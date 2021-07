Das sind die Lieblingsschauspieler der Deutschen!

(press1) - 1. Juli 2021 - Die 1960er Jahre zeichnen sich durch Umbruchstimmung und gute Filme aus. Tatsächlich hat das Jahrzehnt zahlreiche Filmstars und Ikonen hervorgebracht, deren Werke heute Kultstatus erreicht haben. Im Rahmen einer von dem Start-up ArtPhotoLimited durchgeführten Verkaufsanalyse wurden die Präferenzen der Deutschen deutlich. ArtPhotoLimited ist eine Onlinegalerie für limitierte Fotokunst und spezialisiert auf den Verkauf von Vintage-Fotografien, mit besonderem Fokus auf Porträts von bekannten Schauspielern der 60er Jahre. Die intern durchgeführte Studie untersucht die Lieblingsschauspieler der Deutschen und basiert auf den Verkaufszahlen des deutschen Marktes.



Romy Schneider mit Abstand die beliebteste Schauspielerin



Demnach ist die französische Schauspielerin deutscher Abstammung Romy Schneider mit Abstand die beliebteste Schauspielerin der 1960er Jahre. Romy Schneider wurde am 28. September 1938 in Wien in eine Schauspielerfamilie hinein geboren und begann bereits im jungen Alter von 15 Jahren mit der Schauspielerei. Im Jahr 1955 wurde sie mit Ihrer Rolle als Kaiserin Elisabeth in der Sissi-Trilogie international bekannt. Acht Jahre später erhielt Romy Schneider mit dem amerikanischen Film "Der Kardinal" ihre erste Golden Globe Nominierung. Nach dem Kinohit "Der Swimmingpool" mit Alain Delon folgten weitere erfolgreiche Filme und zahlreiche Auszeichnungen.



Sophia Loren auf Rang 2 der beliebtesten Schauspielerinnen der 1960er Jahre



Den zweiten Platz belegte die italienische Schauspielerin Sophia Loren, die in zahlreichen international bekannten Filmen wie "Und dennoch leben sie" und "Hochzeit auf italienisch" zu sehen war. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz lieferten sich die Bilder von der französischen Schauspielerin Brigitte Bardot und die Fotos von der britischen Schauspielerin und Modeikone Audrey Hepburn. Am Ende zeigte sich jedoch, dass Audrey Hepburn die Nase vorne hat.



Louis de Funes ist der beliebteste Schauspieler der 60er Jahre



Bei den männlichen Filmkollegen ging der erste Platz überraschenderweise an den französischen Schauspieler Louis de Funès, der mit seinen cholerischen Rollen in Kinoschlagern wie "Der Gendarm von Saint Tropez" und "Louis, das Schlitzohr" seinen Durchbruch hatte. Louis de Funes wurde am 31. Juli 1914 in Courbevoie, Frankreich, geboren und hatte zunächst wenig Erfolg in der Filmindustrie. Nach seinem Durchbruch als Filmkomiker drehte er jedoch erfolgreiche Filme, in denen er meist die Rolle des machthaberischen und cholerischen Patriarchen verkörperte. Er wurde sogar so populär, dass ihm ein Ehren-Cesar, das französische Äquivalent zum Oscar, verliehen wurde.



Hollywoodstar Paul Newman auf dem zweiten Platz



Auf dem zweiten Platz landete der Hollywoodstar und Rennfahrer Paul Newman. Etwa drei Jahrzehnte lang zählte Paul Newman zu den erfolgreichsten amerikanischen Filmstars und wurde neunmal für den Oscar nominiert. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Haie der Großstadt", "Exodus", "Man nannte ihn Hombre" und "Der Unbeugsame".



Den dritten Platz teilen sich die amerikanischen Schauspieler Steve McQueen und John Wayne, die vor allem für ihre Rollen in berühmten Westernfilmen bekannt geworden sind. John Wayne zählte zu den bestbezahltesten Hollywoodstars der 60er Jahre und war in zahlreichen weltbekannten Filmen wie "Die glorreichen Sieben", "Der Marshal" und "Ringo" zu sehen. Steve McQueen spielte an der Seite von John Wayne im Western "Die glorreichen Sieben" die Rolle des "Vin" und drehte zahlreiche andere Action- und Westernfilme, unter anderem "Bullit" und "Papillon". Neben der Schauspielerei war Steve McQueen begeisterter Motorsportfan und vertrat im Jahr 1964 sogar die amerikanische Nationalmannschaft im 39. Internationalen Sechstagerennen in Erfurt.



ArtPhotoLimited



Das Start-up ArtPhotoLimited wurde im Jahr 2016 von Louis Albert in Bordeaux, Frankreich, gegründet und ist seit 2020 auch auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Verkauf von limitierten Wandbildern.



