(press1) - 30. September 2016 - Einziger Sync & Share-Service, der so sicher ist, dass ihn der Deutsche Anwaltverein empfiehlt



Der Sync & Share-Service TeamDrive ist als einer der ersten Dienste in die Microsoft Cloud Deutschland überführt worden. Nach der erfolgreichen Testphase wird TeamDrive ab sofort alle Cloud Services für europäische Kunden aus der Microsoft Cloud Deutschland zur Verfügung stellen. Microsoft bietet mit den neuen Cloud-Diensten eine Lösung an, die auf die besonderen Compliance-Anforderungen vieler deutscher Unternehmen, zum Beispiel hinsichtlich der lokalen Datenhaltung, zugeschnitten ist: Die Anwenderdaten werden ausschließlich in Deutschland gespeichert. Der Zugang zu den Kundendaten, die in den neuen Rechenzentren gespeichert werden, liegt beim Datentreuhänder, einem unabhängigen Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, das der deutschen Rechtsordnung unterliegt: T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom. Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden hat Microsoft keinerlei Zugang zu Kundendaten.



Die Fokussierung auf sichere, zuverlässige Anwendungen, die im Einklang mit dem deutschen Recht stehen, macht TeamDrive zu einem der wichtigsten ersten Anbieter für Lösungen aus der Microsoft Cloud Deutschland: TeamDrive ist die weltweit einzige Sync & Share-Software, die derart sicher ist, dass sie der Deutsche Anwaltverein (DAV) offiziell empfiehlt. Da sie als Software den Hochsicherheitsanforderungen gem. § 203 Strafgesetzbuch für Berufsgeheimnisträger entspricht, wird sie als die "sicherste Software der Welt made in Germany" für das Speichern, Synchronisieren und Sharing von Daten und Dokumenten eingestuft. Diese rechtsverbindliche Sicherheit wissen über 500.000 Anwender und mehr als 5.500 Unternehmen aus allen Branchen zu schätzen, von der Industrie über das Gesundheitswesen sowie Wirtschafts- und Steuerberatung bis hin zur öffentlichen Verwaltung. "Mit der Bereitstellung der Sync & Share-Software über die Microsoft Cloud Deutschland bietet TeamDrive besonders datensensiblen Unternehmen und Organisationen eine Lösung, die ideal auf ihre Bedürfnisse hinsichtlich Compliance, Datenschutz und Datensicherheit optimiert ist", sagt Günther Igl, Cloud Director Microsoft Deutschland.





Grundlage der TeamDrive-Sicherheit bildet eine durchgängige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die gewährleistet, dass nur der Anwender selbst die Daten lesen kann - weder TeamDrive noch irgendeine Behörde auf der Welt kann die Daten entschlüsseln. Diese absolute Sicherheit wird TeamDrive seit mehr als zehn Jahren vom renommierten Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) bescheinigt. Das Gutachten zum ULD-Datenschutzgütesiegel bestätigt TeamDrive die Einhaltung der hohen deutschen und europäischen Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsstandards, auch nach dem veränderten Rechtsrahmen zwischen den USA und der EU (US-EU Privacy Shield anstelle des vom Europäischen Gerichtshof gekippten Safe Harbour-Abkommens). Kein anderer Sync & Share-Anbieter weltweit kann eine derartige technische und rechtsverbindliche Sicherheit garantieren.



Weitere Informationen: TeamDrive Systems GmbH, Max-Brauer-Allee 50, 22765 Hamburg, E-Mail: mailto:info@teamdrive.com, Internet: http://www.teamdrive.com



