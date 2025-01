Erfolgreiches Jahr 2024 für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Nach dem sehr guten Jahr 2023 konnten die Übernachtungszahlen mit 971.180 Übernachtungen nicht nur erreicht, sondern mit einem Plus von 1.965 sogar leicht übertroffen werden. Mit 40 Jugendherbergen und nahezu 1.000 engagierten Mitarbeitenden sind die Jugendherbergen der größte Übernachtungsanbieter im Land und bestens für das kommende Jahr 2025 gerüstet.



Ein besonderes Highlight in 2025 wird die Wiedereröffnung der Jugendherbergen in Idar-Oberstein und Traben-Trarbach. Nach umfangreichen Modernisierungsmahnahmen stehen dieses ab Ende des Jahres wieder für Gäste bereit. Weitere spannende Projekte sind bereits in Planung, um das Angebot kontinuierlich zu verbessern.



Trotz der positiven Entwicklung stehen die Jugendherbergen vor der Herausforderung stark gestiegener Kosten in allen Bereichen. Um weiterhin eine gute Leistung zu günstigen Preisen anbieten zu können, ist mehr Unterstützung für notwendige Investitionsmaßnahmen unerlässlich. Die Jugendherbergen sind unverzichtbar, um Familien mit Kindern ein bezahlbares Angebot zu bieten, als außerschulischer Lernort für Klassenfahrten und als Begegnungsstätte für Gruppen, Vereine und Organisationen.



Ohne zusätzlichen Investitionen wird es nicht möglich sein, das bestehende Netz an Jugendherbergen vollständig zu erhalten. Ein Wegfall der Häuser würde die Infrastruktur in den betroffenen Regionen erheblich schädigen, da die Jugendherbergen oft der größte Übernachtungsanbieter sind und zahlreiche Gäste anziehen.



Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland appellieren an die Politik, die notwendige Unterstützung mit Investitionen bereitzustellen, um die wertvolle Arbeit und den Erhalt der Jugendherbergen zu sichern.

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Die Jugendherbergenin Rheinland-Pfalz und im SaarlandZentraleIn der Meielache 155122 MainzAnsprechpartner:Jacob GeditzTelefon 06131 / 37446-0Telefax 06131 / 37446-22geditz@diejugendherbergen.de