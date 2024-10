Bist du ein Buddha? Mach den Test!

(press1) - 4. Oktober 2024 - Neuerscheinungen im Angkor Verlag und ein YouTube-Kanal über Zen, Koan und mehr



Guido Keller, Verleger und Übersetzer des Angkor Verlages, lässt bei Spaziergängen in Thailand seinen Gedanken zu Koan, den rätselhaften Zen-Geschichten, freien Lauf. Die Beiträge sind in den kommenden Monaten auf seinem YouTube-Kanal (@guido3771) zu sehen.



Der Angkor Verlag informiert über die folgenden vier Neuerscheinungen.



1) Anekdoten rund um den Laien Pang, der seinen Besitz einst im See versenkt haben soll, um andere nicht in Versuchung zu bringen ("Der Laie Pang", Juli 2024).



2) Zen(Chan)-Meister Ying-an starb im Jahr 1163 und hinterließ Briefe an Schüler/innen. Wir veröffentlichen einige davon, zusammen mit Gedichten von Wenxiang, die auch den Titel des Buches inspirierten: "Durch alle Zeiten türmen sich Menschen von Ruf unten in den Gräbern." (Oktober 2024) Weitere Kapitel sind Meditationsanweisungen von Hongren, Foxin Bencai und Changlu Zongze gewidmet. Von Letzterem ließ sich der japanische Meister Dogen zu seinem bekannten Fukanzazengi inspirieren.



3) Omori Sogens klassische "Einführung in die Zen-Übung" (November 2024). Der japanische Meister des Rinzai-Zen (1904-1994), der Kalligrafie und der Schwertkampfkunst war zeitweise Präsident der Hanazono-Universität. In diesem Buch erläutert er Zazen, die Sitzmeditation, betont die physiologischen Aspekte und widmet den klassischen Ochshirtbildern und Hakuins "Zazen Wasan" weitere Kapitel.



4) Yuho Yokois "Zen-Lexikon Japanisch-Deutsch" rundet im Dezember 2024 das Verlagsprogramm ab. Es enthält nicht nur zahlreiche Fachbegriffe aus dem Zen und anderen buddhistischen Religionen, sondern auch Koan und Hinweise auf Meister, ihre Veröffentlichungen und Tempel.



Yun Jushi Pang: Der Laie Pang. ISBN: 978-3-98804-005-3.



Ying-an, Wenxiang: Durch alle Zeiten türmen sich Menschen von Ruf unten in den Gräbern. ISBN: 978-3-98804-015-2.



Omori Sogen: Einführung in die Zen-Übung. ISBN: 978-3-98804-016-9.



Yuho Yokoi: Zen-Lexikon Japanisch-Deutsch. ISBN: 978-3-943839-38-8.



Der Angkor Verlag hat sich auf die Themen Zen-Buddhismus und Samurai spezialisiert und veröffentlicht zudem Belletristik mit Länderschwerpunkten wie Japan und Indonesien.



