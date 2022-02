Die Anforderungen an modernes E-Mail Marketing sind hoch: Für eine zielgenaue und relevante Kommunikation, die sich nach den Interessen und Bedürfnissen der einzelnen User:innen richtet, sind Tracking und Profiling der User:innen nahezu unabdingbar. Doch gleichzeitig bestehen rechtliche Beschränkungen, die genau das erschweren. Um diese rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, benötigen Marketer:innen eine explizite Einwilligung der betroffenen Person. Nur so ist es ihnen erlaubt, eine Analyse des Nutzungsverhaltens und personenbezogene Daten wie eine E-Mail Adresse zu verknüpfen.





Das moderne E-Mail Marketing braucht also sowohl rechtssichere technische Prozesse als auch wirksam eingeholte und geeignete Einwilligungen der User:innen im Rahmen der Datennutzungserklärungen, um personenbezogenes Nutzungsverhalten zu tracken und daraus Profile bilden zu können.



Um E-Mail Marketer:innen zu einem solchen rechtssicheren und modernen E-Mail Marketing zu befähigen, stellen wir ihnen das Whitepaper "Rechtssicheres Tracking & Profiling im E-Mail Marketing" zur Verfügung. In dem Whitepaper



* erläutern wir die rechtlichen und technischen Anforderungen beim Profiling,

* zeigen wir, wie wirksame Einwilligungen eingeholt werden,

* und stellen Mustertexte für verschiedene Arten des Profilings zur Verfügung.



