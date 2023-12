Lernturm Felix erhält den German Design Award 2024

(press1) - 8. Dezember 2023 - "Excellent Product Design Baby and Child Care"



Der German Design Award setzt international Maßstäbe für innovative Designentwicklungen und Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt. Er ist DER Award für exzellentes Design.



"Herausragendes Design heißt heute mehr denn je Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben, die Gesellschaft und die Auswirkung von Produkten und Services auf dieselbe in den Mittelpunkt zu stellen - durch multiperspektivische Ansätze, nachhaltige wie zirkuläre Designprozesse oder ressourcen- und umweltschonende Produktion. Der German Design Award hat es sich zum Ziel gesetzt, die vielfältigen Transformationsaufgaben unserer Zeit durch Design zu fördern, denn herausragende Beispiele geben Orientierung für andere.



Eine hochkarätige internationale Jury zeichnet diese wegweisenden Designleistungen aus - und der German Design Award macht die Gestaltungstrends in einem glanzvollen Rahmen branchenübergreifend sichtbar." (Quelle: https://www.german-design-award.com/)



Verdient und mit großem Stolz verkündet das Traditionsunternehmen nun den Gewinn des Awards mit dem Topseller, dem Lernturm Felix - der Original Lernturm der Groß und Klein den Alltag erleichtert und verschönert.



Der Entdeckerturm von tiSsi® hebt das Kind auf die optimale Position an. Er wurde so konzipiert, dass das Kind Arbeiten in der Küche oder am Tisch besser verfolgen und eingebunden werden kann. Soziale Interaktionen sowie die Eltern/Kind-Bindung werden gefördert.



Der Lernturm übertrifft durch seinen intensiven Entwicklungsprozess alle internationalen Sicherheitsstandards.

Mit dem Learningtower von tiSsi® übt sich alles gleich viel leichter: Ob Kuchen backen, Suppe kochen oder Hände waschen und Zähne putzen.

Zudem ist der Lernturm von tissi® ein absoluter Hingucker und zu Recht ebenso Sieger in der Kategorie Design.



Bei der Herstellung aller Artikel stehen Sicherheit und Qualität an oberster Stelle. Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet.

Die Sicherheit und die Verwendung von ökologischen unbedenklichen Materialien sind in der Produktion der tiSsi®-Artikel oberste Priorität, zum Wohle der Kinder und Familien - getreu dem Leitbild: tiSsi®- Familie beginnt mit uns ®.



