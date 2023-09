Körpersprache und Emotionaler Humor

(press1) - 18. September 2023 - Mit Humor die emotionale Intelligenz trainieren - Methodisches Training



Das Erfolgsgeheimnis von erfolgreichen Mitarbeitern und Führungskräften beruht nicht allein auf ihrer Fachkompetenz. Vielfach verfügen sie vor allem über eine hohe Emotionale Intelligenz. Darunter versteht man die Fähigkeit, Emotionen in Bezug auf sich selbst und andere Menschen wahrzunehmen, auszudrücken, zu verstehen und sinnvoll zu handhaben.



Intellektueller Sachverstand allein ist schon lange keine Garantie mehr, um die stetig wachsenden Herausforderungen des Berufslebens erfolgreich zu bewältigen. Es sind andere Qualitäten, die die Grundlage bilden, um erfolgreich mit Stress, instabilen Arbeitsprozessen oder fehlenden Arbeitsplatzgarantien umzugehen. "Gefühle" halten Einzug. So ist die Befähigung, eigene Empfindungen wahrzunehmen und auch selbstkritisch analysieren zu können, ein sogenanntes "must have". Laut dem amerikanischen Grundlagenforscher Goleman bewirkt Emotionale Intelligenz: Selbstbewusstsein, Selbstmotivation, Empathie, Humor, Soziale Kompetenz.



Ist Emotionale Intelligenz erlernbar?



Die Wissenschaftler sind sich noch darüber uneins, inwieweit Emotionale Intelligenz erlernbar ist. Nichtsdestotrotz besteht ein einheitliches Verständnis darüber, dass die oben genannten Fähigkeiten aufeinander aufbauen und sich - unabhängig vom Lebensalter - bei entsprechendem Training weiterentwickeln können. Aus 30-jähriger Trainingserfahrung mit Menschen unterschiedlicher Ausrichtung ist deutlich ersichtlich, dass es in der Kombination aus Humor, clowneskem Denken und Persönlichkeitstraining effektive Wege gibt, die Fähigkeit zur Emotionalen Intelligenz zu trainieren.



Um jederzeit in die authentische Kraft echter Gefühle zu kommen, arbeiten die Gründer von HumorKom seit über 20 Jahren mit der Methode von Lee Strasberg und integrieren diese in ihre Trainingsarbeit. Alle je erlebten Gefühle sind im sogenannten "Emotionalen Gedächtnis" gespeichert und können über die Arbeit mit den Sinneswahrnehmungen erinnert und jederzeit abgerufen werden.



"Emotionaler Humor" ist eine speziell entwickelte Methode, welche Tiefe und Leichtigkeit in die Kommunikation bringt. Sie ist auch Basis für das bei HumorKom angebotene Humortraining. Führungskräfte und Mitarbeiter nähern sich ihren Gefühlen auf humorvolle Weise und entdecken die wunderbare Lebendigkeit eines humorvoll-emotionalen Auftretens.



Emotionaler Humor ist eine von Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker Anfang der 80er Jahre entwickelte Technik für Clowns, Schauspieler, Humortrainer und Therapeuten, um Gefühle in Körper, Mimik und Sprache humorvoll auszudrücken. Emotionaler Humor verbindet das Clowning mit dem Method Acting von Lee Strasberg.



Wir kommunizieren zu 80% über unseren Körper und unsere Gefühle. Mit der Technik des Emotionalen Humors lernen wir, dass wir "mehr" sind als unsere Gefühle und dass wir in der Grundhaltung eines Schelms und mit den Regeln der Komik jedes Gefühl ausdrücken können. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und das Freiwerden für den eigenen emotionalen Ausdruck ist die Grundlage humorvoller Kommunikation.



ZIELGRUPPEN



Mitarbeiter, Führungskräfte, Unternehmenstrainer und alle, die ihre Kommunikations- und Humorfähigkeit professionell erweitern wollen



Termine



22.-24.9. in Konstanz - Präsenztraining (noch 1 Platz frei) - wir arbeiten in kleinen Gruppen (Höchstens 8 Teilnehmer*innen)



Online: 16.-17.11. Humor als soziale Kompetenz



Ausbildung zum internationalen Humortrainer & Coach (ab Januar 2024)



Das Training wird auch als Inhousetraining für Teams und Führungskräfte, ins besonders in der Pflege, Medizin, Beratung, Coaching und Therapie eingesetzt. Humorkom bietet auch für angehende Führungskräfte dieses Training als Einzelcoaching an.



Weitere Informationen gibt es hier: www.humorkom.de



HumorKom - Internationales Trainingsinstitut für Humor und Kommunikation

Inhouse-Trainings im Bereich Kommunikation, Körpersprache, Sprachwitz, Reszilenztraining, Softskill

Offene Seminare und online Training

Ausbildung zum Coach und Humortrainer, Seminarschauspieler, Vorträge für Gesundheitbranche



Firmenkontakt



HumorKom -

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

017626742000

075319413160

info@humorkom.de

http://www.humorkom.de



Pressekontakt



Jenny Karpawitz

Jenny Karpawitz

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

+4975319413140

Karpawitz@tamala-center.de

http://www.humorkom.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: