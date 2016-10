Home IT/Technik/Interaktiv VIPrize GmbH Pressekontakt: Matthias Hitzfeld Triftstrasse 6 80538 München Tel: +49 (0)89 - 800 441 54 Fax: mhitzfeld@VIPrize.org http://www.VIPrize.org

* Formel1 Weltmeister Sebastian Vettel, FC Bayern Präsident Uli Hoeneß, Supermodel Eva Padberg und viele mehr - alle rufen per viraler Video-Botschaft auf http://www.VIPrize.org zum Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen Ihrer Wahl auf

* Spenden, Gutes tun, und dabei einzigartige 'money can't buy" Erlebnisse mit Stars erleben - bei VIPrize.org wird das Spenden belohnt





Die Website www.VIPrize.org ermöglicht es Prominenten aus Mode, Sport oder Musik, höchst effizient und zum Vorteil aller beteiligten, Spenden für ausgewählte Hilfsprojekte zu sammeln. Jede Spende wird belohnt und jeder Spender hat darüber hinaus die Möglichkeit ein einzigartiges 'money can't buy" Erlebnis mit seinem Star zu gewinnen. Das Technologie-Unternehmen VIPrize versteht es dabei die Power von Prominenten und virales Social Media Marketing für einen guten Zweck professionell zu vereinen.



Anders als bei herkömmlichen Spenden-Auktionen im Internet, gibt es bei dem Gründer-Duo Matthias Hitzfeld und Marc Adam auch über Kleinstbeträge die Chance den Hauptpreis zu gewinnen. "Nicht nur der Eine meistbietende gewinnt, sondern jeder hat die Möglichkeit dabei zu sein.", erläutert Matthias Hitzfeld und ergänzt: "Unser Fundraising-Mechanismus ist ein höchst effizienter und neuer Weg um in kurzer Zeit hohe Spendenbeträge über das Internet zu generieren".



Je nach Höhe des Spendenbeitrags erhalten Fans bei VIPrize exklusive Preise wie z.B. unterschriebene Fanartikel, einen persönlichen Skype-Call oder ein exklusives Meet & Greet mit ihrem Star. Gleich zum Start riefen das Torhüter-Ass Diego Benaglio, sowie das deutsche Supermodel Eva Padberg per viraler Videobotschaft zum Mitmachen auf - das Management der Prominenten, die Gewinner, und besonders die Wohltätigkeitsorganisationen waren begeistert von der innovativen Aktion. Mittlerweile nutzen auch Uli Hoeneß für den FC Bayern Hilfe e.V., oder Formel 1 Weltmeister Sebastian Vettel zur Unterstützung eines Waisenhauses die neue Website, um Ihre Spendenaufrufe kreativ, effektiv und höchst professionell umzusetzen. Weitere reichweitenstarke Top-Celebrities und Ihre Charities stehen bereits in der Pipeline. Bei VIPrize steht Qualität vor Quantität. Jeder Spendenaufruf wird durch eine sehr hochwertig produzierte Videobotschaft des Prominenten unterstützt - schließlich wird diese viral gestreut und über die von VIPrize entwickelte Technologie im Schneeballprinzip verbreitet.



"Wir sind ein Win-Win-Win Unternehmen. Prominente und Charities profitieren gleichermaßen vom Einsatz unserer Technologie, der Aufmerksamkeits- und Reichweitensteigerung, und selbstverständlich den damit verbundenen höheren Spendenvolumen. Die Spender selbst profitieren von einzigartigen Erlebnissen, mit denen Ihre Unterstützung belohnt und gefördert wird." sagt Marc Adam. Das StartUp übernimmt für die Prominenten und Charities die komplette Abwicklung der Kampagnen. Von der Entwicklung der Kampagnen-Idee, über die Umsetzung des Erlebnisses vor Ort, der Videoproduktion, der Zahlungsabwicklung, bis hin zur viralen Unterstützung.



