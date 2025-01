Ballermann Award 2025: Die Feier des "Party-Oscars"

(press1) - Die 17. Verleihung des renommierten Ballermann Award wird am 30. März 2025 in Willingen gefeiert. Der bedeutende Preis der deutschen Partyszene, liebevoll auch als 'Party-Oscar' bezeichnet, zieht seit Jahren die Elite der Branche an und setzt einen starken Charity-Fokus mit dem Slogan "Mit jedem Bier retten wir ein Tier".



Geschichte und Bedeutung des Ballermann Awards



Seit seiner Einführung im Jahr 2006 hat sich der Ballermann Award als herausragende Auszeichnung der deutschen Party- und Eventszene etabliert. Als begehrteste Trophäe für Mallorca- und Partyschlagerstars erlangt er jährlich große mediale Aufmerksamkeit. Zu den bisherigen Gewinnern zählen prominente Namen wie Jürgen Drews und Matthias Reim. Die Bedeutung des Awards für die deutsche Partyszene unterstreicht seinen Ruf als "Party-Oscar".



Ein Highlight der Prominenz bei der 17. Verleihung



Die exklusive Galaveranstaltung wird in diesem Jahr im Willinger Brauhaus ausgetragen, eine Location, die nur für VIP-Gäste zugänglich ist. Die Zusammenarbeit mit prominenten Medienpartnern, darunter Ballermann Radio und Ballermann TV, gewährleistet eine breite Sichtbarkeit. Die Veranstaltung eröffnet traditionell die neue Party-Saison und zieht etablierte Künstler sowie vielversprechende Newcomer an.



Charity-Einsatz für Tierwohl



Ein zentraler Bestandteil des Ballermann Awards ist der Charity-Gedanke, umgesetzt durch die Unterstützung der Tierretter von Gut Aiderbichl . Mit dem Slogan "Mit jedem Bier retten wir ein Tier" unterstreicht die Veranstaltung ihr Engagement für über 8.000 gerettete Tiere. Die traditionsreiche Partnerschaft mit Gut Aiderbichl zeigt die soziale Verantwortung der Partymarke Ballermann, deren Hauptsitz, die Ballermann Ranch in Niedersachsen, selbst ein Lebenshof ist.



Spannung bis zur Bekanntgabe der Nominierten



Das Ballermann-Award-Komitee unter Leitung von Dieter Gross wird in den kommenden Wochen bekanntgeben, welche Künstler und Gaststars 2025 auf der Bühne stehen werden. Diese Ankündigungen sind mit Spannung erwartet, da sie das jährliche Highlight der Partyszene bilden. Die Teilnahme der Stars sichert dem Ballermann Award ein breites Interesse sowohl bei Fachleuten als auch beim allgemeinen Publikum.



Die Marke Ballermann ist seit Jahrzehnten ein Inbegriff für deutsche Partykultur, geprägt durch populäre Musikveranstaltungen und innovative Events. Ihre Zusammenarbeit mit Gut Aiderbichl zeigt das soziale Engagement der Marke und ihren Einfluss auf die Förderung von Nachhaltigkeit und Tierschutz. Ballermann bleibt eine zentrale Institution im Bereich der Unterhaltung und des gesellschaftlichen Engagements.



