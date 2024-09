100-mal Nachhilfe für Träume

(press1) - 11. September 2024 - Deutschlands führende Nachhilfeanbieter Studienkreis und GoStudent haben sich zusammengeschlossen, um 100 Schülerinnen und Schüler mit Stipendien zu unterstützen.



Zum Start des neuen Schuljahres haben sich Deutschlands führende Nachhilfeanbieter Studienkreis und GoStudent zusammengeschlossen, um 100 Schülerinnen und Schüler mit Stipendien zu unterstützen. Die Unternehmen eint der Wunsch, Jugendlichen zu ihrem Traumberuf zu verhelfen



Wer Architektin werden will, benötigt dafür sehr gute Mathekenntnisse. Der angehende Bestsellerautor sollte virtuos mit der deutschen Sprache umgehen können. Und wer als Sängerin in Taylor Swifts Fußstapfen treten möchte, spricht am besten sehr gutes Englisch. Viele Kinder und Jugendliche haben kleine und große Zukunftsträume. Wer sich seinen Berufswunsch erfüllen möchte, braucht dazu Talent und gutes fachliches Wissen. Das eine ist einem in die Wiege gelegt, das andere kann man lernen. Dabei kann eine zusätzliche außerschulische Unterstützung von Nutzen sein.



In diesem Jahr feiert der Studienkreis sein 50-jähriges Jubiläum. Aus dem Anlass stiftet das Nachhilfeinstitut gemeinsam mit dem Online-Nachhilfe-Anbieter GoStudent, zu dessen Gruppe der Studienkreis gehört, ein umfangreiches Nachhilfepaket. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen 100 Schülerinnen und Schülern auf ihrem Weg zum Traumjob professionell unter die Arme greifen. Die Kinder und Jugendlichen erhalten ihre Stipendien entweder für Präsenzunterricht in einer Nachhilfeschule des Studienkreises oder für Online-Nachhilfe bei GoStudent. Wer einen der Nachhilfe-Freiplätze erhalten möchte, kann sich bis zum 7. Oktober auf studienkreis.de/traeum-weiter bewerben. Die Bewerbung ist schnell und leicht erledigt: einfach den Traumberuf angeben und begründen, wie die Nachhilfe unterstützen kann, diesen zu erlangen.



50 Jahre - 50 Träume



50 der 100 Stipendien vergibt der Studienkreis. "In den vergangenen 50 Jahren konnten wir über 1,5 Millionen Schülerinnen und Schülern helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen und ihre schulischen Ziele zu erreichen", so Felix Ohswald, der sowohl CEO beim Studienkreis als auch bei GoStudent ist. "In unserem Jubiläumsjahr möchten wir uns bei den vielen Familien bedanken, die uns über diesen langen Zeitraum hinweg ihr Vertrauen geschenkt haben, und dies feiern, indem wir Chancen für eine neue Generation von Lernenden schaffen. Wenn wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Kinder und Jugendliche ihre beruflichen Ziele erreichen, wäre das großartig." Auf die 50 Gewinnerinnen und Gewinner wartet je ein halbes Jahr Gruppenunterricht in einer der zahlreichen Nachhilfeschulen des Studienkreises.



GoStudent setzt sich für die Entfaltung des schulischen Potenzials ein und vergibt weitere 50 kostenlose Stipendien, um die Träume der Schülerinnen und Schüler zu feiern. Dafür erhalten die Kinder und Jugendlichen ihre kostenlose Förderung im Einzelunterricht von einem der mehr als 23.000 Tutoren des Online-Nachhilfeanbieters - ebenfalls ein halbes Jahr lang. Alle gängigen Schulfächer sind möglich.



Die Jury



Felix Ohswald, Mitbegründer von GoStudent, ist Mitglied der vierköpfigen Jury, die die Gewinner*innen auswählt. Weitere Juror*innen sind Verlegerin, Agentur-Inhaberin und zweifache Mutter Katja Momberg, die Bildungsexpertin, Podcasterin, Autorin und Mutter von vier Kindern Viola Patricia Herrmann und Max Kade, ausgebildeter Gymnasiallehrer, Pädagogischer Leiter des Studienkreises und zweifacher Vater. "Ich bin gespannt, welche vielseitigen und inspirierenden Träume die Kinder und Jugendlichen uns vorstellen werden", sagt Katja Momberg. "Eine solch wertvolle Unterstützung hätte ich während meiner Schulzeit auch gut gebrauchen können. Ich freue mich sehr, Teil dieses wunderbaren Projekts zu sein und dazu beizutragen, dass die Schülerinnen und Schüler ihre beruflichen Ziele erreichen können." Viola Patricia Herrmann sagt: "Als Mutter und Lehrerin ist Bildung meine Herzensangelegenheit. Ich begrüße diese Initiative sehr und freue mich, Teil der Jury zu sein."



