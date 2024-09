(press1) - 24. September 2024 - Urlaub in der Karibik ist viel mehr als Entspannen am weißen Sandstrand. Das Bucuti & Tara Beach Resort gibt Tipps für nachhaltige Aktivitäten auf Aruba.



Der schönste Strand der Karibik, der Eagle Beach, lockt mit feinem Sand und türkisblauem Wasser. Dahinter das von den Vereinten Nationen als nachhaltigstes Hotel der Welt ausgezeichnete Bucuti & Tara Beach Resort. Zu einem Urlaub mit möglichst kleinem ökologischen Fußabdruck gehören auch umweltschonende Aktivitäten.



Mit dem E-Auto in den Arikok Nationalpark



Wer die Insel und das Hinterland kennenlernen möchte, der kann sich ganz umweltschonend fortbewegen: So können die Gäste beispielsweise mit dem E-Taxi, das den Gästen des Resorts zur Verfügung steht, oder mit dem hoteleigenen E-Auto zum Nationalpark Arikok im Südosten der Karibikinsel fahren. Neben den verschiedenen Kakteen, den Divi-Divi-Bäumen sind dort auch exotische Blumen zu finden, die zarte Schmetterlinge anlocken. Wer lieber größere Tiere anschaut, dem wird einiges geboten: Im Nationalopark leben wilde Esel, Hasen und Eidechsen- und Schlangenarten. Wie bei jedem Ausflug auf der Insel, heißt es Badesachen einpacken. Denn ein natürlicher Pool lädt zur Abkühlung. Der absolute Geheimtipp des Bucuti & Tara Beach Resorts ist jedoch ein Besuch der Quadirikiri Höhle. Zauberhaft setzt das Licht dort die Stalaktiten und Stalagmiten in Szene. Wer noch Zeit findet, kehrt im Anschluss ins Restaurant Zeerovers an der Küste ein, das lokalen, frisch gefangenen Fisch anbietet.



Per Muskelkraft auf dem Mountainbike zum Leuchtturm



Wer es lieber sportlich mag, der schwingt sich auf ein Mountainbike und radelt durch die exotische Landschaft Arubas - entlang der Küste, durch die Berge oder durch das wüstenartige Landesinnere. Aruba bietet viel landschaftliche Abwechselung. Sollten die Abenteuerlustigen schon Erfahrung im Mountainbiken mitbringen, empfiehlt es sich, einen Ausflug vom Bucuti & Tara Beach Resort bis zum zum California Leuchtturm zu unternehmen. Es lohnt sich, das Rad an die Seite zu stellen und die Treppen zu steigen, denn der Rundblick über die Insel ist atemberaubend.



Wandern durch spektakuläre Landschaft zwischen den Sanddünen



Wie aus einer anderen Welt sehen sie aus, die "California Dünen" in Hudishibana. Heller Sand, so weit das Auge reicht, eine kleine Wüste am Meer. Benannt sind die Dünen nach dem dem Offshore-Wrack des berühmten Dampfschiffes ´California´, das am 23. September 1891 vor der Küste der Insel gesunken ist. Wie wäre es mit einer Wanderung durch diese spektakuläre Landschaft? Übrigens besonders zauberhaft bei Sonnenuntergang, wenn das goldene Licht die Dünen zum Leuchten bringt.



In den Sonnenuntergang segeln



Mit dem Wind in den Sonnenuntergang gleiten - das ist immer wieder ein romantisches Erlebnis. Die Sonnenuntergänge auf Aruba sind wirklich atemberaubend schön. Also den Lieblingsmensch schnappen und durch die ruhigen Gewässer Arubas gleiten, den Sundowner in der Hand und das glitzernde Meer vor Augen.



Dem Wundermittel Aloe auf der Spur



Die feinste Aloe weltweit wird auf Aruba angebaut. Aruba Aloe ist eines der wenigen Aloe-Unternehmen der Welt, das seine Pflanzen vor Ort anbaut, erntet und verarbeitet. Diese Aloe, die als die beste Aloe der Welt gilt, ist die Grundlage für eine ständig wachsende Kollektion hochwertiger Haut-, Haar- und Sonnenschutzprodukte.Ein Rundgang durch die Fabrik und das dazugehörige Museum lässt Besucher nicht nur viel über die besondere Pflanze, der viele Heilkräfte nachgesagt werden lernen, sondern sie bekommen auch Einblick in den Herstellungsprozess der Produkte. Der Rundgang ist komplett kostenfrei. Aruba Aloe ist auch im Bucuti & Tara Beach Resort zu finden: Das Duschgel, Shampoo und die Lotion auf den Zimmern stammt direkt von der regoionalen Farm.



Schnorcheln im Mangroven-Paradies



Wer in der Karibik weilt, sollte sich die Unterwasserwelt nicht entgehen lassen. Wie wäre es mit einer Runde Schnorcheln? Das geht aber nicht nur am wunderschönen Eagle Beach, an dem sich das Bucuti & Tara Beach Resort befindet. Als Geheimtipp zum Schnorcheln empfiehlt das Hotel einen Ausflug an den einsamen Strand Mangel Halto, der von einem Mangrovengürtel umgeben ist und durch kristallklares Wasser besticht, in dem sich eine Vielzahl verschiedener, bunter Meeresbewohner tummeln. Das sollte sich kein Aruba Urlauber entgehen lassen!



Nachhaltigkeit im Bucuti & Tara Beach Resort



Das Bucuti & Tara Beach Resort ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Hotel: Das Hotel erhielt im Laufe der Jahre verschiedenste Nachhaltigkeits-Auszeichnungen und ist mittlerweile LEED Golf, Green Globe Platinum und ISO 14001 zertifiziert. Im Jahr 2020 wurde das Bucuti & Tara Beach Resort zum wohl nachhaltigsten Resort der Welt, als es von den Vereinten Nationen als erstes und einziges Hotel weltweit den Global Climate Action Award erhielt. Trotz all der bereits umgesetzen Maßnahmen und der Erfolge, die Hotelier Ewald Biemans mit dem Bucuti & Tara Beach Resort erreichte, soll es dies noch lange nicht gewesen sein: Der Hotelier hat noch viele Ideen für sein romantisches Adults-Only Hotel am Strand - das nächste große Ziel: CO2-Negativität. Auch darüber hinaus ist der gebürtige Österreicher auf der Karibikinsel Aruba im Tier- und Umweltschutz der Insel aktiv. So rief er beispielsweise die Initiative "Fundashon Stimami Sterilisami" ins Leben, die Kastrationen und die Einsetzung von Mikrochips an streunenden Tieren vornimmt. Bisher finanzierte er bereits die Kastration von 30.000 Tieren. Ebenfalls aktiv ist er bei Stiftung Turtugaruba, die sich um die Meeresschildkröten der Insel kümmert.



Das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba wurde 2018 zum ersten CO2-neutralen Hotel der Karibik erklärt. Der Gründer und Geschäftsführer des Adults-Only Hotels, Ewald Biemans, ist gebürtiger Österreicher und ist ein gefeierter Hotelier sowie Umweltschützer. So wurde er beispielsweise 2017 vom Caribbean Journal als Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Das Bucuti & Tara Resort liegt am weißen Eagle Beach Strand auf Aruba, welcher unter anderem das Zuhause für geschützte Meeresschildkröten ist.



Dank seines ausgeklügelten COVID-19 Sicherheitsprotokolls bietet das Resort heute das sicherste Urlaubserlebnis der Karibik. Es verfügt über 104 luxuriöse Gästezimmer, Suiten und Penthäuser. Gäste des Bucuti & Tara Resorts können sich unter anderem auf einen Infinity-Pool, ein Spa und verschiedene ausgezeichnete Restaurants bzw. Bars freuen. Das Resort ist ein Vorreiter hinsichtlich des nachhaltigen Tourismus und ist nach unter anderem LEED Gold, Green Globe Platinum und ISO 14001 zertifiziert. 2016 wurde es von Green Globe zum umweltfreundlichsten Resort der Welt gekürt. Weitere Informationen sind auf der Website des Hotels verfügbar.



Firmenkontakt



Bucuti & Tara Beach Resort

Andrea Lammert

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511 899 890 51

alammert@kaus.net

https://www.bucuti.com



Pressekontakt



Kaus Media Services

Andrea Lammert

Sophienstraße 6

30159 Hannover

0511 899 890 51

alammert@kaus.net

https://www.kaus.net

Downloads zu dieser Pressemitteilung: