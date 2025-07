PSI Academy Awards 2025: Einreichung ab sofort möglich

Die PSI - das Europäische Netzwerk der Werbeartikelwirtschaft - setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit in der Branche: Mit den PSI Academy Awards zeichnet die PSI herausragende nachhaltige Werbeartikel und Konzepte aus. Lieferanten, Händler und Kreative der Branche sind eingeladen, ihre innovativen Produkte und Initiativen einzureichen. Die Einreichungsfrist startet ab sofort.



Die PSI Academy Awards, ein Nachfolge-Format für die früheren Sustainability Awards, würdigen herausragende Leistungen und Best Practices in der europäischen Werbeartikelbranche und unterstreichen die wachsende Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit in einem sich wandelnden Markt. In enger Verbindung mit den Zielen des Europäischen Green New Deal, der die klimaneutrale Transformation der EU-Wirtschaft bis 2050 anstrebt, zeichnet die PSI Unternehmen damit aus, die durch zukunftsweisende Ansätze in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und soziale Verantwortung eine Vorbildfunktion übernehmen.



"Mit den PSI Academy Awards wollen wir herausragendes Engagement sichtbar machen und nachhaltige Innovationen fördern. Unser Ziel ist es, verantwortungsbewusstes Handeln in der Werbeartikelbranche zu stärken und neue Standards zu setzen", erklärt PSI Director Petra Lassahn.



Eine hochkarätige neutrale Jury aus Experten der Branche und Nachhaltigkeitsspezialisten bewertet die Einreichungen nach festgelegten transparenten Kriterien.



Kategorien der PSI Academy Awards 2025

1. Beste Werbemittel von Lieferanten in den folgenden Kategorien:

- Bekleidung und Textilien

- Elektronik und Multimedia

- Lifestyle & Accessoires

- Schul- und Bürobedarf

- Taschen, Gepäck und Reise



2. Beste Werbemittel-Kampagne eines Händlers



3. Zusätzlich werden die Auszeichnungen Company of the Year für Händler und Industrie- und Gewerbekunden und Newcomer of the Year für Händler verliehen.



Einreichungen und Teilnahmebedingungen:

Unternehmen aus ganz Europa - unabhängig von Branche oder Größe - sind eingeladen, ihre Projekte und Innovationen für eine oder mehrere Kategorien einzureichen. Die Frist für die Einreichung endet am 30. Juni 2025. Nähere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und der Einreichung finden Sie unter www.psi-academy.com/de/awards.



Preisverleihung:

Die feierliche Preisverleihung findet am 11. September 2025 im Gürzenich in Köln statt. Der Galaabend der PSI Academy dient hierfür als festlicher Rahmen.



Kontakt:

PSI Academy Awards:

Nils Bader, Direktor Green Product Awards

awards@psi-academy.com

Telefon: +49 30 35527221



www.psi-academy.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: