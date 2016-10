Electrolux Akademie - Sich einmal zu erfinden, ist einfach. Sich immer neu zu erfinden, das ist die Kunst!

(press1) - 13. Oktober 2016 - Seit mehr als zehn Jahren arbeitet ars navigandi bereits für AEG Electrolux im Bereich E-Learning. Mit der Neugestaltung der Electrolux Akademie findet die erfolgreiche Zusammenarbeit eine Fortsetzung.



Als Pionier mit Vision entwickelt AEG kontinuierlich innovative Produkte. Mit dem Relaunch der zugehörigen E-Learning Plattform spiegelt sich dieses Selbstverständnis auch in der Electrolux Akademie wider: https://electrolux-akademie.electrolux.de



Der neue Markenauftritt von AEG mit neuem Logo will Kunden die ansprechende Gestaltung der Produkte vermitteln. Die funktionellen Vorzüge von AEG sollen klar ersichtlich sein. Diese Ansprüche wurden auch bei der Umsetzung der Electrolux Akademie übernommen. Die Markensprache setzt sich auch auf der E-Learning Plattform fort. Die einzelnen Kurse adaptieren das hochwertige und funktionelle Aussehen der Marke AEG. Das Icon-System und die Bilderwelten wurden entsprechend interpretiert.



Dabei lassen sich die Lern- und Verkaufsschulungen wie gewohnt spielerisch und neben der täglichen Arbeit erledigen. Sie können auch ganz bequem auf dem Smartphone oder Tablet absolviert werden.



Die simulierten Verkaufssituationen werden anhand von vier verschiedenen Zielgruppen eingeübt, die für unterschiedliche Schwerpunkte in ihren Ansprüchen stehen: Sicherheit und Bedienkomfort, Technik und Funktion, Ästhetik und Design, Praktikabilität in Küchenplanung und Montage



Die Zielgruppe ist sehr heterogen: Verkäufer und Händler in den Bereichen Elektro- und Möbelfachhandel im Alter von 18 - 65 Jahren mit teilweise vorhandener Medienkompetenz und sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen. Die Teilnehmer lernen zu Hause und in der Arbeit, meistens alleine, phasenweise aber auch in der Gruppe. Die Motivation erfolgt über spielerische Segmente und den Leitgedanken der Kundenzufriedenheit. Die Händler erhalten bei erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat.



ars navigandi ist verantwortlich für:

Konzeption und didaktische Beratung des E-Learning Angebots

Beratung beim Aufbau der Lernplattform

technologische Umsetzung und Implementierung ins Firmensystem

laufende Umsetzung der Lerninhalte als Web Based Trainin



Konzept, Design und Umsetzung des Relaunchs erfolgte in nur drei Monaten. Die Vertriebsschiene für den Elektro-Einzelhandel wurde am 2. September 2016 auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vorgestellt. Mit der Messe fürs Möbel-Business Küchenmeile A30 in Ost-Westfalen ging am 18. September die Vertriebsschiene für den Möbel-Einzelhandel online.



Über AEG:

Seit der Gründung im Jahr 1887 ist AEG stets Wegbereiter für fortschrittliche Elektrotechnik, deutsche Ingenieurskunst, Design und Präzision.

AEG steht für exzellente Performance und deutsche Ingenieurskunst. Wir erstellen und entwickeln Produkte und Dienstleistungen "Perfekt in Form und Funktion".

Die Marke AEG bietet ein Vollsortiment an Haushaltsgeräten, das den Erfolg der historischen Marke fortsetzt. Die Erfolgsgeschichte hat einst mit elektrischen Glühbirnen begonnen. Mittlerweile umfasst das Portfolio unter anderem Fahrzeuge, Autos und Züge, elektronische Werkzeuge und Elektrogeräte sowie Kernkraft, Motoren und Mikroelektronik. Die Marke ist heute ebenso attraktiv und relevant wie schon vor mehr als 120 Jahren.

AEG folgt der Philosophie "Immer eine Idee voraus".

Über ars navigandi GmbHars navigandi GmbH ist eine unabhängige, inhabergeführte Agentur für E-Learning, Internet-Lösungen, Interactive und Design.Das Unternehmen wurde 1999 in München gegründet, wird seitdem von den Gründern geführt und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter.ars navigandi produziert maßgeschneiderte elektronische Werkzeuge und passt diese an die individuellen Anforderungen der Kunden an. ars navigandi steht für kreative, interaktive und einfach zu bedienende Lösungen.Auszug aus der Kundenliste:AEG Electrolux, Allianz Global Assistance, Deutscher Alpenverein Sektion München/Oberland, FTI Touristik, Fraunhofer, Novartis Tiergesundheit, Salomon / Atomic, TÜV SÜD AG,...Weitere Informationen erhalten Sie unter:ars navigandi GmbHSpiegelstraße 481241 München089/82989165Ansprechpartner: Matthias Reithmair, mailto:mr@arsnavigandi.de Direkter Link zu Pressemitteilungen: www.arsnavigandi.de/presse Print-und Online Medien: Veröffentlichung honorarfrei!Belegexemplare erbeten.