Psychische Belastungen in der modernen Arbeitswelt

(press1) - 12. November 2024 - Musik ist ein beständiger, aber kaum aktiv wahrgenommener Teil unseres Alltags. Dass Lehrkräfte an Musikschulen deshalb ebenfalls kaum Beachtung finden, ist daher nicht verwunderlich. Was das für diese Berufsgruppe bedeutet, untersucht Katja Mangold in ihrem Buch "Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte. Vorstudie zur Entwicklung eines Fragebogens zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung ", das im November 2024 bei GRIN erschien.



Musikschullehrkräfte tragen durch ihr pädagogisches Wirken einen großen Teil zur Stärkung des demokratischen und rücksichtsvollen Miteinanders in der Gesellschaft bei. Sie sind im Gegensatz zu Lehrkräften an allgemeinbildenden Schulen im öffentlichen Bewusstsein nicht präsent, deutlich schlechter eingruppiert oder arbeiten als freie Mitarbeiter, prekär beschäftigt. Bereits seit 2013 besteht laut Arbeitsschutzgesetz die gesetzliche Pflicht des Arbeitgebers, psychische Belastungen am Arbeitsplatz für Beschäftigte im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu erfassen. Bisher wurde kaum eine solche für Musikschullehrkräfte erstellt. Keiner der vorhandenen Fragebögen bildet die Besonderheit der Berufsgruppe ab, denn in der Regel findet ihre Arbeit an mehreren Orten statt.



Die besonderen Herausforderungen im Bereich der Musikpädagogik



Die zunehmende Digitalisierung hinterlässt ihre Spuren auch im Musikschulbereich. Arbeitsverdichtung, hoher Erwartungs- und Flexibilitätsdruck, Aktualitätszwang und eine beständig wachsende Fülle an zu verarbeitenden Informationen sind Folgen, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Psyche haben können. Das sich wandelnde Berufsbild erfordert zunehmend die Tätigkeit in Kooperationen mit Schulen und Kindertagesstätten und wird als besonders belastend erlebt.



Welchen Hürden müssen sich Musikschullehrkräfte außerdem stellen? Welchen psychischen Belastungen sind sie ausgesetzt? Welche Herausforderungen entstehen durch die fehlende Wertschätzung dieser Berufsgruppe und mit welchen wirtschaftlichen Problemen sehen sich Musikschulen und Musikschullehrkräfte konfrontiert?



Diese und weitere Fragen beantwortet Katja Mangold in ihrem neuen Buch. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf potenzielle Überforderungen der Musikschullehrkräfte an ihrem Arbeitsplatz, die zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko führen. Zu diesem Zweck führte die Autorin mehrere Experteninterviews und untersuchte dabei auch, wie Fragestellungen formuliert sein müssen, um die Besonderheiten des Tätigkeitsfelds von Musikschullehrkräften umfassend abzubilden. "Psychische Belastung am Arbeitsplatz für Musikschullehrkräfte" lenkt den Blick auf psychische Belastungen dieser Berufsgruppe und gibt ihnen somit eine Stimme.



Über die Autorin:



Katja Mangold studierte Instrumentalpädagogik in den Hauptfächern Gitarre und Mandoline, Elementare Musikpädagogik sowie Kommunikationspsychologie.



Seit Beginn ihrer beruflichen Laufbahn hat sie als Instrumentalpädagogin in den verschiedensten Bereichen gearbeitet. Während ihrer Personalratstätigkeit im Arbeitssicherheitsausschuss kam sie in Kontakt mit dem Themenfeld Gefährdungsbeurteilung "Psychische Belastung". Diese Erfahrungen lässt sie umfangreich in das Buch einfließen.



Seit September 2024 ist sie als Landeskoordinatorin für musikalische Bildung in Sachsen tätig.



