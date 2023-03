Advidera ist Google Premium-Partner 2023!

(press1) - Große Freude beim Team der Kölner Marketing Agentur Advidera, als die E-Mail von Google eintrudelt: 'Sie sind jetzt ein 2023 Premium-Partner und gehören zur Elite des Google Partners-Programms.' Hierzu zählen nur die besten 3 % aller Agenturen in Deutschland - ein voller Erfolg.



Die Expert:innen aus dem Search Engine Advertising Bereich (Suchmaschinenwerbung) bei Advidera haben dies durch die leistungsstarke Arbeit an diversen Kundenprojekten ermöglicht. Die Ergebnisse sprechen für sich.



Advidera betreut eine Vielzahl an Kund:innen im SEA-Bereich und nutzt deren Budget zielführend auf dem Weg zu mehr Leads und Umsatz. Zudem betreut die Inbound Marketing Agentur Kund:innen im Bereich SEO, Content und Social Media Marketing.



Diese 3 Vorteile genießen die Kund:innen von Advidera durch den Premium-Status:



1. Strategische Meetings & einen direkten Kontosupport von Google

2. Zugriff auf Beta-Versionen und Funktionen somit vorab testen.

3. Insights zur Erschließung neuer Märkte.



Dieses externe Signal bestärkt die Agentur in ihrer bisherigen Arbeit weiterhin Vollgas zu geben. Gemäß dem Purpose 'Gemeinsam wachsen: unternehmerisch, persönlich und nachhaltig'.



Über Advidera:

Der Name Advidera setzt sich aus dem englischen Begriff "Ad = Werbung", dem lateinischen Wort "fidere = vertrauen" und dem lateinischen Begriff "videre = sehen" zusammen.



Unser Ziel ist es, das Vertrauen in eine ehrliche, nachhaltige und vor allem funktionierende Werbung wiederherzustellen. Wir möchten ein Partner auf Augenhöhe sein, der gemeinsam mit den Kund:innen wächst und diese sichtbar macht. Dies bedeutet auch, eine Extrameile für unsere Kunden zu gehen, um das Ziel der maximalen Zufriedenheit zu erreichen.



Wir können nur erfolgreich sein, wenn es auch unsere Kund:innen sind. Ehrlichkeit, Offenheit und Kreativität sind dabei die Grundpfeiler, auf denen eine Zusammenarbeit beruht.