Sailwiz kommt nach Deutschland. Das Startup, mit dem Sie für weniger als 100 Euro am Tag einen Segelurlaub machen können.

Sailwiz.com, die führende Plattform für Segelaktivitäten in Spanien, ist jetzt auch auf dem deutschen Markt aktiv und bietet ab sofort auch für deutsche Touristen eine bahnbrechende Möglichkeit, erschwingliche Segelreisen zu erleben. Mit der Vermittlung von bezahlbarem Kojencharter wird das Segeln nicht länger nur einer privilegierten Elite vorbehalten sein. Ein Segelerlebnis um Mallorca ist dabei ab 500¤ pro Person absolut möglich.



Traditionell galt das Segeln als ein exklusives Vergnügen für Menschen mit hohem Einkommen und eigenem Boot. Doch Sailwiz bricht mit diesem Stereotyp und öffnet die Welt des Segelns für alle, unabhängig von ihrem Budget oder ihrer Segelerfahrung. Das innovative Kojencharter-Konzept ermöglicht es Einzelpersonen und kleinen Gruppen, kostengünstig eine Kabine auf einem Segelboot zu buchen und an organisierten Segelreisen teilzunehmen.



"Wir bei Sailwiz möchten das Segeln demokratisieren und Menschen die Möglichkeit geben, preiswerte, aber dennoch unvergessliche Segelabenteuer zu erleben", erklärt Claudia, die neue Country Managerin für Sailwiz Deutschland. "Eine Woche Segeln um Mallorca, die faszinierende Küstenlandschaft erkunden und das einzigartige Gefühl der Freiheit auf dem Wasser genießen - all das muss kein unerreichbarer Traum sein. Mit Sailwiz wird es Realität."



Über Sailwiz.com:



Sailwiz.com ist die führende Plattform für Segelaktivitäten, die Segelbegeisterten weltweit einzigartige Möglichkeiten bietet, preiswerte Segelreisen zu erleben. Mit dem innovativen Kojencharter-Konzept öffnet Sailwiz die Türen zum Segeln und ermöglicht es jedem, bezahlbare Abenteuer auf dem Wasser zu erleben. Sailwiz.com vermittelt nicht nur Kojencharter, sondern bietet auch Segelkurse, Tagesausflüge und Regatten in über 35 Ländern an. Sailwiz.com hat bereits über 7000 Buchungen erfolgreich vermittelt und eine wachsende Gemeinschaft von 25.000 registrierten Nutzern aufgebaut.



Sailwiz ist eine Plattform, die Skipper und Segelreisenanbieter mit Touristen verbindet, die sich für Segelreisen und Segelaktivitäten interessieren.



