Tamala Sommerakademie in Konstanz

Die Tamala Clown Akademie hat wieder internationale Trainer nach Konstanz eingeladen, die weltweit für die Vertreter*in der modernen Entwicklung des Clown Theater stehen - weg vom alten Bild des Clowns mit weißer Schminke und Glatze und technischem Spiel durch die Pantomime, hin zu moderner Schauspieltechnik (Strasberg - Fachbegriff Emotionaler Humor) und mimischen-körperlichen Ausdruck (nach Grotowski) - eben Schauspielarbeit für Clowns.



Die Tamala Clown Akademie gibt es dieses Jahr schon 40 Jahre und hat sich zur Top-Adresse in Europa entwickelt, wenn es um qualifizierte Ausbildungen und Performance im Bereich Clown, Comedy, Körpertheater und Kommunikation geht. Sie gewähren deshalb auf alle letzten Plätze einen Rabatt von 40%. Bei der Anmeldung das Stichwort 40% Jubiläumsrabatt angeben.



Caroline Dream, Julien Cottereau, Peter Shub, und Carlos Lumbrera sind in diesem Jahr als Gastdozenten dabei, vom Leitungsteam Jan Karpawitz und Udo Berenbrinker.



Es gibt in diesem Jahr folgende Workshops:



27.07.-31.07. Straßentheater - Wenn die Straße zur Bühne wird mit Jan Karpawitz, Carlos Lumbrera

29.07.-01.08. Die Clown-Kreation mit Caroline Dream

29.07.-01.08. Heyoka Humor Training mit Udo Berenbrinker

02.08.-05.08. Make them Laugh mit Peter Shub - ausgebucht

02.08.-05.08. Zärtlichkeit im Dienste des Lachens mit Julien Cottereau - ausgebucht

28. Juli 2023, verstecktes Theater in Konstanz

29. Juli 2023, Walk Act in Konstanz, 15-16:30 Uhr ab Münsterplatz

31. Juli 2023, Abschlussperformance in Konstanz, 11:00 Uhr Münsterplatz, 11:45 Uhr Stadtgarten, 12:30 Uhr Marktstätte

Im Seminar Straßentheater - geleitet von Jan Karpawitz und Carlos Lumbrera - zeigen wir, welche Techniken und Tricks vom Unsichtbaren Theater bis hin zu Walk Acts bei Straßenfesten, Sommerfesten in Seniorenanlagen und Firmenevents nötig sind. Tamala kommt vom OpenAir Theater und hat dies in den letzten Jahren weiterentwickelt. In 5 Tagen erleben die Teilnehmer*innen die direkte Erfahrung auf der Straße. Ein paar wenige Plätze sind noch frei.Performances - Termine im Rahmen des Seminars Straßentheater:Caroline Dream gehört zum Herzstück der katalanischen "Weltstadt der Clowns". Ihr Wissen hat sie inzwischen in zwei Lehrbüchern aufgeschrieben. Eine einmalige Gelegenheit mit einem Weltstar an der eigenen Nummer zu arbeiten oder neu zu kreieren. Es gibt noch ein zwei freie Plätze.Udo Berenbrinker bietet dann noch für alle diejenigen, die den Transfer der Clownsidee in den beruflichen und privaten Alltag integrieren möchten das Heyoka-Humor-Training an. Dies ist ein ungewöhnliches Projekt: vom Perspektivwechsel über Real-Playing bis hin zur Anwendung der Regeln der Komik in öffentlichen Aktionen (Unsichtbare Humoraktionen). Auch ein Infoabend für den inzwischen sehr gefragten Beruf des Humortrainer bzw. Humortrainerin wird dabei sein. Auch hier gibt es noch drei freie Plätze.Peter Shub hält Clown-Workshops in verschiedenen europäischen Ländern. Er gehört mit seinem Seminar "Make them laugh" mittlerweile fast schon zum festen Bestandteil der Sommerakademie bei Tamala. Leider gibt es keine freien Plätze mehr.Julien Cottereau studierte an der nationalen Theaterschule ENSATT in Frankreich Schauspiel, Regie und Theaterpädagogik. Er leitet einen eindrücklichen und intensiven Clown-Schauspiel-Workshop. Er war lange Starclown vom Cirque du Soleil. Später hat er die internationale Vereinigung der "Clowns ohne Grenzen" mitbegründet und ist Dozent an der medizinischen Hochschule im Studiengang Medical Clown in Israel. Julien Cottereau ist auch bekannt als Soundmaker. Bei "Zärtlichkeit im Dienste des Lachens" sind leider auch keine Plätze mehr frei.Tamala CenterInternationales Zentrum für Clown Humor und KommunikationDas Tamala Center - Zentrum für Clown, Humor und Kommunikation - wurde 1983 in Norddeutschland als Studio für freie Clown- und Theaterarbeit gegründet. Es befindet sich seit 1991 am Bodensee und hat jetzt auf einer eigenen 400 qm Etage seinen Sitz in Konstanz am Bodensee.