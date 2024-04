foboxy feiert sein 10-jähriges Bestehen

(press1) - 17. April 2024 - Ein Rückblick auf ein Jahrzehnt voller Innovation und Freude



Als foboxy am 11. April 2014 seine Türen öffnete und kurz darauf die ersten Fotoboxen verschickte, hätte niemand ahnen können, wie schnell sich das Startup zu einem mittelständischen Unternehmen und einem der führenden Vermieter für mobile Fotoboxen in Deutschland entwickeln würde. Nun, zehn Jahre später, blicken wir auf ein Jahrzehnt voller Wachstum, Innovation und unvergesslicher Momente zurück.



Fotoboxen sind mittlerweile ein fester Bestandteil vieler Veranstaltungen wie Hochzeiten, Abschlussbällen, Geburtstagsfeiern und Firmenfeiern. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, den Moment festzuhalten und sofortige Erinnerungen mit nach Hause zu nehmen. Die Fotoboxen von foboxy haben sich durch ihre kinderleichte Bedienung und ihr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis einen Namen gemacht.



Sören Harms, Geschäftsführer von foboxy, reflektiert: "Als wir begannen, hatten wir die Vision, Veranstaltungen durch das Festhalten von spontanen und fröhlichen Momenten bereichernd zu gestalten. Es ist überwältigend zu sehen, wie diese Vision Wirklichkeit wurde und wie viel Freude unsere Fotoboxen über die Jahre hinweg verbreitet haben."



"Unsere Reise von den bescheidenen Anfängen bis hin zu einem fest etablierten Unternehmen in der Eventbranche zeigt, wie wichtig stetige Innovation und Kundennähe für uns sind", erklärt Andreas Unger, Marketing- & Vertriebsleiter. "Wir sind stolz auf unser wachsendes Team und darauf, dass wir durch strenge Qualitätskontrollen und einen ausgezeichneten Kundenservice eine hohe Kundenzufriedenheit sicherstellen können."



Zur Feier des 10-jährigen Bestehens hat foboxy besondere Aktionen geplant, die das Engagement für Spaß, Freude und unvergessliche Erinnerungen widerspiegeln. Für weitere Informationen zu foboxy kontaktieren Sie bitte Andreas Unger unter der Telefonnummer 0800 36 26 990 oder per E-Mail an marketing@foboxy.de.



"Wir freuen uns darauf, auch in den kommenden Jahren mit unseren Fotoboxen Freude zu verbreiten und noch mehr unvergessliche Momente zu ermöglichen. Auf die nächsten zehn Jahre und darüber hinaus", schließt Sören Harms ab.



Über foboxy:



foboxy ist ein führender Anbieter von Fotoboxen, der seit 2014 Veranstaltungen jeder Größe mit einem zusätzlichen Fun-Faktor bereichert. Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Service und Kundenzufriedenheit hat sich foboxy als vertrauenswürdiger Partner für unvergessliche Erlebnisse etabliert.



foboxy ist der führende Anbieter in Deutschland beim Versand von mobilen Fotoboxen. Seit 2014 statten wir Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern und andere gesellige Veranstaltungen mit bezahlbaren und kinderleicht zu bedienenden Fotoboxen aus.



Firmenkontakt



foboxy GmbH

Andreas Unger

Gutenbergring

22848 Norderstedt

08003626990

marketing@foboxy.de

https://www.foboxy.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: