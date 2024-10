Oase der Freude - Tamala mit HIPE AWARD ausgezeichnet

(press1) - 15. Oktober 2024 - Die Tamala Clown Akademie aus Konstanz erhält den HIPE AWARD 2023 (High Performance Award) verliehen.



Tamala Center, das internationale Humor und Clown Zentrum am Bodensee, das gerade durch die erste Humorbank Deutschland für eine mediale Aufmerksamkei gesorgt hat, verkünigt mit Stolz, dass sie den renommierten Internationalen HIPE Award 2023 im Bereich Clown, Humor und Gesundheit!Clown® gewonnen haben! Dieser bedeutende Erfolg markiert einen wichtigen Meilenstein in der 40jährigen Tamala Geschichte Durch monatelange Befragung der Teilnehmer und Institutionen, in denen die Trainer von Tamala und Humorkom Inhouse-Trainings durchführen, hat das Zentrum in Konstanz den Internationalen HIPE Award 2023 für seine Dienstleistungen als Trainingsinstitution im Bereich Clown, Humor, Gesundheit!Clown® und Comedy erhalten. Konstanz und das Centrum im Industriegebiet nahe dem Bodensee kann stolz darauf sein, das dies erstmalig eine deutsche Clown Schule erhalten hat.



hipeaward.com



Die vergebende Institution hat jetzt über Tamala einen Imagefilm gedreht, der seit letzter Woche online ist. Nach dem großen Presse-Rummel um die erste Humorbank in Konstanz unter dem Stichwort "Konstanz Lacht!" ist das die nächste Auszeichnung für die jahrelange qualifizierte Arbeit von Tamala. Der Film "Oase der Freude" ist hier zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=Bs8ipFQK_ag



Auch der vor Jahren gedrehte Kinofilm über die Arbeit und Dienstleistung ist noch als DVD mit zahlreichen Interviews erhältlich. Hier der Trailer: https://www.tamala-center.de/ausbildungen/dvd-zur-ausbildung.html



Hipe Award 2023



"Der HIPE AWARD gehört zu den wichtigsten und begehrtesten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum." wie sich das HIPE Award Team in einer Pressemitteilung äußerte.



Die Gesamtnote 1,6 setzt sich aus den geprüften Hauptkriterien Dienstleistungsqualität, Leistungserbringung, Service sowie die Effektivität zusammen. In den Bereichen Betreuung, Kompetenz und Bildung sowie Kundenerwartungen erzielte die Tamala Clown Akademie Bestnoten mit voller Punktzahl.



Die Tamala Clown Akademie ist die älteste Clown-Schule Deutschlands und zählt zu den führenden Instituten in Süddeutschland, die Interessierten in der Kunst des Clowns unterrichten. Unter der Leitung von Udo Berenbrinker, Gisela Karpawitz und Jan Karpawitz lernen die Schüler nicht nur lustig zu sein, sondern auch wie man das Herz der Menschen berührt. Die ständige Weiterentwicklung der Seminare und Ausbildungen sorgt dafür, dass die Tamala Clown Akademie in jedem Jahr zufriedene 600 - 800 Teilnehmer*innen in ihren Räumen betreuen dürfen. Individuell gestaltete Lehr- und Lernansätze, die vom Leitungsteam entwickelt wurden, zeichnen die Tamala Clown Akademie als Dienstleister besonders aus.



"Als offizieller Preisträger des HIPE AWARD 2023 zählt das Tamala Center zu den TOP 400 ausgezeichneten Dienstleistern im deutschsprachigen Raum.



Eine Auszeichnung durch den HIPE AWARD steht für eine klare Empfehlung der Dienstleistung! - HIPE AWARD "



Auch in Jahr 2025 wird Tamala mit den Ausbildungen Clown Intensiv (Beginn Januar 2025), Clown Kompakt (Beginn: Mai 2025) und Gesundheit!Clown® (Beginn: 12.04.2024) wieder dazu beitragen, dass "neue" Clowns frische Energie und Kreativität in diese einzigartige Kunstform bringen. Es sind nur noch wenige Ausbildungsplätze frei.



Weitere Info: https://www.tamala-center.de/ausbildungen.html



Letzten Infoseminare 2024:



18.-20.10. Der Clown und die Stille - Einführung in die Arbeit als Gesundheitclown in Konstanz

19.-20.10. Step by Step - Einführung Clown in Luzern (CH)

9.-10.11. Step by Step - Einführung Clown Konstanz

15.-17.11. Heyoka-Humortraining - Einführung Humortraining in Konstanz

19.-20.11. Humor als soziale Kompetenz - Einführung in Clown und Humorarbeit in Bozen (IT)



Bewerbungsschluss 25.11.2024



Tamala Clown Akademie - Deutschlands erste Berufsakademie für Clown, Gesundheit!Clown® und Comedy wird 40 Jahre alt



Vom Clown über den Gesundheit!Clown® bis zum Schauspieler im Bereich Bühne, Film, Walk Act sowie in Seminaren (Seminarschauspieler) und Lehrfilmen für Online-Unterricht reichen die Ausbildungen an der inzwischen anerkannten Berufsakademie Tamala Clown Akademie in Konstanz - und dies schon seit mehr als 40 Jahren. 5 Trainer und verschiedene internationale Gasttrainer unterrichten den deutschsprachigen Clown- und Comedy-Nachwuchs. Darüber hinaus können Teilnehmer auch das Zertifikat als Humorkom® Trainer, Coach und Dozent erwerben. Die Ausbildungen sind entsprechend einer dualen berufsbegleitenden Ausbildung in verschiedene einjährige Module gegliedert und können aufbauend besucht werden.



Seit Dezember 2009 ist das "Diplom für Schauspieler für Clown und Comedy" in ganz Europa und der Schweiz anerkannt und seit 10 Jahre gibt es das Zertifikat "HumorKom® - Humorcoach/Humortrainer". Nachdem namhafte Wissenschaftler die Bedeutung des Lachens für die Heilung erkannt haben, steigt auch die Nachfrage nach qualifizierten therapeutischen Clowns in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in der Arbeit mit behinderten Menschen.



Weitere Infos findet sich hier: www.tamala-center.de www.humorkom.de www.clown-und-comedy.de

Imagefilm der Tamala Clown Akademie