Vom Nachhilfeschüler zum Polizeibeamten und Institutsleiter



Ohne Nachhilfe wäre Christian Orths Traum, Polizist zu werden, wahrscheinlich schon früh geplatzt. "Ohne die Unterstützung des Studienkreises hätte ich wohl damals meine Fachhochschulreife nicht geschafft", sagt Orth. "Mit dem Abschluss in der Tasche habe ich dann meine Ausbildung bei der Polizei in Baden-Württemberg erfolgreich absolviert." Danach war Orth selbst acht Jahre lang Ausbilder im Streifendienst und in verschiedenen Polizeirevieren, Einsatzabteilungen und im Führungs- und Lagezentrum des Präsidiums im Einsatz. "Was mir damals Dank Nachhilfe gelungen ist, wollte ich an andere Kinder und Jugendliche weitergeben. Deshalb habe ich als Nebenjob später einen Studienkreis geleitet und bin nun sogar selbstständiger Franchisepartner beim selben Nachhilfeinstitut in Balingen." So hat sich der einstige Nachhilfeschüler gleich zwei Träume erfüllt.



Die Initiatoren: "Die Zukunft der Nachhilfe ist hybrid"



Seit 50 Jahren gibt es in Deutschland institutionelle Nachhilfe. Von Anfang an dabei ist der Studienkreis mit Sitz in Bochum. Dessen Gründer Jürgen Hüholdt hatte als Student 1974 die Idee, Kindern und Jugendlichen Nachhilfe in kleinen Lerngruppen zu erteilen. Was damals als Ferienjob begann, hat sich mittlerweile zu einem der größten Nachhilfeinstitute in Europa entwickelt. Seit Ende 2022 gehört das Unternehmen zur GoStudent-Gruppe. GoStudent - 2016 gegründet - ist einer der weltweit führenden Online-Nachhilfeanbieter. Die Zukunft der Nachhilfe ist für beide Unternehmen nach eigener Aussage hybrid. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Vorteile der Präsenz- und der Online-Nachhilfe sinnvoll zu verknüpfen.



"Hybride Nachhilfe bedeutet für unsere Schülerinnen und Schüler maximale Flexibilität", sagt CEO Felix Ohswald. "Sie können sowohl an den Studienkreis-Standorten als auch bequem von zu Hause aus am Nachhilfeunterricht teilnehmen. Dabei haben sie die Möglichkeit, jederzeit zwischen Offline- und Online-Nachhilfe zu wechseln." Der Studienkreis hat Ende letzten Jahres die ersten Hybridgruppen zusammengestellt. Seitdem haben bereits mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler die Vorteile des Hybridunterrichts genutzt.



Die Kinder und Jugendlichen, die beim Studienkreis am Präsenz- oder Hybridunterricht teilnehmen, werden zusätzlich auf verschiedene Weise digital unterstützt. Dazu gehören ein spontaner Live-Chat mit einer Lehrkraft, zahlreiche Online-Kurse, eine eigene Nachhilfe-App und eine Online-Lernbibliothek.



Jüngst hat GoStudent mit GoStudent Learning ein umfangreiches KI-gestütztes Klassenzimmer eingeführt, das von der KI-Tutorin Amelia unterstützt wird. GoStudent Learning ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, Themen auf unterhaltsame und fesselnde Weise durch adaptive Quizze und Inhalte zu erkunden, die sich in Echtzeit an den Wissensstand und die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer anpassen.



Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland - vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Podcast: "Die letzte Reihe".



GoStudent ist einer der weltweit führenden Nachhilfeanbieter und Bildungsplattformen. Das 2016 in Wien, Österreich, von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) gegründete Unternehmen hat mehr als 675 Millionen Euro von Investoren wie Prosus, Left Lane Capital und SoftBank Vision Fund 2 erhalten. GoStudent ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Bildung hybrid ist, und hat sein Angebot mit der Übernahme von Seneca Learning, Tus Media und dem Offline-Nachhilfeanbieter Studienkreis erweitert. Gemeinsam haben diese Unternehmen das Ziel, das Beste aus der Online- und Offline-Welt zu vereinen, um das Potenzial jedes Kindes zu erschließen. Mit seinem gesamten Portfolio unterstützt GoStudent jeden Monat mehr als 10 Millionen Familien. Erfahren Sie hier mehr: www.gostudent.org



