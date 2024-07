Rheingas ist Sponsor beim 30. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival 2024

(press1)^- Brühl, 09.07.2024



Rheingas freut sich als neuer Sponsor beim 30. Heißluft-Ballon-Festival in Kevelaer dabei zu sein.



Die Veranstaltung, die am 12. und 13. Juli 2024 stattfindet, zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher aus der Region und darüber hinaus an.



Als einer der führenden Anbieter von Flüssiggas und Energielösungen ist Rheingas stolz darauf, dieses tolle Event zu unterstützen.



"Wir freuen uns sehr, Teil des Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festivals zu sein", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Rheingas. "Diese Veranstaltung bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Schönheit und Faszination des Ballonfahrens zu erleben und gleichzeitig die Bedeutung von nachhaltiger Energie und umweltfreundlichen Lösungen hervorzuheben."



Über 30 Ballone und ihre Piloten werden die Reise nach Kevelaer antreten und beim "Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival" in den niederrheinischen Himmel aufsteigen. Allen voran natürlich der "Kevelaerer Aufsteiger". Außer-dem präsentieren einige Modellballöner ihre drei bis vier Meter hohen Ballone. Die ein oder andere Sonderform ist auch zu Gast in Kevelaer, zum Bei-spiel ein Ballon in Katzensilhouette.



Ein bunter Jahrmarkt, Hubschrauberrundflüge, Gastronomie, der Ballon am Kran und viele weitere Highlights warten auf die kleinen und großen Besucher der Jubiläumsveranstaltung.



Highlights sind die Ballonstarts am frühen Morgen und Abend und vor allem das Ballonglühen am Freitag Abend bei Einbruch der Dunkelheit. Unter Einsatz des Brenners werden die Ballonhüllen wechselweise im Takt der Musik beleuchtet.



Das Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival ist fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region und verspricht auch in diesem Jahr unvergessliche Erlebnisse für Groß und Klein.



Rheingas lädt alle herzlich ein, dabei zu sein und die Magie der Heißluftballone hautnah zu erleben.



Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland sowie Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf de-zentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen.



Seit fast 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Erdgas, Strom und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter.



Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an. Entscheidend ist, dass der Weg zu Klimaneutralität und zu mehr Unabhängigkeit geebnet wird.



