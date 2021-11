Winterwunderwelten - Die neue Weihnachtssingle von Misha Kovar

"Winterwunderwelten, Engel, Feen und Elfen aus Eis, die Fantasie zeigt dir sie", so heißt es in dem Song, der uns die kalte Jahreszeit mit all ihrer Schönheit ins Herz und aufs Ohr bringt. Nach einem stimmungsvollen Intro mit weihnachtlichen Harfenklängen entwickelt sich das Arrangement zum poppigen Shuffle, der an die ganz großen Weihnachtshits erinnert. Gekrönt wird der Titel von Misha Kovar"s unverkennbarer Stimme.



Sie beherrscht die leisen Töne, ebenso wie die lauten und kräftigen und beschert uns auch in diesem Jahr eine Melodie zum Mitsingen und Träumen. Produziert wurde die Weihnachtsingle vom bekannten Schlagerkomponisten Hannes Marold mit dem Misha Kovar im letzten Jahr auch den Song "Das Gefühl der Weihnachtszeit" aufgenommen hat. Der Text stammt aus der Feder von Franz Brachner.



Der Song ist ab ab sofort auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.



Titel: WINTERWUNDERWELTEN

Interpret: Misha Kovar

Text: Franz Brachner

Musik: Hannes Marold

Programming, Keyboards, Arrangement & Produktion: Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Chor: Misha Kovar, Helmut Hirner, Kurt Strohmeier, Roland Krainz & Hannes Marold

Mix & Master: Stefan Blabensteiner

Label: Fiesta Records - LC-Nr. 00002000



Misha Kovar - Ausgebildet am Wiener Konservatorium begeisterte die Österreicherin in Hauptrollen der beliebtesten Musicals ein Millionenpublikum. Mit einzigartiger Stimmbrillanz und mitreißender Bühnenpräsenz schlüpft sie in weltbekannte Bühnen-Charaktere wie Evita Peron, Kaiserin Elisabeth oder die Päpstin - und überzeugte sogar Rocklegende Brian May, der sie persönlich bei einem Casting für eine Hauptrolle der Erstaufführung des Musical "We will Rock you" castete. "She is a phenomenon", beschreibt der QUEEN-Gitarrist Misha Kovar in starken Worten, die für sich stehen.



Jetzt lebt die Ausnahmekünstlerin Misha Kovar mit ihrer zweiten Leidenschaft neue Bühnenwege: Mit ihrer einzigartigen Interpretation von Mozart's Der Hölle Rache aus der Zauberflöte, ihrem Titel "Die Königin der Nacht" stürmte sie die Charts und feierte sensationelle Erfolge.



Erstmalig in der Geschichte des Schlagers sang eine Künstlerin Popschlager in Verbindung mit klassischen Koloraturen und dabei alle Stimmen selbst. Misha Kovar ist die Königin des Klassikpopschlagers und eine Ausnahmekünstlerin, wie es sie kaum ein zweites Mal in Deutschland gibt. Ob Rock, Pop, Musical, Soul oder Oper. Mit ihrer 5-Oktaven Stimme setzt die österreichische Sängerin jeden Ton gekonnt in Szene und reißt ihr Publikum regelrecht vom Hocker.



