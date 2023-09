Traumatischer Unfall: Führungskraft braucht Unterstützung

(press1) - 27. September 2023 - Wenn, ein Unfall eine Führungskraft aus der Bahn wirft. Attraktive Unternehmen helfen jetzt, mit einem passenden Programm zur Stressbewältigung.



Ein Unfall ist ein einschneidendes Erlebnis, das das Leben von Führungskräften verändert. Körperliche Verletzungen sind dabei nur ein Teil des Problems. Auch psychische Belastungen wie Angst, Panik oder Depressionen beeinträchtigen die Arbeitsfähigkeit.



In solchen Situationen sind Führungskräfte auf die Unterstützung ihres Arbeitgebers angewiesen. Attraktive Unternehmen haben, für diese Fälle ein Programm zur Stressbewältigung, dass ihnen jetzt hilft, die Folgen des Unfalls zu bewältigen.



Nutzen für die Arbeitgeber:



Erhöhte Arbeitsproduktivität: Führungskräfte, die ihre traumatischen Unfallfolgen bewältigt haben, sind wieder voll arbeitsfähig. Die Aufgaben werden wieder mit voller Konzentration und Leistung ausgeführt.



Geringere Fehlzeiten: Führungskräfte, die Unterstützung bei der Bewältigung von traumatischen Unfallfolgen erhalten, sind weniger anfällig für Fehlzeiten. Sie sind in der Lage, Stress und Belastungen besser zu bewältigen.



Geringere Kosten: Unternehmen, die ihre Führungskräfte bei der Bewältigung von traumatischen Unfallfolgen unterstützen, vermeiden Kosten für die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Fehlzeiten.



Nutzen für die Betroffenen:



Verbesserte Lebensqualität: Führungskräfte, die ihre traumatischen Unfallfolgen bewältigen, verbessern ihre Lebensqualität. Sie nehmen wieder am beruflichen und privaten Leben teilnehmen und erreichen ihre Ziele.



Rückkehr in den Beruf: Führungskräfte, die ihre traumatischen Unfallfolgen bewältigen, kehren wieder in ihren Beruf zurück. Sie setzen ihre Karriere fort und erreichen ihre beruflichen Ziele.



Gestärktes Selbstvertrauen: Führungskräfte, die ihre traumatischen Unfallfolgen bewältigen, stärken ihr Selbstvertrauen. Sie lernen, mit Herausforderungen umzugehen und sich selbst zu vertrauen.



Unternehmen, die ihre Führungskräfte bei der Bewältigung von traumatischen Unfallfolgen unterstützen, sollten jetzt handeln. Wenden sich an mich. Als eine renommierte Autorin und Expertin für Stressbewältigung und persönliche Entwicklung. Das StressFree-Programm bietet Unternehmen und Führungskräften individuelle Unterstützung bei der Bewältigung von traumatischen Unfallfolgen.



Fazit:



Die Unterstützung von Führungskräften bei der Bewältigung von traumatischen Unfallfolgen ist für beide Seiten von Vorteil. Unternehmen steigern ihre Arbeitsproduktivität und die Gesundheit ihrer Führungskräfte. Die Betroffenen verbessern ihre Lebensqualität und setzen ihre Karriere fort.



Helene Kollross ist eine renommierte Autorin und Expertin für Stressbewältigung und persönliche Entwicklung. Mein StressFree-Programm bietet Unternehmen und Führungskräften individuelle Unterstützung bei der Bewältigung von Stress, Ängsten und traumatischen Erfahrungen.



Beispiele für traumatische Unfallfolgen:



Körperliche Verletzungen wie Knochenbrüche, innere Verletzungen oder Hirntraumata

Psychische Belastungen wie Angst, Panik, Depression oder posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit

Frühpensionierung



Hinweis für Unternehmen:



Unternehmen sollten eine betriebliche Gesundheitsförderung anbieten, die auch die psychische Gesundheit umfasst.

Unternehmen sollten eine Präventionskultur schaffen, die auf die Stärkung der psychischen Gesundheit der Beschäftigten abzielt.



Vertiefende Blogartikel: Auf der Website von Helene Kollross wird in einem kürzlich veröffentlichten Blogartikel ausführlich die Thematik Wie überwinde ich einen traumatischen Unfall? Der Artikel bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen, denen Führungskräfte mit Höhenangst gegenüberstehen, sowie konkrete Tipps zur Stressbewältigung und Ängstemanagement.



Das StressFree Programm bietet viele Möglichkeiten, um individuell auf die Bedürfnisse von Unternehmen und Führungskräften einzugehen.



Keine langen Anreisen & Ausfallzeiten.



Ob im 1:1 oder in der Gruppe

Online oder in Präsenz

Für Notfälle, gibt es spezielle Express-Termine zur Stressbewältigung



Helene Kollross StressFree - Stressbewältigung:



Programm für Führungskräfte Burnout Prävention & Persönlichkeitsentwicklung - StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit



Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 von ProvenExpert



YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw



Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz



Video: https://www.youtube.com/watch?v=fZjK1yg9_ug



Kontakt



Helene Kollross StressFree - Persönlichkeitsentwicklung & Burnout Prävention

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

+491628509031

info@helene-kollross.de

https://www.helene-kollross.de/

Downloads zu dieser Pressemitteilung: