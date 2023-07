Salate als gesunde und leichte Snack Alternative im Take away

(press1) - 20. Juli 2023 - Im Sommergeschäft ist der Verkauf von Salaten und Salatvariationen eine interessante Umsatzmöglichkeit.



Gerade an heißen Sommertagen gehen die Umsätze von deftigen und schweren Speisen und Snacks in der Gastronomie spürbar zurück. Diese Entwicklung ist sicher nachvollziehbar, dennoch möchte man als Gastronom und Gastronomin natürlich Umsätze kreieren, und das Restaurant oder den Imbissbetrieb im Sommer nicht einfach zusperren.



Eine gute Alternative neben dem Angebot von Erfrischungen kann hier das Angebot von Salaten und Salatvariationen darstellen. Die gesunde und leichte Basis der Salate kann dabei ebenfalls mit verschiedensten Zutaten erweitert und verfeinert werden, was diesen Snack unglaublich vielseitig macht. Dabei können nahezu alle Kunden glücklich gemacht werden, egal ob Fleisch- oder Fischliebhaber, Vegetarier, Veganer oder auch Obstfan.



Mit den passenden Verpackungen sind Salate natürlich auch ein ideales Take away und Delivery Produkt, und bei Verpackungsspezialisten wie Pack4Food24, dem B2B Produkt- und Bestellportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH werden Restaurants, Imbissbetriebe, Kantinen, Caterer oder Lieferdienste fündig, wenn es um den Außerhausverkauf und das sichere Transportieren ihrer Speisen geht.



Dabei sind die Verpackungsmöglichkeiten mindestens so vielseitig wie die Salatvariationen selbst, und auch die Nachhaltigkeit bleibt nicht auf der Strecke. Längst legen auch die Anbieter von Serviceverpackungen höchsten Wert auf Recycelbarkeit, Kompostierbarkeit oder Wiederverwendbarkeit eingesetzter Salatschalen und Salatboxen, aber auch von Zubehörartikeln wie Dressingbechern, Bestecken und Tragetaschen. Der Trend zu Salatverpackungen aus Papier bietet zudem die Möglichkeit, diese auch individuell mit Firmendesigns, Logos oder Werbebotschaften bedrucken zu lassen.



Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.



