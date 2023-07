Evan-Alexis Christ ist Dirigent bei der ersten Durchführung der FIMA

(press1) - Einzigartige Talente spielen Konzerte unter der Leitung von Evan-Alexis-Christ



Der renommierte und international bekannte Dirigent Evan-Alexis Christ leitet am 15. Juli 2023 einen Abend mit sechs Klavierkonzerten. Dabei vereint er unterschiedlichste Talente zu einem einzigartigen Musikerlebnis. Bekannte und meisterhafte Werke bieten an diesem Abend den Musikern die Möglichkeit, sowohl Ausdruckskraft als auch ein umfangreiches Repertoire unter der Leitung des Dirigenten vorzustellen. Neben imposanten Werken von Franz Liszt werden auch Ludwig van Beethoven und Mozart in ihrer Ausdruckskraft und Virtuosität vorgetragen.



WAS IST DIE FIMA?



Die spanischen Begriffe Fiesta und Extravaganza sind in dem Namen vereint. Ein Klavierstück mit diesem Namen ist von dem in Singapur geborenen Gründer, Shaun Choo, geschrieben worden. Das einzigartige Musikstück spricht für die Stimmung des einzigartigen Events. Regelmäßig hat der talentierte Pianist als Lehrer Meisterklassen geleitet und unterstützt renommierte Universitäten als Professor und Gastdozent.



Mit der Gründung der Fiestravaganza International Music Academy hat Shaun Choo die Türen für interkulturelle Beziehungen geöffnet. Musikalische Talente werden vielseitig gefördert und durch Camps, Workshops sowie Konzertreihen bieten sich den Teilnehmern einzigartige Chancen. Bei der FIMA handelt es sich um die erste Klavier-Sommerakademie mit bedeutendem Einfluss. Strukturiert und maßgeschneidert wird jungen Musikern die Möglichkeit geboten, ihr Wissen zu erweitern. Internationale Aufmerksamkeit ist dabei ebenso von Vorteil, wie der Kontakt zu renommierten Dozenten in den Seminaren und Kursen.



BERLIN - EIN KULTURELLER AUSTRAGUNGSORT



Die Hauptstadt Deutschlands liegt im Zentrum musikalischer Geschichte und ist bekannt für ihre lebendige Kultur- und auch Kunstszene. Doch nicht nur diese Punkte haben die Wahl beeinflusst. In der pulsierenden Stadt liegt auch die Heimat des international bekannten Klavierherstellers Bechstein. Die Zusammenarbeit der FIMA mit C. Bechstein und Bechstein Music World Singapore zeigt sich auf verschiedene und fruchtbare Art- und Weise.



EVAN-ALEXIS CHRIST INFORMIERT ÜBER DAS PROGRAMM DES ABENDS



Die Veranstaltung findet im renommierten Admiralspalast Berlin statt. Er befindet sich in der bekannten Friedrichstraße. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Folgende Musikstücke werden an diesem Abend unter der Leitung von Evan-Alexis Christ präsentiert:



- F. Liszt - Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur, S. 124

Allegro maestoso

IV: Allegro marziale animato



- L. v. Beethoven - Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur, op. 15

Allegro con brio



- L. v. Beethoven - Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur, op. 19

Allegro con brio



- L. v. Beethoven - Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll, op. 37

Allegro con brio



(Pause)



- W.A. Mozart - Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur, KV 467

Allegro maestoso

II. Andante

III. Allegro vivace assai



- F. Liszt - Klavierkonzert Nr. 2 A-Dur, S. 125



ÜBER DEN DIRIGENTEN EVAN-ALEXIS CHRIST



Seine Kindheit verbracht der renommierte Dirigent in Las Vegas. Bereits früh spielte er Klavier und Oboe. Nicht nur ein Studium in Mathematik hat er zu verzeichnen, sondern Evan Christ studierte auch Komposition an der bekannten Harvard University und Dirigieren am Leipziger Konservatorium für Musik. Bei den Salzburger Festspielen im Sommer 2011 gab der Dirigent mit der Leitung des Klangforum Wien sein Debüt.



Christ beweist, dass Musik international ist. Neben der Zusammenarbeit mit vielen deutschen Orchestern und Opernhäusern ist er auch in den USA als Gesangstrainer an der Portland Opera aktiv gewesen. Doch auch innerhalb Europas fühlt der Dirigent sich zu Hause. Seit 2020 findet eine Zusammenarbeit mit der Sofia National Opera in Bulgarien statt. Neben vielzähligen Aufführungen hat er dort auch die Premiere von "Ariadne auf Naxos" dirigiert. Aber auch die Zusammenarbeit mit dem Zagreber Philharmonischen Orchester, dem Rishon LeZion Orchester Israel und dem Radio Symphony Orchestra aus Ljubljana bereitet dem Dirigenten immer wieder Freude. Als Gastdirigent unterstützt er auch regelmäßig das Orquestra Clàssica da Madeira in Portugal.



Sowohl die Vita als auch die Honorierungen der vergangenen Jahre zeigen, dass das Dirigieren für ihn eine Berufung ist. Er zählte zu den jüngsten Musikdirektoren Deutschlands. Energiegeladen und vielseitig trägt Evan-Alexis Christ klassische Werke in die Zukunft. Mehr als einmal hat er auch bewiesen, dass Orchester auch in moderner Musik ihren Platz finden können.



Als Opernliebhaber kommt man um den Namen Evan-Alexis Christ kaum herum. Der gebürtige US-Amerikaner mit griechischen Wurzeln kann auf zahlreiche Konzert- und Opernengagements in Deutschland zurückblicken. Er hat mehr als fünfzig verschiedene Bühnenproduktionen geleitet und eine große Anzahl von Sinfoniekonzerten, wie auch von Crossover-, Filmmusik-, Flashmob- und Familienprogrammen dirigiert. Dabei gelang es Evan-Alexis Christ, die klassische Musik und insbesondere die Oper zu "entstauben" und der Welt zu zeigen, dass man mit großartigen Kompositionen auch heute noch Menschen aller Altersstufen begeistern kann.



Assassin's Creed II: Ezio's Family Concert Suite (Live) - WDR Funkhausorchester - WDR Rundfunkchor



