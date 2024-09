Kacke. Warum ich? Oder würdest du dein Leben tauschen?

(press1) - Die Neuerscheinung im Guilty Verlag



Neubrandenburg, 4. September 2024



Der Guilty Verlag präsentiert den neuesten Titel der Autorin Senta Meyer: "Kacke. Warum ich?" ist ihr elftes Buch und behandelt die überraschenden Herausforderungen des Zurückkehrens in die Jugend, festgehalten durch die Augen von Betty, einer Ehefrau, Mutter und Großmutter. Diese ungewöhnliche Geschichte verbindet vielschichtige Emotionen und tiefgehende Gedanken über das eigene Dasein.



Verändertes Leben durch eine Strandparty



In "Kacke. Warum ich? " beschreibt Senta Meyer, wie eine spontane Strandparty das Leben von Betty, ihrem Mann und einem befreundeten Ehepaar auf den Kopf stellt. Nach einer Nacht voller Alkohol und Spaß sehnen sie sich danach, wieder jung zu sein, nur ihre Erfahrungen und Erinnerungen würden sie gern behalten. Unerwartet wird dieser Wunsch für Betty Realität, als sie am nächsten Morgen im Körper eines jungen Mädchens erwacht. Dies zwingt sie, ein komplett neues Leben zu führen, während ihre Familie und Freunde weiterhin in ihrem etablierten bleiben.



Herausforderungen eines neuen Alltags



Betty, nun in der Rolle einer Schülerin, muss sich nicht nur mit den sozialen Medien auseinandersetzen, sondern auch mit den finanziellen Einschränkungen und dem Druck nach Marken und Mode. Die ursprüngliche Besitzerin des Körpers hatte deshalb einen Nebenjob, den Betty jetzt ohne jegliche Vorkenntnisse ausüben soll. Gefangen zwischen den unsicheren Phasen der Jugend und ihren eigenen Erinnerungen kämpft sie sich durch den Alltag.



Eine emotionale Achterbahn



Der Roman "Kacke. Warum ich?" bietet eine fesselnde Mischung aus humorvollen und herzergreifenden Momenten. Die Leser werden liebevoll dazu aufgefordert, über ihr eigenes Leben nachzudenken und die Höhen und Tiefen zu reflektieren.



Rückkehr zur Realität



Die zentrale Frage, die Betty regelmäßig aufwirft, lautet: "Kacke. Warum ich?". Dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte Geschichte, steht für die Schwierigkeiten und Überforderungen, denen Betty täglich begegnet, während sie versucht, ihren Platz in der neuen Realität zu finden. Oder gibt es einen Weg zurück?



Der Erzählstil sorgt dafür, dass die Leser sowohl mit Bettys Sorgen als auch mit ihren triumphalen Momenten mitempfinden. Wie Senta Meyer es treffend zusammenfasst: "Diese Geschichte ist amüsant, manchmal traurig und herzergreifend, dann wieder urkomisch. Aber immer unvorhersehbar, so wie das Leben selbst ...".



Der Guilty Verlag ist bekannt für die Veröffentlichung von emotional fesselnden und originellen Büchern. Mit "Kacke. Warum ich?" präsentiert der Verlag erneut einen tiefgründigen Roman, der Leserinnen und Leser aller Altersgruppen in seinen Bann ziehen wird.



Der Guilty Verlag verspricht spannende Geschichten und einzigartige Charaktere.



Hier gibt es fesselnde Krimis, nervenaufreibende Thriller, gruslige Mystery, coole Fantasy, liebevolle Kinderbücher und humorvolle Erzählungen für alle, die das Besondere lieben.



