TAMALA CLOWN SHOW "Zugestellt"

(press1) - 3. Februar 2025 - CLOWN SHOW "Zugestellt" - Mit Humor und Lachen Zuversicht verbreiten



8. Februar 2025, 20 Uhr im Theater hedicke's TerraCotta, Luisenstraße 9, 78464 Konstanz



Abschlussarbeit Clown Intensiv - die Künstler spenden die Einnahmen dem Kinderhospiz in Konstanz



Zugestellt



Bereit für ein heiteres Abenteuer, das voller Chaos und Überraschungen sprüht? Am 08. Februar entführen die talentierten Profi-Clowns der "Clown Intensiv"- Ausbildung ihr Publikum in die mit Spannung erwartete Show "Zugestellt". Doch was verbirgt sich hinter diesem rätselhaften Titel? Die Clowns nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch das alltägliche Bestellchaos, die bunte Vielfalt der Lieferdienste und die unzähligen Pakete, die tagtäglich um die Welt reisen. In dieser außergewöhnlichen Darbietung wird alles unternommen, um ein Lächeln auf die Gesichter zu zaubern. Dieser amüsante und fesselnde Abend ist ein absolutes Muss! Ein Besuch verspricht ein Fest voller Lachen und Freude!



Eine bunte Mischung aus Stilen erwartet das Publikum: von klassischem Slapstick über modernen Clown-Humor bis hin zu poetischen Momenten im russischen Clown-Stil. Die Show pendelt zwischen lauten und leisen Tönen und bietet für jeden Geschmack die passende Portion Unterhaltung. Es ist eine unvergessliche Gelegenheit, einen tiefen Einblick in die faszinierende Welt der Clown-Ausbildung zu erhalten und sich von der Kreativität und Spielfreude der Künstler mitreißen zu lassen. Die Dozenten der Tamala Clown Akademie sind vor Ort und geben Interessierten Auskunft über das Clown-Sein und die kommenden Seminare.



Tickets? - https://eventfrog.de ; Clown Show - Zugestellt in Konstanz

Weitere Infos über die Event-Truppe Tamala Theater Compagnie https://www.clown-und-comedy.de/events/clownshow.html



Wer selbst sich ausprobieren will im Clown-Theater, Humor und Körpersprache sowie Improvisation, um in dieser konfliktreichen Zeit etwas Zuversicht zu spüren, empfehlen wir die offenen Seminare oder auch eine Ausbildung an der Internationalen Berufsakademie Tamala bzw. am Trainingsinstitut HumorKom in Konstanz www.tamala-center.de oder www.humorkom.de .



Die nächsten Termine sind:



22.2. Clown online

8.-9.3. Step by Step

29.-30.3. Dein Pflaster kann fliegen für Klinikclowns



Ferienseminar Ostern



24.-27.4. Clown Spezial: Flow-Freude-Glück



Die Tamala Clownschule



Eine Schule für Clowns? - Wir zeigen, wie's geht



Deutschlands älteste Clownschule stellt sich vor



Der Clown und auch der Comedian bzw. Comedy-Schauspieler gehören zu einem der ältesten Berufe der Welt, denn schon immer mussten Clowns ihr Handwerk erlernen. Überall auf der Welt werden Clowns und Comedy-Schauspieler hochgeschätzt und es gibt professionelle Schulen, die sich um den Clown-Nachwuchs kümmern. Von Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium reicht die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten weltweit. Eine Ausnahme bilden hier die deutschsprachigen Länder Deutschland, Schweiz und Österreich. Anfang der 80er Jahre war es nicht möglich, in Deutschland den "Beruf des Clowns" zu erlernen. So gründeten unsere Leiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker - beide selbst jahrelang als Clowns unterwegs - 1983 in Norddeutschland die erste Clownschule.



Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen



1991 in den Raum Konstanz gezogen, befindet sich die Tamala Clownschule im Konstanzer Industriegebiet nur 5 Geh-Minuten vom Rhein entfernt. Sechs freie Trainer und zahlreiche Gastdozenten der internationalen Clown- und Comedy-Szene unterrichten auf einer 500qm großen Etage den Nachwuchs. Im Sommer erwacht die Akademie endgültig zu internationalem Leben: Die jährlich stattfindende Sommerakademie lockt seit nunmehr 30 Jahren Trainer und Teilnehmer aus der ganzen Welt in die Räume der Akademie.



Inzwischen besteht das Tamala Center aus drei Bereichen:



Die Tamala Clown Akademie mit Ausbildungen zum Clown, Gesundheit!Clown®, Comedy-Theater-Künstler und einem umfassenden Seminar-Angebot zu allen Belangen von Clownerie und Comedy.



Webadresse: www.tamala-center.de



Das internationale Trainingsinstitut HumorKom® bietet offene Seminare, Workshops und Inhouse-Trainings sowie Vorträge für die Bereiche Humor, Kommunikation und Körpersprache an. Außerdem besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit dem Berufsverband HumorCare (D/A) die anerkannte und patentierte Ausbildung zum HumorKom®-Trainer/-Coach und -Berater zu absolvieren.



Webadresse: www.humorkom.de



Die Tamala Theater Comagnie ist ein Zusammenschluss professioneller Unterhaltungskünstler unterschiedlicher Stilrichtungen in Deutschland und der Schweiz.



Webadresse: www.clown-und-comedy.de



Ein Büroteam, bestehend aus drei Mitarbeitern, bilden gemeinsam mit der Leitung des Tamala Zentrums das Kernstück der Organisation. Jedes Jahr besuchen 800 bis 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Europa die älteste Clownschule im deutschsprachigen Raum.



Kontakt



Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

075319413160

info@tamala-center.de

https://www.tamala-center.de

