen, die nicht verraten werden (dürfen), sind in diesem Jahr mit dabei Olaf Henning; Sabbotage, Tim Toupet, Marry, Kings of Günter, Malle Anja, Nancy Franck, Bierkapitän, Ina Collada sowie aus Österreich, die Stars der alpenländischen Partyszene, die Dorfrocker.



Legendäre Ballermann "Party-Gala"



Bevor jedoch am 30. März um 19:00 im Willinger Brauhaus vor einen großen Presseaufgebot aus Print und TV vom offiziellen Preiskomitee um Dieter Gross (epco-media) die ersten Ballermann Awards im Rahmen der legendären Party-Gala verliehen werden, haben Newcomer der Szene die Chance, sich zu beweisen und einen Platz im Abendprogramm an der Seite ihrer berühmten Kollegen zu ergattern. Übrigens, Ballermann Radio , Deutschlands beliebtester Partysender, ist ebenfalls vor Ort und wird bundesweit über DAB+ über die Verleihung berichten.



Ballermann-Charity



Keine Party-Gala ohne Charity. Dies gilt auch für den Ballermann Award. Unter dem Motto "Mit jedem Bier retten wir ein Tier", stellt sich die berüchtigte Partymarke Ballermann an die Seite der Tierretter von Gut Aiderbichl . So fließen z. B. 60% der Lizenzeinnahmen aus Ballermann-Partylizenzen direkt in gemeinsame Projekte mit Gut Aiderbichl, um Tieren in Not eine Chance auf ein glückliches Leben zu ermöglichen.



Moderiert wird der Ballermann Award am 30. März von Sabrina Berger und Frank Neuenfels. Die Moderation des Newcomer-Contest übernimmt Jan Kunath.



Markenhinweis: "Ballermann®" ist eine geschützte Marke in Verwertung der A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH und der BALLERMANN®. Der Ballermann®Award ist ein gemeinsames Projekt von Annette u. Andre Engelhardt, Dieter Gross (epco-media) und Alexander Frömelt in Kooperation mit dem Willinger Brauhaus.



Pressekontakt:



e-p-co Media - H.-Dieter Gross

Ballermann®Charts / Ballermann®Award

Tel: 0173-9252525 / E-Mail: info@epco-media.de / www.ballermann-award.de



Verantwortlich für diese Pressemeldung:



Andre Engelhardt für Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCH



www.ballermann-ranch.com



A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.



Firmenkontakt



A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

https://www.ballermann.de



Pressekontakt



André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

https://www.markenkonzepte.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: