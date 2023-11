Ausfallzeiten durch Winterdepressionen: Wie vorbeugen?

(press1) 24. November 2024 - Du bist HR-Mitarbeiter und willst deine Mitarbeiter vor Winterdepressionen schützen? Dann solltest du auf Stressbewältigung setzen.



Winterdepressionen sind eine ernstzunehmende Erkrankung, die sich negativ auf die Gesundheit, die Produktivität und die Sicherheit von Mitarbeitern auswirken kann.



Die Symptome einer Winterdepression sind:

- Niedergeschlagenheit

- Antriebslosigkeit

- Müdigkeit

- Konzentrationsschwierigkeiten

- Gewichtszunahme oder -abnahme

- Selbstmordgedanken



Stress kann die Symptome einer Winterdepression verschlimmern oder sogar auslösen.



Stressbewältigung kann helfen, mit Stress besser umzugehen und so die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken.



Stressbewältigung kann sich positiv auf das Befinden von Mitarbeitern in der Winterdepression auswirken, indem sie:

- Die Symptome der Depression lindert

- Die Produktivität steigert

- Das Unfallrisiko verringert



Stressbewältigung kann auch die Persönlichkeit steigern, die Gesundheit fördern und zu mehr Lebens- und Arbeitsqualität führen.



Als HR-Mitarbeiter kannst du deine Mitarbeiter dabei unterstützen, Stressbewältigungstechniken zu erlernen und anzuwenden. Du kannst folgende Maßnahmen ergreifen:



- Biete Stressbewältigungskurse oder Workshops an.

- Veröffentliche Informationen und Ressourcen zur Stressbewältigung auf deiner Website oder in deinem Intranet.

- Fördere eine positive Unternehmenskultur, die Stress abbaut.



Die Geschichte von Christian



Ich bin Christian, Architekt und arbeite in einem großen Unternehmen. Ich bin ein hoch qualifizierter und motivierter Mitarbeiter, aber in den Wintermonaten plagen mich immer wieder starke depressive Phasen.



In diesen Phasen habe ich kaum Energie, bin niedergeschlagen und kann mich kaum konzentrieren. Ich habe Angst, Fehler zu machen und meinen Job zu verlieren. Ich fühle mich wie ein Versager.



Ich weiß, dass ich eine Winterdepression habe. Ich habe mich auch schon an eine Beratungsstelle gewandt, doch die Wartezeiten auf einen Therapieplatz sind viel zu lange.



Hilflos und alleine mit meinen Ängsten.



Ich weiß nicht, wie ich mit dem Druck umgehen soll. Die Angst, dass ich irgendwann einen Fehler mache, der jemandem schadet, raubt mir den Schaf.



Einmal habe ich in einer depressiven Phase einen schweren Fehler bei der Arbeit gemacht, der fast zu einem Unfall geführt hätte.



Ich habe einen wichtigen Termin vergessen, der für ein großes Projekt wichtig war. Der Druck auf mir, ist enorm.



Schuldgefühle und Angst, dass ich meinen Job verliere, reißen mich immer weiter in meine Depression. Die Angst, dass meine Familie zerbricht, ist extrem groß.



Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie gefährlich Winterdepressionen sein können. Ich habe mich deshalb entschlossen, noch mehr für meine Stressbewältigung zu tun.



Das hat mir geholfen, mit meiner Winterdepression besser umzugehen. Ich bin wieder produktiver und kann mich besser konzentrieren.



Ich möchte mit meiner Geschichte anderen Betroffenen Mut machen. Es ist wichtig, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und es gibt Hilfe. Es gibt viele Möglichkeiten, mit einer Winterdepression umzugehen.



Ich möchte auch HR-Mitarbeitern Mut machen, sich für das Thema Winterdepression zu sensibilisieren. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter über die Krankheit Bescheid wissen und dass sie Unterstützung bekommen.



Ich bin froh, dass ich heute wieder gesund und arbeitsfähig bin. Aber ich möchte auch andere davor warnen, die Krankheit zu ignorieren. Winterdepressionen können ernste Folgen haben.



Wenn du unter einer Winterdepression leidest, dann suche bitte Hilfe.



Wie beim 1. Hilfe Kompetenz Training



Helene Kollross StressFree - Stressbewältigung:



Programm für Führungskräfte Burnout Prävention & Persönlichkeitsentwicklung - StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit



Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 von ProvenExpert



YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw



Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz



Kontakt

Helene Kollross StressFree - Persönlichkeitsentwicklung & Burnout Prävention

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

+491628509031

info@helene-kollross.de

https://www.helene-kollross.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: