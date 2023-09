Spezielle Agenturen haben sich auf die Beratung und technische Ausführung von Dienstleistungen rund um JTL Softwareprodukte spezialisiert. Was aber genau macht eine solche JTL Agentur und welche Rolle spielen sie für den Erfolg von Unternehmen und Shopbetreibern?



Kompetente Unterstützung in allen Fragen rund um JTL

JTL-Servicepartner und JTL Agenturen stehen für sämtliche Fragen rund um die beliebten Produkte von JTL-Software zur Verfügung. Sie unterstützen Unternehmen oder Shopbetreiber bei der Planung, Umsetzung und stetigen Optimierung von ihrer internen und externen Shop-Infrastruktur. Als externe Dienstleister sind spezialisierte Dienstleister für viele Unternehmen unverzichtbar und übernehmen wichtige administrative oder Marketing-Aufgaben. Das Leistungsspektrum einer solchen JTL Agentur kann variieren, ein sogenannter Full-Service-Dienstleister, bietet aber in der Regel folgende Leistungen an:



Beratung und technische Unterstützung bei Problemen

Als Spezialist übernimmt eine JTL Agentur selbstverständlich zunächst einmal eine wichtige Beraterfunktion. Unternehmen können sich professionell über geeignete Lösungen, die den individuellen Ansprüchen und Zielen des Unternehmens bestmöglich gerecht werden, aufklären lassen. Dabei wird meist auch die geplante Entwicklung des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt, um so zukunftsfähige und nachhaltige Lösungen und Strategien zu finden. Auch bei technischen Problemen, die beim Umgang mit JTL Software-Produkten auftreten, beispielsweise Kompatibilitätsfehler, können JTL Agenturen per Fernwartung oder auch vor Ort schnell und unkompliziert helfen.



Einrichtung und Konfiguration von JTL Software Produkten

Die Einrichtung und Konfiguration von Software ist ohne entsprechende Expertise häufig mit Komplikationen verbunden. Zwar können kleine Onlineshops auf Shopify Basis durchaus auch von Einsteigern in den E-Commerce erstellt werden, ab einer gewissen Produktanzahl ist es allerdings Fachwissen gefragt. Eine Agentur kann JTL Software Produkte schnell und effektiv einrichten und konfigurieren, sodass diese ohne Probleme genutzt werden können und einwandfrei funktionieren.



Anpassung der Infrastruktur an die individuellen Unternehmensbedürfnisse

Mit wachsendem Umsatz oder wachsendem Produktsortiment muss die Shop-Infrastruktur in vielen Fällen an die neue Situation angepasst werden. Auch um Kunden einen besseren Service zu bieten, beispielsweise durch das zur Verfügung stellen von zusätzlichen Zahlungs- oder Versandoptionen, kann es erforderlich sein, die Infrastruktur an die sich veränderten Unternehmens bzw. Kundenbedürfnisse anzupassen. Ob es darum geht, einen JTL-Shop an zusätzliche Verkaufskanäle, etwa Amazon oder eBay anzubinden, oder um die Integration von Zusatzfunktionen wie einem Live-Chat oder einer Wishlist, eine Agentur kann diese Maßnahmen kompetent umsetzen.



Schulung von Mitarbeitern oder Belegschaften

Wenn Unternehmen eine neue Software einführen, ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter auch über die entsprechenden Fähigkeiten zur Nutzung dieser Software verfügen. Eine JTL Agentur kann Einzelpersonen oder auch ganze Belegschaften in entsprechenden JTL Kursen und Seminaren kompetent schulen und so fit für den Einsatz machen.



Optimierung des E-Commerce Business

Nicht zuletzt ist es auch Aufgabe einer JTL Agentur, den Erfolg eines E-Commerce Business zu optimieren. Das kann verschiedene Bereiche betreffen und sich um einmalige oder dauerhafte Maßnahmen handeln. Mit der Datenmigration von anderen Shoplösungen beispielsweise lässt sich durch eine Einzelmaßnahme ein Vorteil erzielen, dauerhafte Maßnahmen wie die stetige Optimierung von Marketing-Maßnahmen können nachhaltige Vorteile verschaffen.



JTL Agenturen als wichtiges Bindeglied

JTL-Servicepartner, wie z.B. die JTL Agentur eBakery, sind als externer Dienstleister ein wichtiges Bindeglied zwischen Unternehmen und ihren Kunden. Unternehmen können auf die Leistungen einer JTL Agentur zurückgreifen, um ihre Produkte effektiver zu vermarkten und die jeweilige Zielgruppe besser zu erreichen. Entsprechende JTL Agenturen agieren als eine Art Vermittler und Experten im Bereich JTL, eine Rolle, die viele Unternehmen in der Regel nicht eigenständig übernehmen können. Darüber hinaus können Agenturen auch als Bindeglied zwischen Unternehmen und anderen relevanten Partnern, etwa Medienvertretern, PR-Agenturen oder Influencern darstellen - so etwa auch die Firma eBakery, deren Inhaber und Geschäftsführer der Unternehmer Mohamed Ali Oukassi ist. In den vergangenen Jahren hat Ali Oukassi mehrfach seine Kundschaft persönlich besucht und vor Ort sichergestellt, dass alle JTL-relevanten Systeme optimal eingerichtet wurden.