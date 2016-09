Einladung zum Adtelligence Kongress "The Future of Digital Commerce" am 13.9.2016 in Köln

* Big Data, Personalisierung, Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz sind die Kernthemen der Veranstaltung

* Die hochkarätigen Sprecher kommen aus Unternehmen wie SAP, Facebook, UNIQA, Google, Adtelligence, Sparda Bank oder der Deutschen Börse



(press1) - Mannheim/Köln, 01.09.2016 | Das Mannheimer Unternehmen Adtelligence, Anbieter von Personalisierungsdiensten für Unternehmen und vor wenigen Jahren beim World Economic Forum (WEF) als "Technology Pioneer" geehrt, veranstaltet wieder einen Kongress, in dem es um die Prozesse der digitalen Transformation von Geschäftsfeldern geht: The Future of Digital Commerce. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung findet am Vortag der DMEXCO, dem 13.9.2016, gegenüber des Kölner Doms statt.



Das Programm ist aufwändig zusammengestellt; die Themen und Inhalte sollen Entscheidern in von der digitalen Transformation erfassten Branchen Hilfestellung bei der Frage geben, wie eine optimale Digitalstrategie aussehen sollte. Die Sprecher geben wertvolle Einblicke in Best Practices und stellen neue Innovationen aus den Bereichen Big Data, Künstliche Intelligenz und Digital Commerce vor. Es berichten diverse Unternehmen über ihre Digitalstrategie und die führenden Agenturen und Systemintegratoren präsentieren ihre neuesten Cases.



Adtelligence, Webtrekk und Hybris präsentieren die neusten Trends zu den Themen Personalisierung, Daten Management und Omni-Channel Commerce.



Einige Highlights aus dem Programm:



Dr. Oliver Frick, Chief Product Expert bei SAP, widmet sich der Frage, wie CRM für die Personalisierung genutzt werden kann.

Stefan Edl, Client Partner bei Facebook, erklärt wie Mobile Marketing entlang des kompletten Funnels betrieben werden kann.

Miriam Tappe, Solutions Specialist Automation & Attribution bei Google und Dominik Wöber, Head of Performance Solutions, DACH + CEE geben wertvolle Insights zum Thema AdtWords Data-Driven Attribution



Die Agenda sowie eine komplette Liste der Sprecher finden Sie unter https://adtelligence.com/de/events



Die Veranstaltung ist für Fachexperten aus Unternehmen kostenfrei!

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Adtelligence ist ein führendes, internationales Software- & Technologieunternehmen für Personalisierungslösungen mit Big Data Analytics und Artificial Intelligence.Die Adtelligence Lösungen stärken den digitalen Vertrieb von Banken, Versicherungen, Telkos und eCommerce Unternehmen und steigern deren Umsätze im Schnitt 15-30%. Dabei nutzt Adtelligence die enorme Masse verfügbarer Daten und berechnet in Echtzeit automatisiert das beste Kundenerlebnis auf der Webseite für jeden Besucher. Während traditionell statische Webseiten allen Besuchern das Gleiche zeigen, reagieren Webseiten mit Adtelligence in Echtzeit auf die Besucherdaten. Dadurch passt sich der gesamte Inhalt dynamisch an den Besucher und seinen Kontext an; wie man dies täglich bei Google erlebt. Durch permanent lernende Algorithmen ist es möglich, den gesamten digitalen Verkaufsprozess über alle Kanäle hinweg zu optimieren. Das Ergebnis sind höhere Abverkäufe, die Stärkung des offline Vertriebs durch höhere Leadraten, steigende Umsätze und zufriedenere Kunden. Dank eines internationalen Netzwerks von Partnern wie Facebook, Google, IBM und SAP/Hybris ist Adtelligence einfach bei jedem Kunden zu installieren und liefert schon am ersten Tag nachhaltige Ergebnisse.