Unvergessliche Halloween-Momente mit der foboxy-Fotobox

(press1) - 10. Oktober 2024 - Verkleiden, posieren und Erinnerungen mitnehmen: Mit der foboxy-Fotobox bleibt kein Moment unvergessen.



Halloween naht, und viele suchen nach einer Möglichkeit, ihre Party zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Eine Fotobox von foboxy bietet die ideale Lösung, um den Spaßfaktor zu steigern und zugleich bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ob gruselige Masken, kreative Verkleidungen oder thematisch passende Dekorationen - mit einer Fotobox können Ihre Gäste den Moment festhalten und sofort mit nach Hause nehmen.



Über foboxy



foboxy gehört zu den führenden Anbietern von Fotoboxen in Deutschland und bietet eine breite Palette an Möglichkeiten, um jede Veranstaltung - von Hochzeiten bis hin zu Firmenfeiern - zu einem besonderen Ereignis zu machen. Mit einem benutzerfreundlichen System, vielfältigem Zubehör und flexiblen Optionen für jedes Budget steht foboxy für einfache Handhabung und großen Spaß.



"Unsere Fotoboxen machen jede Party zu einem Highlight", so Sören Harms, Geschäftsführer von foboxy. "Besonders zu Halloween, wenn sich die Gäste in fantasievollen und kreativen Kostümen präsentieren, bietet die Fotobox eine einmalige Gelegenheit, diese Momente festzuhalten."



Mit der Fotobox haben Gastgeber die Möglichkeit, ihre Gäste in den Mittelpunkt zu stellen und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen - in Form von ausgedruckten Bildern, die sofort auf das Handy heruntergeladen oder auf einem USB-Stick gespeichert werden, den man als Erinnerung behalten darf. Optional kann auch eine Online-Galerie eingerichtet werden, in der alle Fotos gesammelt und geteilt werden können.



"Wir möchten es unseren Kunden so einfach wie möglich machen, besondere Momente zu teilen", betont Andreas Unger, Marketingleiter bei foboxy. "Die einfache Bedienung und der sofortige Ausdruck der Bilder sorgen für ein reibungsloses und unterhaltsames Erlebnis, das jede Party bereichert."



Einfach zu bedienen, große Wirkung



Die Fotobox von foboxy ist besonders benutzerfreundlich. Nach dem einfachen Aufbau können die Gäste sofort loslegen und ihre Schnappschüsse machen. Kein technisches Wissen ist erforderlich. Viele bunte Requisiten sind im Lieferumfang enthalten und sorgen für zusätzlichen Spaß bei den Aufnahmen.



Ein Rundum-Sorglos-Paket ohne versteckte Kosten



foboxy bietet ein Komplettpaket für Ihre Veranstaltung: In Deutschland zum Festpreis von 299 Euro und in Österreich für 309 Euro. Damit erhalten Sie die Fotobox, inklusive Anlieferung, Zubehör, kostenlosen Versand oder Abholung sowie allen benötigten Materialien. Es entstehen keine zusätzlichen oder versteckten Kosten.



"Wir möchten, dass jeder Kunde die Möglichkeit hat, seine Veranstaltung mit einer Fotobox zu bereichern, unabhängig von der Größe oder dem Budget der Feier", ergänzt Sören Harms.



foboxy ist der führende Anbieter in Deutschland beim Versand von mobilen Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.



Kontakt



foboxy GmbH

Andreas Unger

Gutenbergring 16

22848 Norderstedt

08003626990

marketing@foboxy.de

https://www.foboxy.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: