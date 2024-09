Magisches Lichtspektakel: Das 12. Halloween-Ballonfest in Scottsdale

(press1) - 24. September 2024 - Jedes Jahr Ende Oktober lädt das Spooktacular Hot Air Balloon Festival mit seiner schaurig-schönen Kulisse zu einer ganz besonderen Halloween-Party ein. Mehr als 20 leuchtende Heißluftballons erhellen den Nachthimmel über den Salt River Fields in Scottsdale, während Kinder bei "Trick-or-Treat" auf große Süßigkeitenjagd gehen. Vom 25. bis 27. Oktober gibt's dazu Kostümwettbewerbe, gruselige Attraktionen und eine riesige Kids Zone - perfekter Familienspaß garantiert!



Ballons, Süßigkeiten und gruselige Stimmung



Das Spooktacular Hot Air Balloon Festival ist mehr als ein optisches Highlight - es ist eine Mischung aus traditionellem Herbstfest und moderner Halloween-Feier. Am letzten Oktoberwochenende leuchten täglich ab 17 Uhr wieder mehr als 20 Ballons in verschiedenen Farben und Formen am Stadionkomplex der Salt River Fields nordöstlich des Zentrums von Scottsdale.



Die faszinierenden "Glowing Balloons" schaffen eine magische Atmosphäre und bieten den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis: Die Heißluftballons bleiben während des Events am Boden, sodass die Gäste die riesigen Ballons hautnah erleben können. Das Beste: Jeder Heißluftballon ist eine Station für das in den USA und mittlerweile auch in Deutschland beliebte "Trick-or-Treat". Kinder in Halloween-Kostümen können an den Ballons Halt machen und "Süßes oder Saures" fordern. Dabei geht niemand leer aus, denn insgesamt werden mehr als 1.800 Kilogramm Süßigkeiten verteilt!



Ballonfahrten für Abenteuerlustige



Wer das Gefühl von Freiheit und Abenteuer hautnah erleben möchte, kann beim Spooktacular Hot Air Balloon Festival mit einem speziellen Fesselballon in die Luft gehen und die Umgebung aus der Vogelperspektive erleben. Mit den "Rainbow Ryders Hot Air Balloon Ride Co." steigen Besucher hoch hinauf und beobachten das Festival aus einem ganz neuen Blickwinkel. Die Flugtickets für den Fesselballon gibt es nur vor Ort: Erwachsene zahlen 30 Dollar, Kinder unter zehn Jahren 20 Dollar. Ein echtes Highlight für alle, die den Nervenkitzel suchen und die Freiheit des Fliegens spüren wollen.



Spaß für die ganze Familie



Für die jüngsten Besucher gibt es eine große, kostenfreie Kids Zone, die mit über 30 Rutschen und weiteren Attraktionen aufwartet. Hier können Kinder nach Herzenslust auf Hüpfburgen toben oder den spannenden Hindernisparcours bewältigen, während ihre Eltern die lockere Atmosphäre des Festivals genießen.



Mutige begeben sich auf den Spook Trail, der in diesem Jahr von den Schülern einer örtlichen High School präsentiert wird. Hier kommen Gruselfreunde auf ihre Kosten, denn überall warten schaurige Überraschungen in Form von Geistern und Kobolden auf die Besucher. Ein weiteres Highlight lockt am Sonntag zu einem Besuch der Salt River Fields: Von 17 bis 19 Uhr sind Rapunzel und die Meerjungfrauenprinzessin vor Ort.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf dem Festivalgelände gibt es zahlreiche Food-Stände, die ein breites Angebot an Snacks, Süßigkeiten und Speisen anbieten. Musikalische Unterhaltung liefern lokale Live-Bands und Künstler, ein Händlermarkt lädt zum Bummeln und Shoppen ein. Ein weiteres Highlight am Freitag und Samstag ist das abendliche Höhenfeuerwerk, das jeweils um 20.45 Uhr beginnt.



Das beste Kostüm gewinnt!



Die Kostümwettbewerbe beim Spooktacular Hot Air Balloon Festival bringen Halloween so richtig in Schwung! Ob gruselig, kreativ oder einfach nur verrückt - hier kann jeder mitmachen. Kinder, Erwachsene, Familien oder kleine Gruppen haben am Freitag und Samstag die Chance, ihre Kostüme auf der großen Bühne zu präsentieren. Besonders spannend: Die Jury kürt die besten Verkleidungen in verschiedenen Alterskategorien, angefangen mit den Kleinsten bis vier Jahren. Einfach vor Ort anmelden und schon geht's los!



Über die Salt River Fields



Salt River Fields at Talking Stick ist eine 140 Hektar große Sportanlage mit einem großen Baseball-Stadion für bis zu 11.000 Besucher und weiteren 12 Baseballfeldern, auf denen auch große Teams wie die Arizona Diamondbacks und die Colorado Rockies spielen. Der Komplex wurde 2011 in Zusammenarbeit mit der Salt River Pima-Maricopa Indian Community erbaut und ist seither ein beliebter Veranstaltungsort. Das nächste Highlight nach dem herbstlichen Ballonfestival ist das Holiday Snowfest, das von Ende November bis Anfang Januar mit winterlichen Aktivitäten, wie Arizonas einziger Rodelbahn, echtem Schnee und Iglu-Bars lockt.



Tickets und Informationen



Das Spooktacular Hot Air Balloon Festival findet am Wochenende vom 25. bis 27. Oktober jeweils von 17 bis 21 Uhr statt. Die Ticketpreise liegen je nach Tag zwischen 17 und 22 US-Dollar für Erwachsene und 12 und 17 US-Dollar für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Parken ist kostenlos.



Weitere Informationen zu Tickets und dem Programm gibt es auf der Website des Festivals unter www.azspooktacular.com .



Die Region Scottsdale in Arizona ist eines der beliebtesten Reiseziele der USA. Die abwechslungsreiche Natur- und Tierwelt sowie das facettenreiche Kulturangebot locken jährlich tausende Besucher in die Ferienoase. Auf den preisgekrönten Golfplätzen können Golf-Fans ihre Talente unter Beweis stellen und dabei die Harmonie zwischen Architektur und Natur genießen. Actiongeladene Jeep-Touren durch die Sonora Wüste sind ebenso möglich, wie ein entspanntes Wellness-Erlebnis mit indianischen Heilmethoden. Scottsdale ist die ideale Region, um den eindrucksvollen Grand Canyon Staat Arizona zu entdecken. Experience Scottsdale ist die Tourismusmarketingorganisation der Region.



Kontakt



Experience Scottsdale

Axel Kaus

Sophienstrasse 6

30159 Hannover

0511-8998900

team@kaus.net

https://www.ExperienceScottsdale.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: